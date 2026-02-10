M. Rubio lankysis Vengrijoje, D. Trumpui parėmus dešinįjį sąjungininką V. Orbaną

M. Rubio vyks į Vengriją ir Slovakiją, irgi vadovaujamą D. Trumpo dešiniųjų pažiūrų sąjungininko, prieš tai jis kreipsis į Miuncheno saugumo konferenciją. Pernai per šią konferenciją JAV viceprezidentas J. D. Vance'as kritikavo Europos Sąjungą ir gynė žemyno kraštutinius dešiniuosius.
Kelionė vyks įtampai tarp Jungtinių Valstijų ir Europos Sąjungos vėl padidėjus dėl D. Trumpo grasinimų atimti Grenlandiją iš NATO sąjungininkės Danijos.
Sekmadienį ir pirmadienį Budapešte M. Rubio „susitiks su svarbiausiais Vengrijos pareigūnais, kad sustiprintų mūsų bendrus dvišalius ir regioninius interesus, įskaitant mūsų įsipareigojimą taikos procesams, siekiant išspręsti pasaulinius konfliktus, ir JAV bei Vengrijos energetikos partnerystei“, – sakė Valstybės departamento atstovas Tommy Pigottas.
V. Orbanas yra vienas iš nedaugelio Europos Sąjungos lyderių, palaikančių šiltus santykius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, jis dažnai priešinasi ES iniciatyvoms remti Ukrainą.
Pernai V. Orbanas planavo D. Trumpo ir V. Putino susitikimą, bet jis buvo atšauktas, kai JAV pareigūnai įsitikino, jog Rusija nelinkusi į kompromisus dėl Ukrainos.
Praėjusią savaitę D. Trumpas socialinėje žiniasklaidoje palaikė V. Orbaną, pavadinęs ilgiausiai Europos Sąjungoje valdantį šalies lyderį „tikru draugu, kovotoju ir NUGALĖTOJU“.
Tačiau V. Orbanas susiduria su precedento neturinčiu iššūkiu siekdamas penktosios iš eilės kadencijos per rinkimus balandžio 12 dieną. Apklausos rodo, kad jis atsilieka nuo Peterio Magyaro, buvusio vyriausybės darbuotojo, tapusio jo kritiku, partijos.
V. Orbanas tapo daugelio D. Trumpo šalininkų didvyriu dėl savo priešiškumo migracijai per Sirijos pabėgėlių krizę prieš dešimtmetį.
Kai V. Orbanas pernai lankėsi Baltuosiuose rūmuose, D. Trumpas suteikė Vengrijai išimtį dėl sankcijų Rusijos naftos ir dujų importui.
Buvusio prezidento Joe Bidenas santykiai su V. Orbanu buvo kur kas priešiškesni, jis kaltino Vengrijos lyderį diktatoriškais siekiais iš dalies užgniaužiant nepriklausomą žiniasklaidą ir agituojant prieš LGBTQ teises.
Sekmadienį M. Rubio vyks į Slovakiją, jos ministras pirmininkas Robertas Fico irgi randa bendrą kalbą su D. Trumpu.
Neseniai įvykęs R. Fico vizitas pas D. Trumpą Floridoje sukėlė ažiotažą, kai „Politico“, remdamasis neįvardytais Europos diplomatais, pranešė, kad R. Fico buvo susirūpinęs dėl D. Trumpo psichinės būklės. Abi šalys tai neigė.
M. Rubio, dažnai laikomas mandagesniu D. Trumpo administracijos atstovu, šiais metais Miunchene atstovaus Jungtinėms Valstijoms vietoj J. D. Vance'o.
Marco RubioJAVVengrija
