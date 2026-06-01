Žiniasklaida: siekdamos apsaugoti V. Orbaną, JAV rengia jam aukštą postą JT

Pažymima, kad konkrečių pareigų sąrašas yra antraeilis ir iš esmės nesvarbus. Svarbiausia yra diplomatinis imunitetas, kurį V. Orbánas įgytų po to, kai būtų paskirtas į aukštas pareigas Jungtinėse Tautose. Projekto straipsnyje teigiama, kad šis imunitetas būtų reikšmingas, tačiau jo apimtis priklausytų nuo konkrečių pareigų.
Atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal 1946 m. JT Konvenciją dėl privilegijų ir imuniteto, visišką diplomatinį imunitetą, prilygstantį ambasadoriaus imunitetui, turi tik generalinis sekretorius, generalinio sekretoriaus pavaduotojai ir generalinio sekretoriaus padėjėjai, o tai reiškia, kad jie, jų sutuoktiniai ir nepilnamečiai vaikai yra apsaugoti nuo beveik visų teisminių procesų, įskaitant baudžiamąjį persekiojimą.
„Pagal šią konvenciją visiškas diplomatinis imunitetas suteikiamas ir specializuotų agentūrų vadovams. Tačiau žemesnio rango JT pareigūnams taikomas siauresnis funkcinis imunitetas: jie yra apsaugoti nuo baudžiamojo persekiojimo tik už veiksmus, atliktus einant oficialias pareigas, bet ne už veiksmus, atliktus iki pradedant dirbti JT arba ne darbo metu“, – aiškinama straipsnyje.
Buvęs Vengrijos ministras pirmininkas V. Orbánas yra pareiškęs, kad, pralaimėjęs rinkimus, nepriims Parlamento nario mandato ir Parlamente nedirbs. Be to, pasirodė informacijos, kad, jeigu padėtis šalyje pablogėtų, V. Orbánas galimai ruošiasi kraustytis gyventi į JAV.
