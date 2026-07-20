P. Magyaras atskleidė, ką siūlys į Vengrijos prezidento postą

P. Magyaras socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad su 49-erių šachmatininke susitikti planuoja pirmadienį ir tikisi, kad ji suteiks jam „didžiulę garbę“ ir priims jo pasiūlymą kandidatuoti į prezidento postą.
Prezidento pareigos tapo laisvos po to, kai parlamentas iš jų atleido buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano, kuris balandžio mėnesį pats neteko posto, politinį bendražygį T. Sulyoką.
Vengrijos prezidentą renka parlamentas, kuriame P. Magyaro partija „Tisza“ turi dviejų trečdalių balsų daugumą.
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„Jau dešimtmečius Judit Polgar vardas yra tapęs talento ir atkaklumo sinonimu“, – teigė P. Magyaras. Jis pridūrė, kad ji 26 metus iš eilės užėmė pirmąją vietą moterų pasaulio reitinguose, taip pat pateko į geriausių pasaulio žaidėjų dešimtuką.
J. Polgar yra daugkartinė šachmatų olimpiados aukso medalininkė. Ji iš šachmatų varžybų pasitraukė daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau ir toliau aktyviai propaguoja šį žaidimą.
Dalyvaudama savo fondo veikloje ji taip pat remia švietimą ir lygias galimybes. Iki šiol ji nėra ėjusi jokių politinių pareigų.