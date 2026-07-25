Rumunijoje – viešas V. Orbanas išstojimas ir griežtas pareiškimas

Per pirmąjį didelį viešą pasirodymą po pralaimėjimo per rinkimus balandžio mėnesį V. Orbanas pareiškė rėmėjams Rumunijos kurortiniame miestelyje, kad dabar „Fidesz“ turi veikti visiškai kitaip ir tarnauti nacionaliniam pasipriešinimui.
Pirmosiomis valdymo savaitėmis P. Magyaras ir jo centristinė Pagarbos ir laisvės partija (TISZA) priėmė Konstitucijos pataisas ir įstatymus, itin susilpninusius V. Orbano partijos galimybes grįžti į valdžią. Ateityje niekas negalės eiti ministro pirmininko pareigų daugiau nei du kartus ir būti parlamento nariu daugiau nei tris kartus.
Pirminiai prokuratūros tyrimai praėjusį antradienį lėmė, kad „Fidesz“ serveriai buvo konfiskuoti dėl įtarimų neteisėtu kampanijos finansavimu.
Naujoji vyriausybė nori pašalinti visą opoziciją ir stokoja kompetencijos valdyti, sakė V. Orbanas. Jis teigė, kad jau šį rudenį nepavyks įveikti krizės, kurią, jo žodžiais tariant, sukels didelės energijos kainos ir stygiai.
Tada, pasak V. Orbano, jo partija turės „paremti laisvę mylinčių žmonių grupes ir organizacijas“. Jis teigė, kad šiuo metu „Fidesz“ veikia ne kaip partija, o kaip „paslaugų centras, inkubatorius, galų gale – darželis“.
V. Orbanas kalbėjo Beile Tušnado kurorte, esančiame etninių vengrų gyvenamame Rumunijos rajone. Jis ten kiekvieną vasarą pasako programinę kalbą.
VengrijaViktoras Orbanaspartija Fidesz (Vengrijos pilietinė sąjunga)
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