„Capital One“ atskleidė, kodėl uždarė D. Trumpo organizacijos sąskaitas: minimos pinigų plovimo rizikos

Tai pirmas kartas, kai bankas oficialiai susiejo „Trump Organization“ veiklą su pinigų plovimo rizikos vertinimu, nors tiesioginių kaltinimų dėl neteisėtos veiklos nepateikė. Penktadienį pateiktuose teismo dokumentuose „Capital One“ siekia atmesti ieškinį, kuriame D. Trumpo organizacija kaltina banką diskriminacija dėl politinių pažiūrų.
Bankas nurodo, kad sprendimas uždaryti daugiau nei 300 su „Trump Organization“ susijusių sąskaitų 2021 metų kovą buvo priimtas po kelių mėnesių analizės ir vidaus tyrimo.
„Dokumentai ir pačių ieškovų pateikti argumentai aiškiai rodo, kad sąskaitos buvo uždarytos dėl pinigų plovimo prevencijos priežasčių“, – teigiama teismo medžiagoje.
Pasak banko, sprendimas atitiko vidines taisykles bei federalinių reguliuotojų rekomendacijas. Taip pat pažymima, kad kai kurie užfiksuoti operacijų modeliai atitiko veiklos tipus, į kuriuos dėmesį atkreipia JAV bankų priežiūros institucijos.
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„Trump Organization“ ir D. Trumpo sūnus Ericas Trumpas ieškinį Floridos federaliniame teisme pateikė 2025 metų kovą. Jame teigiama, kad sąskaitos buvo uždarytos dėl banko „woke“ ideologijos bei siekio prisitaikyti prie politinės atmosferos po 2021 metų sausio 6-osios įvykių Kapitolijuje.
„Capital One“ šiuos kaltinimus atmeta ir vadina klaidinančiais. Banko teigimu, ieškinyje remiamasi iš konteksto ištrauktomis citatomis. Per antrąją D. Trumpo kadenciją jo administracija ne kartą kritikavo didžiuosius bankus, kartodama kaltinimus, esą finansų institucijos diskriminuoja dešiniųjų pažiūrų klientus. 2025 metais D. Trumpas pasirašė vykdomąjį įsaką, draudžiantį politiškai motyvuotą bankinių paslaugų ribojimą.
Šių metų sausį D. Trumpas dėl panašių priežasčių padavė į teismą ir banką „JPMorgan Chase“. Dar per pirmąją savo kadenciją, 2019 metais, D. Trumpas buvo pateikęs ieškinį „Capital One“ ir „Deutsche Bank“, mėgindamas sustabdyti jo finansinių duomenų perdavimą Kongresui demokratų inicijuoto tyrimo metu.
Anksčiau buvo skelbta, kad „Deutsche Bank“ pinigų plovimo prevencijos specialistai taip pat buvo pažymėję dalį su D. Trumpu susijusių operacijų, tačiau banko vadovybė tuo metu šią informaciją neigė.