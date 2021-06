Jo komisijos nariai Agnės tortą išskyrė dėl panaudotų vietinių sezoninių ingredientų, nuoširdaus domėjimosi turnyro tema ir pastebimai daug skirtų pastangų. Kitaip Agnė, sako, ir negalinti: jei daryti, tai tik gerai!

Sukūrė tortų meniu naujiems desertų namams

„Girdžiu kalbant, kad jaunimas nenori dirbti. Man dar neteko su tokiais susidurti – visi pažįstami nori kažko pasiekti. Baigusi mokslus planuoju savęs nestabdyti – eiti ir dirbti visur, kur pasitaikys galimybės, o jų gyvenime, jau įsitikinau, tikrai yra. Tik nereikia bijoti.

Anksčiau aš taip pat dėl visko išgyvenau, bet kažkuriuo momentu persiorientavau, kad jei kažkas kažką siūlo, reikia sakyti „taip“. Tai pasakiau ir kai dabartinės mano darbo vietos vadovas pasiūlė pabandyti sukurti tortų meniu naujai jo atidaromiems desertų namams“, – dalinasi konditerė A.Gerbutavičiūtė.

Mergina pasakoja, kad, kai po pirmųjų studijų metų Kauno kolegijoje ieškojo vasarai darbo netoli namų, toks atsirado Prienuose veikiančiame konditerijos ceche, prie sausainių.

„Po kurio laiko pats savininkas paklausė, ar norėčiau pabandyti sukurti tortų meniu jų naujai atidaromai desertinei Kaune. Pabandžiau ir pavyko, nors iššūkių neišvengiau. Desertų gamintojų, pas kuriuos dirbu, išskirtinumas – ekologiški skanėstai. Kuriamoms receptūroms privalau naudoti tik ekologiškus produktus“, – pripažįsta jauna specialistė.

Paprašyta išskirti vieną iš jos sukurtų tortų, Agnė sako, jog, nors gaminamas daugelio, populiariausias jos sukurtame meniu – morkų tortas: „Kiekvienas konditeris įdeda kažką savo, kas skonį daro įsimintiną ir išskirtinį. Mano kurtą morkų tortą mėgsta ir suaugusieji, ir vaikai, kurie net neįtaria, kad jame yra morkų.“

Konkursą laimėjusį tortą kūrė atlikdama darbo praktiką

Kaip ir morkos, taip ir burokėliai Agnės sukurtame torte „Druskininkų atspindžiai“ ne profesionalų lieka nepastebėti. Šio torto receptą rasite paspaudę šią nuorodą.

„Torto glazūrą gaminome ne su dažais, o su burokėlių sultimis, kurios suteikia natūralią ryškiai raudoną spalvą. Joje atsispindi Druskininkų karšto miškų gėrybės – mėlynės, pušų šakelės, kurioms iš cukraus suteikiau natūralų sakų pavidalą. Torto receptūroje taip pat panaudojau rabarbarus, kurie auga daugelio daržuose, Dzūkijai būdingus grikius, kurie suteikė tortui traškesio, ir grikių arbatą, kuri biskvitui dovanojo švelnų aromatą, gomuriui – malonų poskonį“, – apie kūrinį, su kuriuo dalyvavo birželio mėnesį vykusiame Druskininkų tortų turnyre, pasakoja Agnė.

Pasak Prienuose augusios Agnės, atspindėti turnyro temą „Druskininkai“ nebuvo lengva užduotis. „Teko apklausti ne vieną vietos gyventoją, kuo jų kraštas garsėja, ir pačiai apsilankyti bei pamatyti vietines gėrybes, iš kurių gaminau tortą. Jį kūriau po dviejų studijų metų atlikdama praktiką.

Man labai pasisekė, kad ją atlikti galėjau neseniai duris atvėrusiame restorane. Jo kolektyvas labai draugiškas. Virtuvės šefas Robertas matė, jog konditerija – man ne tik darbas, bet ir paskatino sudalyvauti konkurse“, – pasakoja Agnė, praktiką atlikusi šią vasarą Birštone atidarytame naujame „Namų“ restorane, kurio virtuvei vadovauja šefas Robertas Gurskas.

Tas pats šefas prieš porą metų padrąsino kolegą Andrių Zubernį, su kuriuo susipažino dirbdamas emigracijoje Šiaurės Airijoje, dalyvauti pirmajame Tortų turnyre, kurio nugalėtoju Andrius ir tapo.

Po pergalės ir studijų sustoti neketina

Laimėjusi šių metų tortų konkursą, Agnė prisimena, jog konditerija jos gyvenime atsirado paauglystėje.

„Labai mėgdavau per televiziją stebėti laidą „Keksiukų karai“ ir po to pati gaminti namuose. Su drauge juokaudavome, kad kada nors ir mes būtinai sudalyvausime. Būdamos 16-os, jos sesės vestuvėms iškepėme 100 keksiukų. Ties keksiukais neapsistojau ir nuo to laiko pradėjau eksperimentuoti su tortų gamyba.

Baigusi mokyklą, įstojau studijuoti maisto technologo specialybės, vėliau pakeičiau kryptį ir perstojau į gastronomiją, nes man įdomu ne tik gamyba, bet visas procesas“, – pasakoja Agnė.

Savarankiškai ji baigė prancūzų konditerijos kursus, ja susidomėjo sekdama užsienio konditerius ir vieną garsiausių Lietuvoje prancūziškos konditerijos meistrų – Ali Gadžijevą.

„Prancūziška konditerija išsiskiria tuo, jog reikia įdėti labai daug darbo, kiekvienas gaminys reikalauja didelio kruopštumo. Man tai patinka – visada ir visur pati stengiuosi daryti taip gerai, kaip įmanoma. Štai kodėl iki šiol neturiu savo, kaip konditerės, paskyros socialiniuose tinkluose – tam trūksta laiko“, – sako A.Gerbutavičiūtė.

Kitais metais studijas baigsianti Agnė sustoti neketina: norėtų išvykti, praktiką atlikti bei padirbėti užsienyje, pasimokyti iš ten dirbančių meistrų. Dar viena Agnės siekiamybė – išmokti dirbti su šokoladu. Ji neslepia norinti šio meno pasimokyti ir iš pirmojo Tortų turnyro laimėtojo – minėto Andriaus Zubernio, pirmojo lietuvio konditerio, patekusio į prestižinių šokolado gamintojos „Valrhona“ organizuojamų „Chocolate Chef Competition“ varžybų finalą.

Šiam Agnės norui yra galimybių išsipildyti – jau netrukus Andrius Šiaurės Airijoje atidarys konditerijos cechą-studiją, kur planuoja organizuoti ir mokymus.