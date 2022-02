Kuo praturtinti žiemos stalą, kad būtume stiprūs ir sveiki

Kiekvieną sezoną tik tai, kas šviežia ir natūralu

„Naturalia Ūkis“ parduotuvės, įsikūrusios „Panoramos“ prekybos centre Vilniuje bei „Akropolyje“ Kaune, per savo darbo metus yra užsitarnavusios didelį nuolatinių klientų pasitikėjimą. Čia visada rasite šviežių daržovių ir vaisių, mėsos gaminių, pieno produktų, riešutų ir kt.

Itin platus asortimentas šviežių ekologiškų daržovių ir vaisių bet kuriuo metų laiku! Vaisiai bei daržovės išsiskiria savo skoniu, šviežumu ir vitaminų bei mineralų gausa. Bendradarbiaujant su itin plačiu ūkininkų ratu, „Naturalia Ūkis“ įkūrėjai gali atrinkti pagal sezoną geriausius bei šviežiausius vaisius ir daržoves iš viso pasaulio ir pasiūlyti jų lietuviams.

Kaip visada „Naturalia Ūkis“ parduotuvėse galite rasti Lietuvos ūkyje užaugintų mėsinių gyvulių ir paukščių šviežios mėsos, taip pat aukščiausios kokybės mėsos gaminių. Jie pasižymi išskirtiniu minkštumu, skoniu ir aukštomis mineralinėmis savybėmis.

Kelioliką metų skaičiuojanti auginimo ir mėsos pardavimo patirtis, šiandien įmonei leidžia pateikti šviežiausią, kokybiškiausią, natūraliausią – švariausius mėsos standartus atitinkančią produkciją. „Naturalia Ūkis“ mėsos produktai sulaukė didžiulio pasisekimo dėl natūralios sudėties ir skoninių savybių, aukščiausių kokybės standartų.

Jei užkandžiui renkatės saujelę riešutų, o mėgstamą jogurtą ar košę gardinate džiovintais vaisiais ar uogomis, nepamirškite, jog savo mėgiamų, ekologiškų pasirinkimų visada galite atrasti ir „Naturalia Ūkis“ parduotuvėse. Jų lentynose šiuo metu rasite ekologiškų migdolų, sūdytų žemės riešutų, džiovintų figų, slyvų, spanguolių, goji uogų.

Kulinarinis nuotykis ir šventė gomuriui

„Benedikto turgus“ – tai maisto mylėtojų širdis jau spėjusi užkariauti unikali vieta Vilniuje (Ukmergės 259A), po vienu stogu sukviečianti kelias dešimtis lietuviškų ūkių atstovų bei pasaulio gurmaniškų produktų prekybininkų. Didžiausius Europos miestus primenantis kulinarinis nuotykis ir tikrų tikriausia šventė gomuriui! Tai vietines ir užjūrių maisto tradicijas po vienu stogu sujungianti erdvė, kurioje gera bendrauti, dalytis ir, svarbiausia, džiaugtis bei ragauti tikrą maistą.

Užsukę į „Benedikto turgų“ pirkėjai ras šviežių lietuviškų daržovių, pieno produktų, gardžiausių sūrių, aukščiausios kokybės įvairios mėsos bei jos gaminių, žuvies ir jūros gėrybių, bakalėjos produktų, riešutų ir džiovintų vaisių, šiltos duonos, iš viso pasaulio atkeliavusių gurmaniškų produktų, konditerijos gaminių ir gėrimų. Norintys į kulinarinę patirtį pasinerti nedelsiant – šiame turguje ras įvairų maistą gaminančių užkandinių bei restoranų.

Štai keletas „Benedikto turgaus“ pasiūlymų žiemos stalui. Šviežia žuvis – vitaminų šaltinis grožiui, imunitetui ir nervų sistemai. Visiems puikiai žinoma, kad žuvyse gausu polinesočiųjų riebalų, kurių žmogaus organizmas pats nepajėgia pasigaminti, todėl jų būtina gauti su maistu. Įdomu, kuo gi išskirtinė žuvis „Benedikto turguje“? Tik paklausykite: kiekvieną ankstyvą ketvirtadienio rytą šviežios žuvies siunta keliauja į lėktuvą, kad po pietų jau džiugintų klientus šiame turguje esančioje krautuvėlėje „Blue Fish“. Toks trumpas žuvies kelionės laikas užtikrina ypatingą jos kokybę, kurią įvertinsite vos tik paragavę.

Raugintos daržovės – tai vitamino C ir gerųjų bakterijų šaltinis. Išmokti skaniai jas paruošti ilgametis darbas, čia kiekvienas lapas, kiekvienas prieskonis, kiekvienas gramas druskos ar lašas vandens raugintoms daržovėms suteikia ypatingo skonio. Siūlome paragauti meistriškai pagamintų „Tėviškės Skonio“ daržovių.

Žiema – tai tikrų tikriausias šakninių daržovių šlovės metas. Burokai, topinambai, ridikai, morkos, ropės ar pastarnokai – nepakeičiamos daržovės, turinčios daug skaidulų, mažai kalorijų bei greitai sutekiančios sotumo jausmą. „Benedikto turgaus“ krautuvėlės – „Eko Market“, „Vaišė“ ir „Rolando daržovės“ visus lietuviškų daržovių mėgėjus nustebins plačiu, atsakingai auginamų daržovių asrtimentu.

Savam kieme žiemą kvepia stintomis

Kai neturite laiko apsilankyti turguje, elektroninėje svetainėje Savamkieme.lt rasite daugelį mėgstamų gėrybių. Na, o mylimą ūkininką gyvai aplankysite, kuomet galėsite.

„Mes esame ne tik pardavėjai, mes puikiai išmanome apie tai, ką parduodame. Daug lankomės pačiuose ūkiuose. Glaudi pažintis su ūkininkais ir tiekėjais yra mūsų didžiausia vertybė“, – teigia šios elektroninės svetainės įkūrėjai.

Savamkieme.lt – visada tik už tvarią žemdirbystę ir saikingą vartojimą. „Būkime atsakingi visomis prasmėmis, ką perkame ir kiek perkame, tai atsilieps teigiamai ne tik aplinkai ir sveikatai, bet ir išlaidoms“, – įsitikinę projekto sumanytojai.

Todėl žiemos stalas, kuris nuo seno skambėdavo kaip „sočiau, riebiau ir daugiau“ Savamkieme.lt komandos požiūriu, turėtų būti toks pats saikingas: „Mes labai siūlome atrasti sezoninius lietuviškos virtuvės malonumus. Tokius, kaip raugintos daržovės. Ūkininkai šiandien raugia beveik viską, kas auga darže ir sode. Tada nepamirškime „šildančių“ patiekalų, kaip, pvz. troškiniai su ėriena, kurios puikios visada rasite mūsų krautuvėje.

Tačiau pagrindinis mūsų žiemiškas produktas yra STINTA! Laukiam jos, kaip vasarą braškių. Ir visada loterija ar sulauksime, nes stintos žvejybą itin įtakoja oro sąlygos. Žuvis apskritai yra maistas, kuris tinka kiekvienam sezonui. Čia šiukštu nepaminėti ir lietuviško starkio. Tai – žuvis, kuri išgyvena renesansą. Šviežios ir nešaldytos visada galite įsigyti Savamkieme.lt“ Tiesa, kol kas užsakymai priimami tik Vilniaus mieste.

Tik tai, kas tikra ir palanku sveikatai

„TIKRA“ – sveikų ir natūralių produktų krautuvėlės. Šio ženklo fizinėse ir elektroninėje parduotuvėje – tik tikri produktai gurmanams ir sveiką mitybą propaguojantiems žmonėms. „Esame tikrų, kokybiškų maisto produktų gamintojas, augantis parduotuvių tinklas. Kuriame ir gaminame inovatyvius sveikatai palankius produktus, kurie išsiskiria išskirtiniu skoniu, maistinga, nesugadinta sudėtimi“, – teigia šio prekės ženklo įkūrėjai.

Visuomet, o ypač šaltuoju sezonu, atkreipkime dėmesį į prieskoninius aliejus, pagamintus iš aukščiausios rūšies nefiltruoto aliejaus su žiupsneliu nesmulkintų natūraliai džiovintų prieskonių, žolelių, pipirų, natūraliais aliejų ekstraktais: kmynų, apelsinų kauliukų, citrinų kauliukų. Pagardins ir praturtins bet kurį maistą vitaminais, mikroelementais ir maistinėmis medžiagomis. Tikras kokybiškas ir maistingas aliejaus gaminys, be pridėtinių cheminių skoniklių ir kitų „E“ priedų. Sudėtyje tik tai, kas tikra.

Aliejaus padažai – tai ne tik ypač skanus pagardas jūsų maistui, bet ir nepaprastai turtingas savo savybėmis aliejus. Puikus pasirinkimas ne tik ieškantiems išskirtinio skonio, bet ir besirūpinantiems savo sveikata. Kepkite, marinuokite, pilkite ant salotų, gaminkite padažus, skaninkite užtepėles.

„TIKRA“ gaminami aliejaus padažai sukurti nenaudojant jokių cheminių tirštiklių, stabilizatorių, skonio stipriklių, be „E“ priedų. Be GMO, be glitimo, be laktozės. Visi aliejų padažai gaminami iš aukščiausios kokybės nefiltruotų aliejų, o ypatingą skonį suteikia natūraliai džiovinti prieskoniai, žolelės. Kaip ypatingi ingredientai naudojama kanapių branduoliai bei neaktyviosios maistinės mielės. Ingridientų sinergija sukuria produktą prisodrintą naudingų vitaminų, mikroelementų bei maistinių medžiagų.

Supermaisto kategorijos prekė – augalinės skaidulos „Šluota ir Ryto Energija“. Lyg švaros šluota iš pat ryto – reguliariai naudojant gali teigiamai įtakoti visą žarnyno veiklą. Taip pat siūlome susipažinti ir su išskirtiniu imbiero bei vitamino C mišiniu „Imunitetas“. Tai – tirpūs vandenyje milteliai, pagardinantys geriamą vandenį, arbatą, sultis ar kitą mėgstamą gėrimą. Naudojamas padėti imuninei sistemai stiprinti, kaip prevencija nuo peršalimo ligų.

www.viskastikra.lt

Aliejus ir majonezas praturtintas vitaminu D

Gausų „Obelių“ produkcijos asortimentą sudaro įvairių rūšių aliejus, actas, sriubos, pomidorų padažai, adžikos, majonezai, marinuoti burokėliai ir marinuoti agurkai. „Obelių“ aliejus – didžiausią žinomumą tarp aliejaus vartotojų turintis prekės ženklas Lietuvoje.

„Obelių“ aliejus pristato penkias naujas aliejaus rūšis – tai pirmo spaudimo rafinuoto rapsų aliejaus ir sveikatai itin naudingų šalto spaudimo sėklų aliejų mišiniai, bei rapsų aliejus, pagardintas pikantiškais skoniais:

„Obelių“ rapsų aliejus su kanapių sėklų aliejumi,

„Obelių“ rapsų aliejus su judrų sėklų aliejumi,

„Obelių“ rapsų aliejus su moliūgų sėklų aliejumi,

„Obelių“ čili skonio rapsų aliejus,

„Obelių“ saulėje džiovintų pomidorų skonio rapsų aliejus.

„Obelių“ aliejus rūpinasi, kad niūrią žiemą Jūsų organizmas gautų ne tik tinkamą Omega 3 ir Omega 6 rūgščių kiekį ar natūraliai išsaugoto vitamino E, bet ir vitamino D, kurio itin trūksta Lietuvos gyventojams.

Aržinojote, jog pamėgtas „Obelių“ majonezas pasikeitė – atsinaujinęs dizainą ir sudėtį, atkeliauja ant jūsų stalo! Gaminamas naudojant mūsų šalyje jau pamėgtą rapsų aliejų. Savo kasdienybei pagardinti galite rinktis net iš trijų majonezo rūšių. Tai – „Tradicinis“ majonezas be konservantų, „Originalus“ be konservantų ir krakmolo, bei „Premium“ be krakmolo su laisvai laikomų vištų kiaušiniais. O svarbiausia – „Obelių“ majonezas praturtintas vitaminu D!

Lietuviški konservai ir paštetai – viesiems gyvenimo atvejams

Turbūt ne kartą virtuvėje pasvarstėte, kaip galima būtų taupant laiką palengvinti maisto ruošimą? Arba, ko turėti šaldytuve, kad skubiai būtų galima patiekti ant stalo atvykus netikėtiems svečiams? Lietuviški, aukštos kokybės mėsos konservai ir paštetai galėtų būti puiki išeitis, norintiems namuose turėti ilgai negendančio ir skanaus maisto.

„Tiesiog norėjome sulaužyti stereotipus, jog konservai yra tarsi nekokybiškas ar tai iš atliekančių produktų gaminamas dalykas. Atvirkščiai, norime parodyti, jog mėsos konservai yra puikus, skanus ir saugus maistas, gaminamas iš tikros mėsos. Be to, nuolatos stebint rinką, pastebėjome, jog beveik nėra lietuviškų aukštos kokybės ir be nepageidaujamų E paštetų, štai kodėl nusprendėme dar ir paįvairinti mūsų asortimentą“, – sako Kėdainių rajone įsikūrusios mėsos konservų gamybos įmonės „Maisto arsenalas“ vadovė Sandra Kaupienė. Įdomu tai, kad šios bendrovės konservų turėjo net lietuvių lenktyninkai Dakaro ralyje!

Konservų gamyboje naudojami grynieji prieskoniai, be jokių priedų. „Maisto arsenalo“ produkcija gaminama iš kiaulienos, jautienos ir elnienos. Didžioji dalis produktų ruošiami iš Lietuvoje užaugintų galvijų mėsos, kuri perkama iš vietinių ūkių. Konservuose beveik 80 proc. grynos mėsos. Visas maisto ruošimo procesas vyksta rankiniu būdu – mėsa rankomis pjaustoma, pagardinama prieskoniais, dedama į dėžutes, supakuojama.

Šiandien įmonė per dieną pagamina apie 1000 konservų dėžučių. Produkcijos galima nusipirkti p/c „Rimi“ specialiame skyriuje „VIKIS“, p/c „Maxima“ skyriuje „Lietuviškų ūkių kokybė“, dalį produkcijos galima rasti p/c tinkle „Aibė“. Taip pat „Maisto arsenalo“ gaminių galima įsigyti išskirtinių skonių parduotuvėlėse visoje Lietuvoje. Be savo gaminamų produktų įmonė taip pat atlieka mėsos konservų ir paštetų gamybos paslaugą iš klientų mėsos, todėl gali kreiptis medžiotojai, ūkininkai ar fiziniai asmenys, pageidaujantys šios paslaugos.

„Maisto arsenalo“ asortimente rasite kapotos kiaulienos ir kiaulienos kumpio konservų, taip pat jautienos (galima rinktis ir aštresnio skonio) bei šios mėsos kumpio, kapotos elnienos (švelnesnės ir aštresnės). Skubantiems turėtų praversti kiaulienos konservai su kruopomis – perlinėmis, grikiais ar žirniais. Paštetų mėgėjams siūloma paragauti vištienos kepenų pašteto su obuoliais, kalakutų arba galvijų kepenų su spanguolėmis.