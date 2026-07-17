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Porelė populiariame restorane patikrino sąskaitą ir iškart išsikvietė padavėją: perspėja kitus

2026 m. liepos 17 d. 09:02
Lrytas.lt
Atostogaudami daugelis turistų svajoja pavakarieniauti restorane, iš kurio atsiveria vaizdas į garsiausias lankytinas vietas. Tačiau tokios vietos gali slėpti nemalonių staigmenų.
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Tuo įsitikino ir viena lenkų pora, viešėjusi Romoje. Sutuoktiniai norėjo vestuvių metines paminėti ypatinga vakariene su vaizdu į Koliziejų, tačiau vietoj malonių prisiminimų liko su išpūsta sąskaita, stresu ir kartėliu.
Kelionių gidai ir kelionių tinklaraštininkai jau seniai pataria vengti restoranų bei kavinių, esančių visai šalia populiariausių turistinių objektų.
Tokios vietos dažniausiai orientuojasi į vienkartinius lankytojus, todėl kainos jose paprastai būna didesnės, o maisto ir aptarnavimo kokybė ne visada atitinka lūkesčius.

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Be to, tokiose vietose verta būti itin budriems, nes pasitaiko atvejų, kai turistams į sąskaitas įtraukiami papildomi ar nepagrįsti mokesčiai.
Turistus Romoje bandė apgauti paprastu būdu
Apie tokį atvejį viena internautė papasakojo feisbuko grupėje, skirtoje kelionėms į Romą.
Ji prisipažino, kad paprastai vengia restoranų prie pagrindinių lankytinų vietų, tačiau šį kartą nusprendė padaryti išimtį.
Kartu su vyru jie pasirinko restoraną priešais Koliziejų, kuris galėjo pasigirti puikiu įvertinimu – 4,7 balo ir maždaug 30 tūkst. lankytojų atsiliepimų.
Problemos prasidėjo vos pasibaigus vakarienei
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Kai padavėjas atnešė sąskaitą, lenkų pora nusprendė ją atidžiai patikrinti.
Paaiškėjo, kad čekyje buvo įrašytos penkios tiramisu porcijos, nors jie buvo užsisakę tik dvi.
Turistai nedelsdami apie tai pranešė restorano darbuotojams.
Anot įrašo autorės, reakcija buvo žaibiška – padavėjas beveik iš karto atnešė pataisytą sąskaitą.
Pasak poros, susidarė įspūdis, kad teisinga sąskaita jau buvo paruošta iš anksto – tarsi tam atvejui, jei svečiai pastebėtų klaidą.
Moteris taip pat pažymėjo, kad panašių nusiskundimų turėjo ir prie gretimo staliuko sėdėję lankytojai.
Romoje sutuoktiniai norėjo vestuvių metines paminėti ypatinga vakariene su vaizdu į Koliziejų, tačiau vietoj malonių prisiminimų liko su išpūsta sąskaita, stresu ir kartėliu.<br> 123rf.com asociatyvioji nuotr. Daugiau nuotraukų (3)
Romoje sutuoktiniai norėjo vestuvių metines paminėti ypatinga vakariene su vaizdu į Koliziejų, tačiau vietoj malonių prisiminimų liko su išpūsta sąskaita, stresu ir kartėliu.
 123rf.com asociatyvioji nuotr.
Savo įraše ji paragino kitus turistus prieš atsiskaitant visada kruopščiai patikrinti sąskaitą.
Net jei restoranas turi puikius įvertinimus ir yra populiarioje vietoje, nereikėtų mokėti nepatikrinus čekio.
Vartotojų teisių specialistai jau ne vienus metus primena, kad įprotis patikrinti čekį turėtų būti savaime suprantamas ne tik užsienyje, rašo „Fakt“.
Klaidos gali atsirasti dėl paprasto apsirikimo, tačiau kartais jos gali būti ir bandymas išvilioti daugiau pinigų.
Vos kelios dešimtys sekundžių, skirtų sąskaitai patikrinti, gali padėti išvengti nereikalingų išlaidų ir streso.
sąskaitačekisRoma
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