4-asis Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“ subūrė stipriausius grilio meistrus Druskininkuose

Net ir daugiau kaip 30 laipsnių karštis nesumažino renginio tempo. O trumpam prapliupusi vasariška liūtis tapo maloniu atokvėpiu tiek dalyviams, tiek žiūrovams.
Kasmet augantis dalyvių meistriškumas dar kartą įrodė, kad Lietuvos BBQ kultūra sparčiai stiprėja. Ant teisėjų stalo keliavo vis sudėtingesni, kūrybiškesni ir techniškai nepriekaištingai paruošti patiekalai.
Jei prieš keletą metų buvo galima išskirti aiškius favoritus, šiandien kiekviena komanda turi realias galimybes kovoti dėl aukščiausių vietų. Komandos ištisus metus treniruojasi, tobulina technikas ir kuria naujus receptus, todėl konkurencija kasmet tampa vis stipresnė. Ne viena komanda, pirmuosius žingsnius žengusi šiame čempionate, vėliau sėkmingai atstovavo Lietuvai ir tarptautiniuose BBQ renginiuose, tarp jų – „Twin Smoke“ festivalyje.
Šių metų Lietuvos BBQ ir grilio čempionato nugalėtoja tapo čempionų titulą apgynusi komanda „Dūmo gauja“, iškovojusi generalinio rėmėjo „Kamado BONO“ įsteigtą pagrindinį prizą – „Kamado BONO Grande“ kepsninę. Čempionams taip pat buvo įteikta speciali „American Spirit“ organizatorių taurė.
Antrąją vietą iškovojo „Belenkokie Pietai“, trečiąją – „DJ Skoniai“.
Atskirose rungtyse pirmąsias vietas pelnė:
Kiaulienos šašlykas – R&B;
Jautienos kepsnys – Grill šeima;
Ungurys – Dūmo gauja;
„Oak'A BBQ“ paslaptingos dėžės kategorija – „Belenkokie Pietai“.
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Šių metų čempionate netrūko ir išskirtinių įvertinimų. Čempionato organizatoriui Kristupui Krivickui – BBQ entuziastui, receptų knygų autoriui ir maisto tinklaraščio „Kristupo Krivicko BBQ užrašai“ kūrėjui – naujienų portalas lrytas.lt įteikė specialų apdovanojimą „Žmogus, kuris šviečia“. Šis įvertinimas skirtas už ilgametį indėlį puoselėjant BBQ ir grilio kultūrą Lietuvoje, organizuojant nacionalinius čempionatus ir auginant Lietuvos BBQ bendruomenę.
Penktadienį festivalio programą papildė ir „American Spirit“ dalyvių mėsainių kepimo varžybos. Komisijai teko nelengva užduotis išrinkti geriausią mėsainį, tačiau nugalėtojais tapo Žemaitijos amerikietiškų automobilių klubo komanda, apdovanota „Kamado BONO“ prizais.
Didelio žiūrovų dėmesio sulaukė ir ant atviros ugnies kepamas argentinietiškas asado ėriukas. Po azartiško aukciono jis buvo parduotas už didžiausią pasiūlytą sumą, o vėliau ragaujamas renginio svečių. Tuo metu festivalio lankytojai taip pat galėjo mėgautis „Dum Dūmas“ keptais mėsainiais ir dešrainiais, gardintais „Oak'A BBQ“ padažais.
„American Spirit“ festivalio organizatoriai ir Lietuvos BBQ bei grilio čempionato organizatorius Kristupas Krivickas džiaugiasi, kad šių renginių partnerystė kasmet stiprėja. Grilio čempionatas ir vienas didžiausių amerikietiškos kultūros festivalių Lietuvoje puikiai papildo vienas kitą, pritraukdami dalyvius ir žiūrovus iš visos šalies.
Prie čempionato sėkmės prisidėjo gausus būrys partnerių ir rėmėjų. Čempionato draugai – Kikkoman, Euribija, Tajín, Monini, Gurmanė, Kambo Kombucha, Fish&Fish, BM Grills & Smokers, Texas Club, Knifeyoulike, SULIKO ir Brite. Rėmėjai – Mėsos Broliai, Oak'A BBQ ir Mačiūnai, o generalinis rėmėjas – Kamado BONO.
Ketvirtą kartą surengtas Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas dar kartą patvirtino, kad Lietuvoje sparčiai auga grilio kultūra, o „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda“ tampa vienu svarbiausių šios bendruomenės renginių, suburiančiu geriausius grilio meistrus, partnerius ir BBQ entuziastus iš visos Lietuvos.