Šią daržovę vertina tiek saugantys figūrą, tiek širdį: 3 lengvi ir vasariški receptai

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė sako, kad jau pačioje derliaus pradžioje pirkėjai gali įsigyti lietuviškų cukinijų, kurias dėl švelnaus skonio išties mėgsta.

„Pirkėjai kasmet labai laukia šviežių, Lietuvoje užaugintų daržovių, o vasara – puikus metas jomis mėgautis. Karščiams mušant rekordus, norisi gaivesnio ir lengvesnio maisto. Tad pirkėjai šalia tradicinių pomidorų ir agurkų į kasdienį pirkinių krepšelį dažniau deda šviežias lietuviškas cukinijas“, – teigia V. Budrienė.

Derliui įtakos gali turėti ir karščiai

Prekybos tinklui „Iki“ cukinijas tiekiančios įmonės UAB „Domeina“ atviro grunto daržovių-vaisių prekybos vadovas Laurynas Šavelis taip pat pritaria, kad cukinijų paklausa kasmet auga.

„Į prekybvietes tiekiame dviejų rūšių: žalias ir geltonas cukinijas. Pastaruoju metu pastebime, kad būtent šias daržoves pirkėjai vis dažniau atranda. Tai atsispindi ir cukinijų pardavimuose – kasmet matome jų nuoseklų augimą. Žaliosios cukinijos Lietuvoje išlieka populiariausios, o pardavimų piką jos pasiekia vasarą“, – teigia L.Šavelis.

Lietuvoje besitęsiantys tropiniai karščiai turėjo įtakos ir pirmajam cukinijų derliui. Vis dėlto tikroji karščių cukinijų derliui padaryta žala dar nėra aiški, nes jų sezonas dar tik prasidėjo ir augalai dar yra labai jauni.

„Geltonosios cukinijos yra kiek lepesnės už žaliąsias ir dėl karštų orų jau spėjome susidurti su iššūkiais, nes jas užpuolė ligos. Cukinijos tokių karščių nemėgsta, tačiau yra priemonių, kuriomis stengiamės jas apsaugoti. Taip pat per karščius cukinijas kur kas dažniau laistome, kad nenukentėtų kokybė“, – sako vyras.

Paprastai cukinijų sezonas Lietuvoje prasideda nuo pirmosios liepos savaitės ir priklausomai nuo orų – trunka iki pirmųjų šalnų. Dažniausiai dėl didelio dienos ir nakties temperatūrų skirtumo jis baigiasi dar neprasidėjus spalio mėnesiui. Ir nors lietuviai savo daržuose cukinijas kartais yra linkę perauginti, jos turi būti valgomos jaunos, kol dar nėra subrendusios sėklos.

Perkant cukinijas visuomet reikėtų rinktis mažesnes ir tvirtesnes, kurių žievelė vientisai žalia, be dėmių. Jeigu cukinijas planuojate valgyti tą pačią dieną, tiesiog kruopščiai nuplaukite, naudodami švelnų šveistuką, ir gaminkite norimą patiekalą. Jei planuojate daržoves valgyti po kelių dienų, laikykite jas sandariame maišelyje šaldytuve ir nuplaukite tik prieš gamindami. Nuplautos cukinijos pradeda greičiau pūti, o neplautos ir laikomos vėsiai bei sausai, gali išstovėti net apie savaitę.

Nenuginčijama nauda sveikatai

Kaip teigia L.Šavelis, cukinijos yra itin sveikos ir nekaloringos, todėl jas mėgsta ir atranda žmonės propaguojantys sveiką gyvenseną, užsiimantys sportu arba tie, kurie stengiasi palaikyti liekną figūrą: 100 g cukinijų yra vos 15 kalorijų.

Naudingiausia jų savybė – vandens balanso organizme sureguliavimas. Taip yra ne veltui – net 94 proc. cukinijos sudaro vanduo, todėl šią daržovę valgyti puikiai tinka karštomis vasaros dienomis.

Valgant cukinijas organizmas pasipildo vitamino C, kuris yra būtinas gerai imuninei sistemai užtikrinti, atsargomis. Šiose daržovėse randama ir daug kitų vitaminų: peptino, natrio, kalio, vario, magnio, kalcio ir geležies. Be to, cukinijose yra mažai cukraus, todėl ši daržovė labai tinka vartoti žmonėms, sergantiems diabetu. Cukinijų vartojimas iš organizmo šalina kenksmingas medžiagas: šviną, gyvsidabrį ir cholesterolį.

Jaunas cukinijas maisto gamyboje naudoti galima praktiškai visur. Be to, cukinijos mėgstamos įvairiose pasaulio virtuvėse: vakarų Afrikoje cukinijos dedamos į sriubas, troškinius ar derinamos su kuskusu. Meksikoje jos yra dedamos į salotas, Italijoje jas kepa apvoliotas džiūvesėliuose, Bulgarijoje keptos cukinijos patiekiamos su česnaku, jogurtu ir krapais. Be to, kai kuriose šalyse valgomi ne tik cukinijų vaisiai, bet ir žiedai.

L.Šavelis siūlo įtraukti daugiau cukinijų į kasdienį racioną ir pasigaminti cukinijų blynelius su varškės sūriu, gaivias salotas ir įdarytas cukinijas.

Cukinijų blyneliai su varškės sūriu

Reikės:

2 jaunų cukinijų;

2 skiltelių česnako;

1 kiaušinio

5 v. š. miltų

1/2 a. š. druskos;

1/4 a. š. pipirų;

100 g varškės sūrio;

8 vnt. saulėje džiovintų pomidorų;

alyvuogių aliejaus.

Kaip gaminti

Stambia tarka sutarkuojame cukinijas ir per marlę nuspaudžiame kiek įmanoma daugiau skysčio – spauskite stipriai, kad cukinija liktų kuo sausesnė. Varškės sūrį ir saulėje džiovintus pomidorus supjaustome smulkiais kubeliais. Į dubenį dedame tarkuotą cukiniją, tarkuotą česnaką, kiaušinį, miltus, druską, pipirus, varškės sūrį ir saulėje džiovintus pomidorus. Viską gerai išmaišome.

Keptuvėje įkaitiname aliejų, blynelius formuojame į keptuvę dėdami po didelį šaukštą paruoštos masės. Kepame ant vidutinės ugnies po 4–5 minutes iš abiejų pusių, kol blyneliai gražiai apskrunda. Iškepusius blynelius dedame ant popierinių rankšluosčių – taip pašalinamas nereikalingas riebalų perteklius. Patiekite su grietine arba graikišku jogurtu.

Rikota įdarytos cukinijos

Reikės:

4 cukinijų

1 svogūno

skiltelės česnako

saujos vyšninių pomidorų

gabalėlio baklažano

100 g rikotos sūrio

50 g kietojo sūrio

žiupsnelio druskos ir pipirų

alyvuogių aliejaus

Kaip gaminti

Cukinijas perpjaukite pusiau ir jas išskobkite. Cukinijų vidų pabarstykite druska, paruoškite įdarą: sukapokite svogūną, susmulkinkite likusį cukinijų minkštimą, baklažaną ir kelis pomidorus, sutarkuokite parmezano sūrį.

Keptuvėje pakepinkite svogūną, išspauskite česnako skiltelę. Jiems šiek tiek apkepus į keptuvę sudėkite cukinijų minkštimus, pomidorus ir baklažaną. Daržovėms iškepus, įdarą sumaišykite su rikotos sūriu bei trečdaliu parmezano.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių, nusausinus cukinijas į jas sudėkite paruoštą įdarą, pabarstykite likusiu parmezano sūriu. Kepkite apie 10 minučių, kol cukinijos šiek tiek apskrus.

Cukinijų salotos

Reikės:

kelių nedidelių plonai supjaustytų cukinijų

½ plonai supjaustyto raudonojo svogūno

1 kubeliais supjaustytos raudonosios paprikos

saujos susmulkintų šviežių bazilikų

2 šaukštų alyvuogių aliejaus

2 šaukštų balzamiko acto

žiupsnelio druskos ir pipirų

Kaip gaminti

Cukiniją, svogūną, papriką ir baziliką sudėkite į didelį dubenį. Nedideliame indelyje sumaišykite alyvuogių aliejų, actą, druską ir pipirus. Padažą užpilkite ant salotų. Patiekite su mėgstamu žuvies arba mėsos patiekalu.

Skanaus!