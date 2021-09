Ir tai gera žinia, nes didžiausio pasaulyje žolinio augalo vaisiai suteikia daug naudos organizmui.

Štai keletas faktų, kurie atskleidžia, kokie gėriai slypi po geltona žievele ir kaip tai veikia mūsų sveikatą. Kai kas tikrai maloniai nustebins.

Bananuose gausu maistinių medžiagų

Suvalgę vieną vidutinio dydžio bananą gauname 110 kalorijų, 30 gramų angliavandenių ir 3 gramus ląstelienos. Bananai yra puikus vitamino B6 šaltinis – suvalgę vieną bananą gauname 25 proc. dienos normos.

Taip pat gauname apie 10 proc. kasdienės dozės kalio, vitamino C ir mangano.

Bananuose nėra riebalų, cholesterolio ir natrio, todėl tai puikus produktas laikantis sveikos mitybos.

Remiantis žurnale „Food Quality and Safety“ paskelbtais tyrimais, bananuose taip pat yra daug biologiškai aktyvių junginių, įskaitant karotinoidus ir flavonoidus, kurie turi daugybę teigiamo poveikio – nuo pagalbos išsaugant gerą regėjimą iki širdies ligų ir tam tikrų vėžio rūšių rizikos mažinimo.

Bananai tinka laikantis dietų

Kaip minėta aukščiau, vidutiniame banane yra 110 kalorijų, 30 gramų angliavandenių ir 3 gramai skaidulų. Bananuose esanti ląsteliena padeda sulėtinti virškinimą ir padeda suvaldyti alkį. Be ląstelienos, bananuose yra ir atsparaus krakmolo – angliavandenių, kurie yra naudingi virškinimui ir padeda ilgiau išlikti sotiems. (Kuo žalesnis bananas, tuo jame esantis krakmolas yra atsparesnis.)

Daugybė tyrimų parodė, kad atsparus krakmolas padeda sumažinti gliukozės kiekį kraujyje, paskatina sotumo hormonų veiklą ir sumažina lėtinių ligų riziką.

Be to, Čikagoje buvo atliktas įdomus tyrimas, patvirtinęs, kad tam tikrų maisto produktų kvapas gali apgauti smegenis – užuodus tam tikrus kvapus, smegenys „išjungia“ alkio signalus. Vienas iš tokių maisto produktų yra bananai. Pabandykite, kai būsite alkani!

Bananai prisideda mažinant kraujospūdį

Vidutinio dydžio banane yra 422 miligramus kalio, tačiau jame nėra natrio. Pasak Amerikos širdies asociacijos, valgant daug kalio turinčius maisto produktus, tokius kaip bananai, galima organizmui padėti valdyti kraujospūdį, neutralizuoti kraujospūdį didinantį natrio poveikį.

Įvairūs tyrimai rodo, kad tie, kurie laikosi dietos, kurioje gausu kalio, rečiau skundžiasi aukštu kraujospūdžiu, jų rizika patirti insultą – mažesnė. Suaugusiesiems reikia 4700 miligramų kalio per dieną, todėl vidutinis bananas suteikia beveik 10 proc. dienos poreikio.

Bananai padeda stiprinti imunitetą

Bananuose yra specifinių baltymų, turinčių priešmikrobinių ir priešvirusinių savybių.

Senovės medicinoje bananai buvo naudojami infekcijoms gydyti - nuo viduriavimo iki virusų, tokių, kaip vėjaraupiai ir tymai. Be to, bananai yra geras vitamino B6 šaltinis, padedantis palaikyti sveiką imuninę sistemą. Apskritai bananas per dieną yra puikus pasirinkimas norint stiprinti imuninę sistemą.

Bananai gali pagerinti nuotaiką

Bananuose yra maistinių medžiagų, kurios gali pagerinti nuotaiką. Juose esantis vitaminas B6 paskatina išsiskirti už gerą savijautą atsakingus neuromediatorius serotoniną ir dopaminą.

Be to, kiti tyrimai rodo, kad bananai yra vienas iš nedaugelio maisto produktų, kurie yra triptofano pirmtakas – tai padidina serotonino kiekį smegenyse.

Psichoterapijoje ir psichosomatikoje žinomas tyrimas, kuris susiejo mažą vitamino B6 kiekį kraujyje su padidėjusia depresijos rizika. Kadangi daugelis iš mūsų negauna pakankamai vitamino B6 su maistu, kasdien suvalgydami šį geltoną atogrąžų vaisių galime gerokai pagerinti emocinę savijautą.

