Sveiko maisto žinovė pasakė, koks prieskonis yra jos mėgstamiausias: stiprina imunitetą ir saugo kepenis

Sveiko maisto technologė Raminta Bogušienė paaiškina, kodėl šis prieskonis jos virtuvėje užima tokią pat svarbią vietą, kaip druska ir pipirai, ir dalijasi patarimais, kur ir kaip naudoti ciberžolę.

Ciberžolės yra imbierinių šeimos augalas, natūraliai augantis Pietų Azijos tropinėse srityse. Maistui naudojama jų šaknis, dažniausiai – susmulkinta į miltelius.

Sunku įsivaizduoti tų kraštų ryžių ar daržovių patiekalą be ciberžolės. Kadangi pagrindinė sudedamoji jų dalis kurkuminas išsiskiria ypač ryškia geltona spalva, nuo neatmenamų laikų šie augalai buvo naudojami ne tik kaip prieskonis, bet ir kaip audinių dažiklis.

Lietuviškoje virtuvėje ciberžolė prigijo tik prieš porą dešimtmečių, tačiau dabar užima vis tvirtesnes pozicijas ne tik dėl savo maistinių, bet ir dėl gydomųjų savybių.

Nauda sveikatai

Ciberžolių nauda sveikatai žinoma jau daug metų. Labiausiai – dėl jų sudėtyje esančio kurkumino, kuris yra itin stiprus antioksidantas. Populiariojoje ir mokslinėje literatūroje rasite nemažai informacijos apie gydomąsias šio augalo savybes. Ciberžolės teigiamai veikia virškinimo sistemą, laikomos natūraliais antibiotikais, netgi manoma, kad gali užkirsti kelią tokios šio laikmečio ligoms kaip vėžys, senatvinė demencija ir kitos. Žinoma, geriausiai šis prieskonis veikia kaip prevencinė priemonė, praturtindamas mūsų maistą, kartu padeda ir išsaugoti sveikatą.

Ciberžolės veiksmingai šalina iš kūno toksinus, grybelį, stiprina imuninę sistemą ir bendrą organizmo atsparumą, turi antibakterinių savybių, todėl padeda kovoti ir su virškinimo sistemos infekcijomis. Be to, jos turi apsauginį poveikį kepenų ląstelėms, mažina cukraus kiekį kraujyje ir stimuliuoja tulžies bei virškinimo fermentų sekreciją.

Tiesa, vartojant ciberžoles dideliais kiekiais, tos pačios medžiagos, kurios palaiko virškinimo sistemą, gali ją ir sudirginti. Vengti padauginti ciberžolių turėtų ir vartojantys kraują skystinančius vaistus (tokius kaip varfarinas), nes, pasak mokslininkų, ciberžolės skystina kraują.

Ciberžolės turi daug antibakterinių, antivirusinių, priešuždegiminių, priešnavikinių, antioksidacinių, antiseptinių ir kitų sveikatinančių savybių, tačiau naudojant jas gydymui visuomet reikėtų pasitarti su gydytoju.

Patiekalai su ciberžolėmis pagal sveiko maisto technologę Ramintą Bogušienę

„Nesiūlyčiau vartoti termiškai neapdorotų ciberžolių, tiesiog barstant jų ant salotų, dedant į gėrimus ar kokteilius. Nebent kalbame apie jas kaip apie gydymo priemonę pagal alternatyviosios medicinos receptus ar maisto papildus su ciberžolėmis. Jei norime, kad ciberžolė būtų ne tik vaistas, bet ir maistas, siūlyčiau ją naudoti tik termiškai apdorotą. Taip neutralizuojamas jos skonis ir kvapas, o antioksidacinės savybės suaktyvėja“, – teigia R.Bogušienė.

Ypač šio prieskonio aktyvumas, kurkumino įsisavinimas ir antioksidacinis poveikis sustiprėja, jei ciberžolė vartojama kartu su juodaisiais pipirais.

Ciberžolė tinka beveik visur: ne tik gaminant mėsos, žuvies, daržovių troškinius, apkepus, maltinukus, sriubas, bet ir omletuose, varškės apkepuose ir varškėtukuose.

Šis prieskonis labai populiarus ir dėl to, kad suteikia maistui ryškią, geltoną, apetitą žadinančią spalvą, visi patiekalai su ciberžole atrodo tarsi švytinti saulė. Itin skaniai ja pagardinti atrodo ryžių patiekalai, bet ir kitur šis prieskonis puikiai tinka: varškės apkepai atrodo kaip naminių kiaušinių pridėti, o viso grūdo blynai tampa ne tamsūs, o geltoni. Taip pat kaip natūralų dažiklį galite naudoti ir tortams.

Kadangi ciberžolė sunkiau tirpsta vandenyje, geriausia, jei įmanoma, jos įberti, tarkim, kepinant daržoves. Jei gaminate plovą, šį prieskonį dėkite iškart, kai apkepinate svogūnus. Taip pat – ir į sriubas, troškinius. Jei gaminate maltinukus su daržovėmis, ir šias apkepinate prieš sumaišydami su mėsa, ciberžolės berkite į kepinamas daržoves. Jei gaminimo procese nieko nekepinate, ciberžolės berkite tiesiai į patiekalą ir gerai išmaišykite visą masę.

Beje, ar žinojote, kad visų mėgstamas karis yra prieskonių mišinys, kurio pagrindą sudaro būtent ciberžolė? Kadangi šių prieskonių gausiai beriama į įvairius azijietiškus patiekalus, ir patys patiekalai (dažniausiai tai būna troškiniai) vadinami kariais.

Dažniausiai kaip prieskonis yra naudojami ciberžolių šaknų milteliai. Kad būtumėte tikri, jog jų gamybos procese nenaudoti dirbtiniai dažikliai ar kitos cheminės medžiagos, R.Bogušienė siūlo rinktis tik ekologiškas ciberžoles, jų galima rasti didžiuosiuose prekybos centruose arba specializuotose sveiko maisto parduotuvėse.

Maistui gardinti galima naudoti ir šviežias ekologiškas ciberžolių šaknis. Jų taip pat galima rasti didžiuosiuose prekybos centruose. Jos yra imbierų formos, bet yra mažiau aitraus skonio. Galite jų tiesiog įsitarkuoti į patiekalus.

Platesnė ciberžolės analizė, mokslinis pagrindimas pateikiamas sveikataipalankus.lt.

Sveiko maisto technologė Raminta Bogušienė dalinasi varškės apkepo su ciberžole receptu.

Varškės apkepas be manų, be cukraus, be sviesto

Labai paprastas, skanus ir sveikas! Puikiai tinka pusryčiams ir vakarienei. Patiks visai šeimai, net galite kaip užkandį pasiimti į išvykas.

Galite kepti keksiukų silikoninėse formose, ar kaip visą apkepą, didelėje formoje. Be pridėtinio cukraus, be glitimo, daug ekologiškų ingredientų, greitai paruošiamas, daug baltymų.

Reikės:

1 kg ekologiškos varškės (9 proc. rieb.);

6 vnt. ekologiškų kiaušinių;

4 v. š. ekologiškų kukurūzų kruopų (polentos);

2 vnt. ekologiškų bananų;

10-15 lašų stevijos ekstrakto (galima naudoti ir kitas cukraus alternatyvas, bet saldumo pakanka ir dėl bananų;

žiupsnelio druskos, ekologiškos ciberžolės, vanilės ekstrakto.

Gaminimo eiga

1. Bananus sutriname ir sumaišome su varške iki vienalytės masės. Kiaušinius išplakame.

2. Sudedame likusius ingredientus, išmaišome iki vientisos konsistencijos. Naudodami elektrinį trintuvą, viską susmulkiname, kad būtų vienalytė konsistencija, neliktų varškės grūdelių ir tolygiai pasiskirstytų kukurūzų kruopos.

3. Dedame į kepimo indą (jei stiklinis, galime ištepti sviestu) ir kepame 20-30 minučių 180 laipsnių temperatūroje (nustatę oro maišymo funkciją), kol lengvai paruduos.

4. Paliekame vėsti ant aušinimo grotelių. Tiekiame su uogomis, vaisių tyrėmis ir natūraliu graikišku natūraliu jogurtu. Skanaus!