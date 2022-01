Jei ieškote būdų, kaip natūraliai palaikyti savo cirkadinį ritmą, nauja mokslinė apžvalga rodo, kad turėtumėte pradėti nuo to, ką valgote.

„Journal of Academy of Nutrition and Dietetics“ paskelbė naują apžvalgą, kurioje apibendrino tyrimų, skelbtų 1975–2021 m., rezultatus. Ja buvo siekiama išsiaiškinti mitybos ir miego kokybės ryšį.

„Šis apžvalginis tyrimas įvertino 20 studijų, kuriomis buvo tiriama, ką žmonės valgo ir kaip tai veikia miego kokybę“, – komentavo amerikietė mitybos specialistė Amy Gorin.

Tyrėjai aiškinosi, kaip žmonės miegojo, kiek truko gilus miegas, REM fazės miegas, koks buvo miego efektyvumas, kiek laiko užtruko užmigti, kiek ir kada žmonės pabusdavo užmigę.

Pasak A.Gorin, tyrimo autoriai nustatė, jog tie žmonės, kurių mityboje buvo daugiau skaidulų, baltymų, nesočiųjų riebalų, daržovių, vaisių, priešuždegiminių maistinių medžiagų ir mažai sočiųjų riebalų, džiaugėsi kur kas geresne miego kokybe.

Mokslininkai su geresniu miegu susiejo tris pagrindines mitybos kryptis:

1) mityba, kurioje daug sudėtinių angliavandenių (ypač angliavandenių, kuriuose yra daug skaidulų) ir sveikųjų riebalų;

2) mityba, kurioje daug baltymų;

3) mityba, kurioje gausu daržovių, vaisių, priešuždegiminių maistinių medžiagų ir mažai sočiųjų riebalų – tai riebalai, dėl kurių gali padidėti cholesterolio kiekis.

Tad laikantis šių taisyklių, kaip teigiama, galima išvengti nemigos ir vartymosi lovoje naktį.

Tiesiog derinkite lėkštėje daug skaidulų turinčius angliavandenių šaltinius (tai įvairūs grūdai ir kruopos ar jų produktai, pavyzdžiui, pilno grūdo makaronai, avižos, grikiai, lęšiai, pupelės, žirniai, ispaninių šalavijų, bolivinių balandų sėklos ir panašiai) su sveikais riebalais (pvz., avokadu, riešutais), pridėkite baltymų (pvz., lašišos, vištienos, kiaušinių, pupelių), daržovių ir vaisių.

„Vienas iš mano mėgstamiausių patiekalų yra veganiškas dubenėlis, kurį gaminu iš bolivinių balandų sėklų, pupelių, kepto moliūgo, gražgarsčių ir pomidorų“, –sako dietologė.

Šių mitybos patarimų reikėtų nepamiršti laikytis ne tik valgant vakarienę, bet ir visą dieną.

Parengta pagal „Well + Good“