Tačiau minėti privalumai – tik dalis priežasčių, kodėl šiuos riešutus kiekvienas turėtų įtraukti į savo kasdienę mitybą. Kaip iš pistacijų gauti daugiausia naudos, pataria maisto ekspertai.

Sezonas – rudenį

Pasak Ernestos Dapkienės, „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės, dažniausiai pirkėjai renkasi sveriamas pistacijas.

„Tačiau noriai perka ir fasuotas, kurių asortimente turime 10 skirtingų rūšių. Šių riešutų pardavimai kasmet auga ir pernai jų pardavėme beveik 50 proc. daugiau nei 2020-aisiais. Stebėdami pardavimų sezoniškumą matome, kad daugiausia šių riešutų įsigyjama rudenį – pačiame jų derliaus įkarštyje. Nors tuomet mūsų parduotuves pasiekia pačios šviežiausios pistacijos, aukščiausios kokybės pastarųjų asortimentą siūlome visus metus“, – pažymi E.Dapkienė.

Tuo metu paklausta, kokiose šalyse šie riešutai auga, „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė sako: jie kilo iš Vidurinių Rytų. Čia, dabartinės Turkijos teritorijoje, pistacijos pradėtos auginti dar maždaug 7 tūkst. m. pr. Kr., o vėliau išplito Irane, Sirijoje, Libane, Afganistane, Irake, pasiekė ir JAV, Kiniją.

„Savo tėvynėje šie riešutai ne tik žinomi nuo seno. Pistacijoms teritorijoje, kurioje jos pradėtos auginti, buvo skiriamas ir ypatingas dėmesys. Šie riešutai kartu su migdolais yra vieninteliai, paminėti Senajame Testamente.

Be to, tikėta, kad juos Adomas augino Rojuje, vėliau Artimuosiuose Rytuose prinokusių pistacijų kevalo traškesį žmonės laikė sėkmingų bei laimingų santykių ženklu. Ne veltui jas iraniečiai ir šiandien vadina „besišypsančiomis“, o kinai dovanoja per Naujuosius metus kaip sveikatos, laimės bei sėkmės simbolį“, – pasakoja B.Baratinskaitė.

Idealus užkandis

Tūkstančius metų formuotis minėtam pistacijų simbolizmui buvo svarių priežasčių. Vienos pagrindinių, anot maisto ekspertės, yra milžiniška šių riešutų nauda sveikatai.

„Pistacijos yra 100 proc. natūralios, kupinos baltymų, antioksidantų, naudingų skaidulų. Jos gali padėti sumažinti vėžio riziką, neigiamą mėlynosios šviesos poveikį akimis. Pistacijos taip pat prisideda prie geresnės žarnyno veiklos. Jos gali sumažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų tikimybę, suaktyvinti smegenų veiklą, pagerinti nuotaiką. Pistacijos puikiai tinka metantiems svorį ar norintiems pasisemti energijos. Mat vos saujelės šių riešutų pakanka pasijusti energingiems bei mažiau alkaniems“, – akcentuoja B.Baratinskaitė.

Todėl, jos teigimu, pistacijos yra subalansuotas, maistingas ir vienas geriausių užkandžių. Norint pasimėgauti pastarojo nauda, priduria ekspertė, tereikia suvalgyti vieną saujelę šių riešutų per dieną. Vartoti tokį kiekį, anot B.Baratinskaitės, rekomenduoja mitybos specialistai.

„Žinoma, pradėjus mėgautis pistacijomis, sustoti neretai yra ypač sunku. Todėl patartina jas rinktis negliaudytas, mat gliaudant suvalgomas mažesnis kiekis. Taip pat mitybos ekspertai siūlo vartoti natūralias, nesūdytas pistacijas. Toks užkandis yra pastebimai sveikesnis“, – tvirtina kulinarijos žinovė.

Visgi, priduria ji, nors pistacijos labai gardžios ir valgomos vienos, šiuos riešutus įtraukti į kasdienę mitybą galima labai įvairiai. Pavyzdžiui, tai yra dažnas skirtingų desertų, pyragų ingredientas. Pistacijas taip pat galima barstyti ant ledų, sumalti ir sumaišyti į įvairias užtepėles, užkandžius su sūriu, salotas.

Šie riešutai, anot B.Baratinskaitės, tobulai pagardins ir lašišos, paukštienos patiekalus arba sveikuoliškus kokteilius su natūraliu jogurtu.