Viena sveikiausių daržovių vadinami špinatai: mėgaukitės jais dažniau

Prasidėjus pavasariui ir artėjant špinatų šviežio derliaus sezonui kulinarijos ekspertai pataria juos kuo dažniau įtraukti į kasdienę mitybą.

Kodėl būtina tai daryti bei kaip špinatus išradingai ir skaniai panaudoti virtuvėje? Patarimų turi „Maximos“ kulinarijos meistrai.

Išvirus tampa dar maistingesni

Šalies gyventojai špinatus, „Maximos“ komunikacijos ir įvaizdžio departamento direktorės Ernestos Dapkienės teigimu, išties mėgsta bei vertina. Tai, anot jos, tik patvirtina prekybos tinklo pardavimų statistika, kuri rodo: Lietuvoje šių daržovių per pastaruosius porą metų iš viso nupirkta virš 220 tonų.

„Pastebime, kad būtent pirmoji pavasario saulė grąžina špinatus į lietuvių pirkinių krepšelius. Patys šalies gyventojų mėgstamiausi – mažieji špinatai iš rinktinių Italijos ūkių ir vietinių augintojų“, – pažymi E.Dapkienė.

Pašnekovės žodžius patvirtina „Maximos“ Maisto gamybos departamento vadovė Brigita Baratinskaitė. Anot jos, špinatai, kilę iš Senovės Persijos, viduramžiais pasiekė Europą, ir dabar jie stipriai įsitvirtinę Italijos, Ispanijos, Anglijos, Prancūzijos virtuvėse. Šias daržoves ypač išpopuliarino Viduržiemio regiono žydai, salotas naudoję daugelio patiekalų gamybai, o dabar jas vis dažniau atranda ir lietuviai.

„Špinatų panaudojimas virtuvėje toks gausus bei išradingas, kad iš jų galima gaminti netgi desertus – ledus, pyragus, veganiškus skanėstus. O dedant daržoves į sriubas, salotas, troškinius ar padažus, svarbu tinkamai išsirinkti šių salotų rūšį. Patys populiariausi – mažieji špinatai, kurie įprastai valgomi žali, tačiau juos galima ir lengvai apvirti.

Didesni ir tvirtesni yra plokščialapiai arba garbanotieji špinatai. Jie skanesni tuomet, kai apdorojami termiškai. Be to, žaliuose šių salotų lapuose gausu kalcio ir geležies, kurie įsisavinami valgant daržoves virtas. To priežastis – špinatuose esanti oksalo rūgštis, kuri stabdo minėtų mineralų įsisavinimą, tačiau aukštoje temperatūroje pastaroji suyra“, – pasakoja B.Baratinskaitė.

Kelios svarbios gudrybės

Tai, kad špinatus valgyti verta ir kuo dažniau, tik patvirtina šių salotų milžiniška nauda. B.Baratinskaitė tikina – jos turi gausybę mineralų, vitaminų, maistingųjų medžiagų, todėl vadinamos bene sveikiausiomis daržovėmis pasaulyje.

„Ruošiant špinatus, praverčia kelios gudrybės. Štai verdant daržoves garuose, lapai greitai suminkštėja ir sudžiūsta, todėl jų nereikia gardinti iki virimo pabaigos. Šias salotas galima ir plikyti. Tuomet lapai iš karto išverdami per kelias sekundes ir dažniausiai naudojami tolimesniam maisto ruošimo procesui. Špinatus galima ir trumpai kepti aukštoje temperatūroje. Tada daržovių skonis išryškėja, atsiskleidžia ypatingas jų aromatas“, – sako B.Baratinskaitė.

Pasak jos, norint špinatus skaniai bei įvairiai įtraukti į kasdienę mitybą, praverčia originalūs šių salotų panaudojimo virtuvėje receptai. Jais kulinarijos ekspertė ir dalijasi.

Tikras delikatesas: avinžirnių, špinatų ir migdolų sviesto dubenėlis

Reikės:

šiek tiek aliejus kepti,

1 didelio ir smulkiai supjaustyto svogūno,

3 sutrintų česnako skiltelių,

poros centimetrų ilgio nulupto bei sutarkuoto imbiero gabalėlio,

1 arbatinio šaukštelio maltų kalendrų,

2 arbatinių šaukštelių maltų kmynų,

1 arbatinio šaukštelio maltų ciberžolių,

400 g nusausintų ir nuplautų avinžirnių,

300 ml natūralaus ir kokybiško daržovių sultinio,

2 valgomųjų šaukštų ekologiškos švelnios migdolų masės,

200 g stambiai supjaustytų špinatų,

žiupsnelio juodųjų pipirų,

100 g virtų mėgstamų ryžių.

Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitinkite šiek tiek aliejaus ir 5 minutes pakepinkite svogūnus. Tada įpilkite 50 ml vandens ir kepkite dar 7 minutes, kol svogūnai švelniai paruduos. Dėkite česnaką ir imbierą. Tuomet įmaišykite kalendras, kmynus, ciberžoles, dėkite pipirus, sumaišykite su 2 valgomaisiais šaukštais vandens, suberkite į keptuvę. Virkite dar 5 minutes ir įmaišykite avinžirnius. Paruoškite sultinį, supilkite į mišinį, sudėkite migdolų sviestą, tada – špinatus, virkite dar 3–5 minutes.

Patiekite su virtais ryžiais, skanaus!

Pamils net vaikai: špinatų ledai

Reikės:

2,5 puodelio špinatų,

1 puodelio neriebaus pieno,

2 valgomųjų šaukštų vanilės ekstrakto,

ketvirčio puodelio medaus,

2 puodelių ledo kubelių.

Į pieno plakiklio indą sudėkite špinatus, medų, pieną, vanilės ekstraktą ir ledo kubelius. Gerai sumaišykite visus ingredientus. Tuomet mišinį iš indo sudėkite į kitą ir palaikykite šaldiklyje, kad sušaltų. Ledus patiekite vafliniame kūgelyje arba dubenėlyje ir mėgaukitės.

„Šie receptai – itin paprasti ir greitai paruošiami. Špinatų dubenėlį pagaminsite per 20 minučių, o ledus – per penkias. Tačiau svarbiausia – įsitikinsite, kokios skanios gali būti šios daržovės, kurios nuostabiai paįvairins įprastą šeimos meniu“, – šypsosi B.Baratinskaitė.