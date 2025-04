Vilnietė džiaugiasi ne tik -15 kilogramų: susigrąžino jaunystę, išsigydė migreną ir nugaros skausmus

– Kada pajutote poreikį keistis? Kiek svėrėte? Ar bandėte lieknėti savarankiškai? Kodėl nepavyko, jeigu taip?

– Poreikį keistis pajutau po antro vaiko gimimo. Nors grįžau į įprastą savo kūno svorį, tačiau kūnas buvo labai nusilpęs, turėjau daug ciliulito, „našlės kuprelę“, mano nugara buvo kreiva, atrodžiau ir jaučiausi labai prastai. Skaudėjo nugarą, energijos neturėjau visai. Bandžiau lieknėti savarankiškai, tačiau mano žinios apie lieknėjimą buvo ribotos.

Visą laiką galvojau, kad lieknėjimas tai sausos, neskanios vištienos krūtinėlės valgymas. Aišku, kad taip maitinantis greitai ateina pagunda viską męsti ir prisivalgyti įvairių nesąmonių. Po visko pasižadi nuo pirmadienio pradėti iš naujo. Minėtas užburtas ratas tęsiasi ilgai. Jausmas buvo, kad panašėju į pavarusią seną moterį, nors man dar tik 33, labai norėjau tą savijautą pakeisti.

Lieknėju 12 metų: badas, mažos porcijos, to pasekoje turėjau ciklo sutrikimus, gyvenau be energijos ir nuotaikos… Brigitos programa – tai ne kelių savaičių projektas, tai naujas gyvenimo būdas. Tai žinios, kuriuos leidžia tau komfortiškai siekti savo tikslų nealinant savęs sportu ir nebadaujant. Su meile ir savo kūno klausymu.

Apie Brigitą man papasakojo kolegė, suradau ją instagrame, labai įkvėpė kitų moterų rezultatai. Pagalvojau, kad kažkada ir mano nuotraukos „prieš ir po“ puikuosis Brigitos „Instagram“ paskyroje. Po gimdymo praėjus dviem mėnesiams parašiau jai, jokių svarstymų nebuvo, nieko nebijojau, kadangi vaizdas veidrodyje buvo daug baisesnis.

– Nuo ko prasidėjo pokyčiai? Kaip teko keisti gyvenimo būdą, mitybą, įpročius ir pan.?

– Visiškai pakeičiau savo kasdienybę ir įpročius. Pradėjau sportuoti, ko nedariau ankščiau. Mityba irgi pasikeitė, joje atsirado daugiu daržovių, baltymų, apribojau saldumynus, kadangi jų poreikis sumažėjo.

Pirma savaitė buvo sunki, neslėpsiu. Kadangi reikėjo pakeisti savo įpročius, išeiti iš komforto zonos. Aišku, minčių buvo įvairių, kad man nepasiseks, tačiau praėjus pirmai savaitei ir pamačius pirmus rezultatus, supratau, kad viskas įmanoma ir programa labiau sutvarkė mano dienotvarkę, turėjau planą ką ir kada valgysiu, kada sportuosiu. Tai labai padeda, kai turi naujagimį ant rankų.

Brigita visą laiką buvo „online“, galėjau kreiptis į ją bet kada ir bet kokiu klausimu.

– Kaip pasikeitė mityba – ką išbraukėte iš meniu, o ką įtraukėte? Ar nebijojote, kad teks valgyti gal ne taip skaniai, kaip iki tol?

– Bijojau, kad tai bus vėl eilinė badavimo ir ištvermės programa. Tačiau buvo visiškai atvirkščiai, mano mitybą papildė skanūs ir sveiki Brigitos receptai. Tai man buvo svarbiausia, nes su mažu kūdikiu maisto paruošimas užtrukdavo tikrai nedaug laiko. Be to, paruoštą maistą valgėme visa šeima. Tai subalansuotas maistas, kurį galima drąsiai gaminti visai šeimai. Išbraukiau greitą maistą, saldumynus, perdirbtus produktus.

– Kas buvo didžiausias atradimas (kalbant apie maistą – gal atradote naujų produktų, receptų)?

– Be abejo, kad Brigitos programoje pilna receptų, su kuriais susipažinau pirmą. Negalvojau, kad su paprastais produktais galima skaniai ir sočiai paruošti maistą.

– Kaip pasikeitė svoris ir savijauta?

– Pirmuosius pokyčius pastebėjau jau po antros savaitės. Iš viso numečiau 15 kilogramų. Apie savijautą galėčiau daug rašyti. Man nebeskauda kūno, nugaros, juosmens, pečių, aš esu energinga, žvali, greita. Nors su kūdikiu miego tikrai trūksta, tačiau sporto ir mitybos pagalba jaučiuosi taip, tarsi poilsio būtų pakankamai. Mano menstruacijų ciklas susitvarkė, man nereikia gerti vaistų nuo skausmo. Mėnesinių, galvos skausmai lydėjo mane ilgai, po Brigitos programos man vaistų nereikia.

– Ar tęsiate ir dabar tai, ko išmokė Brigita? Ar daug laiko programos metu skyrėte sportui?

– Tęsiu, kadangi jau kitaip ir negaliu ir nenoriu, tai tapo mano gyvenimo dalimi. Man taip gyventi paprasčiau, o sportuoju aš tris kartus per savaitę, kartais mažiau, daugiau, tačiau be sporto jau nebegaliu, nuo jo jaučiu priklausomybę. Judėjimas tai ne tik likenėjimas, tai yra mūsų sveikata. Didelis skirtumas gyventi su sportu ir be jo. Su sportu žymiai geriau.

– Kaip jaučiatės dabar, matydama save tokią, kokia buvote prieš programą?

– Nuotraukose atrodo, kad kitas žmogus. Ar tikrai tokia buvau?. Galvoje vis sukasi mintys, kodėl nepasikreipiau į Brigitą anksčiau.

– Ar leidžiate sau pasilepinti?

– Kaip ir dauguma moterų, mėgstu grožio procedūras, masažus.

– Koks naudingiausias išmoktas dalykas?

– Sakyčiau, visa Brigitos programa – tai naudingiausių dalykų lobynas, kurie man palengvina gyvenimą ir kasdieninę rutiną.

– Ką patartumėte kitoms moterims, kurios nesiryžta pradėti keistis?

– Jei žmogus nenori keistis, reiškia jo laikas dar neatėjo. Jeigu žmogus nori daugiau energijos, geros nuotaikos, sveikatos, gražesnės figūros – nėra ko laukti. Brigitos programa – geriausia investicija į save. Moterys, mylėkim save, rūpinkimės savimi. Jei dar dvejoji, ar lauki ženklo, lai tai būna ženklas tau, mieloji, nuo manęs – nebijok keistis, po to galvosi, kodėl nepadarei to ankščiau.

Nusiteikimas keistis įkvepia

Sveikos gyvensenos propaguotoja, projekto „Stay Fit with Petrule“ įkūrėja, knygos autorė trenerė Brigita Petrulė džiaugiasi, kad Dianos progresas yra nuostabus, todėl ji labai didžiuojasi jos pasiekimais.

„Klientė anketoje rašė : „Noriu jaustis gerai, turėti energijos, būti stipri ir graži visam laikui, o ne 12 savaičių (nes programos trukmė tokia) , noriu būti pavyzdžiu savo vaikams. Šie žodžiai parodo, kad moteris pasiruošusi keistis, ji nenori laikino ir greito rezultato , ji supranta, kad nori visada jaustis gerai ir suvokia, kad savimi reikės rūpintis nuolat, jeigu norėsi taip jaustis.

Kai toks žmogaus nusiteikimas, jam reikia tik aiškaus plano ir palaikymo, sėkmė ir tikslo įgyvendinimas garantuotas. Ši moteris nuostabi, kaip ir jos motyvacija nepamiršti savęs, kai tampi mama . Juk visos norim būti ir moterimis, pasitikėti savimi, būti gražiomis ir stipriomis, o ne tik rūpintis visais aplinkui save, išskyrus pačią save“, – klientei komplimentų negailėjo