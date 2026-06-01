7 produktai, kuriuose magnio yra dar daugiau nei avižose

Leidinyje pabrėžiama, kad, JAV Maisto papildų biuro duomenimis, magnis padeda organizmui užtikrinti daugiau nei 300 skirtingų procesų. Pavyzdžiui, gaminti baltymus, kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje ir reguliuoti kraujospūdį. Taip pat magnis palaiko raumenų bei nervų sveikatą, saugo kaulus ir užtikrina stabilų širdies ritmą.
Pažymima, kad magnio poreikis priklauso nuo amžiaus ir lyties. Vyrai kasdien turėtų suvartoti nuo 410 iki 420 mg šio elemento, moterys – nuo 310 iki 320 mg. Nėštumo metu moterims reikia iki 400 mg per dieną, o žindymo laikotarpiu – 360 mg.
Gauti pakankamą magnio kiekį nėra sudėtinga, tačiau maždaug pusė žmonių nepasiekia šio tikslo. Kaip teigiama straipsnyje, vienas iš būdų situacijai ištaisyti – vartoti „teisingus“ produktus. Apie juos – toliau.
1. Moliūgų sėklos
JAV Žemės ūkio departamento duomenimis, 28 g moliūgų sėklų porcijoje yra 168 mg magnio.
„Užkandžiavimas moliūgų sėklomis yra paprastas būdas padidinti suvartojamo magnio kiekį. Šiose sėklose taip pat gausu cinko ir geležies – maistinių medžiagų, kurios padeda palaikyti imuninę sistemą. Be to, su kiekviena porcija gausite nemenką baltymų dozę – 8,5 g“, – teigia leidinys.
2. Špinatai
Stiklinėje virtų špinatų yra 157 mg magnio, o stiklinėje šviežių – 23 mg.
„Žaliose lapinėse daržovėse, tokiose kaip špinatai, gausu maistinių medžiagų ir būtinų mineralų. Taip pat gausite naudingą geležies ir vitamino K dozę“, – rašoma straipsnyje.
3. Viso grūdo duona
100 g viso grūdo miltų yra 117 mg magnio. Viso grūdo miltai gaminami iš nesmulkintų grūdų. Žurnale „Nutrients“ paskelbtas tyrimas rodo, kad juose išlieka naudingos skaidulos ir mineralai, tuo tarpu balti miltai šių naudingų medžiagų, įskaitant magnį, beveik neturi. Viso grūdo miltuose magnio yra maždaug tris kartus daugiau nei baltuose.
4. Šalavijo (chia) sėklos
28 g šio produkto yra 95 mg magnio. Straipsnyje pažymima, kad chia sėklos sugeria skystį ir virsta geliu. Dėl šios savybės jos puikiai tinka natūraliam maisto tirštinimui. Jose taip pat gausu skaidulų ir sveikųjų riebalų. Gelį formuojančios skaidulos padeda maistui judėti virškinamuoju traktu ir palaiko reguliarų tuštinimąsi.
5. Migdolai
28 g šių riešutų porcijoje yra 77 mg magnio. Taip pat migdoluose yra vitamino E (apie 7 mg porcijoje) ir sveikųjų riebalų, rašo leidinys.
6. Bolivinė balanda
Vienoje stiklinėje virtos kynvos yra 118 mg magnio.
„Bolivinė balanda yra visavertis baltymų šaltinis. Tai reiškia, kad ji suteikia visas devynias nepakeičiamąsias aminorūgštis, kurių reikia jūsų organizmui. Kynvoje taip pat gausu skaidulų ir joje natūraliai nėra gliuteno“, – pažymima medžiagoje.
7. Avokadai
Vienoje stiklinėje šviežio avokado yra 67 mg magnio, taip pat daug sveikųjų riebalų. Vienas iš šio vaisiaus privalumų – mažas cukraus kiekis. Be to, avokadas suteikia didelį kiekį skaidulų ir kalio, kurie palaiko virškinimą bei širdies sveikatą.
Avokadų vartojimas gali sumažinti uždegimus, pagerinti cholesterolio lygį ir užtikrinti ilgesnį sotumo jausmą po valgio, pranešė leidinys.
