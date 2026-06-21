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Kiek mėsos galima valgyti nepakenkiant sveikatai? Mitybos specialistė pasakė aiškiai (1)

2026 m. birželio 21 d. 07:27
Lrytas.lt
Be mėsos, baltymų reikėtų gauti ir iš žuvies bei augalinių produktų.
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Mitybos specialistė Mihaela Bilić teigia, kad suaugęs žmogus per savaitę turėtų suvartoti ne daugiau kaip 500 gramų mėsos. 
„Gandul“ praneša, kad į šį kiekį įtraukta ir dešra bei kiti perdirbti mėsos gaminiai.
Kaip paaiškino ekspertė, subalansuotas baltymų vartojimas reiškia, kad žmogus tris dienas per savaitę turėtų valgyti mėsą (po vieną porciją per dieną), dvi dienas – žuvį (taip pat po vieną porciją per dieną), o likusias dvi dienas rinktis augalinius baltymų šaltinius, tokius kaip pupelės, žirniai, avinžirniai ar lęšiai.

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Pasak jos, viena mėsos porcija turėtų būti apie 150 gramų per dieną, o bendras savaitinis kiekis – maždaug 500 gramų.
Vienos porcijos dydis apytiksliai prilygsta kortų kaladės dydžiui, rašo „unian“.
„Apytiksliai šie 500 gramų turėtų sudaryti apie tris mėsos porcijas per savaitę. 
Tačiau atkreipkite dėmesį – į šį kiekį įeina ir dešros, ne tik kepsniai“, – pabrėžė Bilić.
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