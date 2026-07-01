Kuri mėsa turi mažiausiai cholesterolio: tai ne vištiena ir ne jautiena

Tai strutiena. Joje cholesterolio dar mažiau nei paukštienoje. Be to, ji gausi baltymų ir svarbių mineralų, rašo Noklapja.
Šioje išskirtinėje mėsoje yra vos 58 miligramai cholesterolio 100 gramų, tai gerokai mažiau nei maždaug 85 miligramai vištienoje ar 90–100 miligramų jautienoje.
„Be to, strutiena dėmesį traukia ne tik dėl mažo cholesterolio kiekio. Nors ji laikoma raudona mėsa, jos riebumas yra gerokai mažesnis nei tradicinės raudonos mėsos, o baltymų joje itin daug“, – teigiama straipsnyje.
Pasak ekspertų, 100 gramų strutienos suteikia organizmui beveik 28 gramus baltymų, todėl tai puikus pasirinkimas sportuojantiems ar besirūpinantiems savo mityba.
„Sveikatos kodas“. Ar cholesterolis – tikrai didžiausias priešas?
Dar vienas privalumas — joje gausu geležies ir cinko, kurie svarbūs normaliai imuninės sistemos veiklai bei energijos gamybos procesams.
„Daugelis žmonių ją mėgsta, nes ji panašį į jautieną, tačiau pasižymi švelnesniu skoniu. Be to, ji neturi stipraus specifinio kvapo, todėl patinka net tiems, kurie retai valgo raudoną mėsą“, – pabrėžia leidinys.
Cholesterolio kiekį lemia ne tik mėsa
Tuo tarpu mokslininkai pažymi, kad tiesioginio ryšio tarp cholesterolio kiekio kraujyje ir suvartojamo cholesterolio nėra tiek, kiek manyta anksčiau, rašo „unian“.
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„Vis daugiau tyrimų rodo, kad daug didesnę įtaką cholesterolio lygiui turi bendri mitybos įpročiai, sočiųjų ir transriebalų vartojimas, kūno svoris, fizinis aktyvumas bei genetiniai veiksniai“, – priduriama publikacijoje.