Nei mėlynė, nei šilauogė: kokteilis su šiomis menkai žinomomis uogomis taps tikru „supermaistu“

Sausmedžio uogos – vienos vertingiausių, neretai „supermaistu“ vadinamų uogų. Jų augintojai pastebi, kad nemaža dalis lietuvių šių uogų vis dar nėra atradę, todėl skatina jas paragauti ir išbandyti kelis itin paprastus receptus.
„Maximos“ Vaisių ir daržovių pirkimų skyriaus vadovė Julija Butkevič pastebi, kad pastaraisiais metais lietuviškos sausmedžio uogos po truputį atranda savo pirkėją, vertinantį jų unikalų skonį, kokybę, šviežumą ir kainą.
Sausmedžių uogas lietuviškam prekybos tinklui tiekia Raseinių rajone Agnės Vaitiekūnaitės ūkis „Haskap.lt“. Pasak jos, šios uogos Lietuvoje plačiau auginti pradėtos maždaug prieš dešimtmetį, nors pats augalas pasaulyje žinomas jau labai seniai.
Valgomais sausmedis – uogakrūmis, kurio savybes žino ne kiekvienas
„Sausmedis kilęs iš šiaurinių Azijos regionų – Japonijos, Sachalino, Kurilų salų ir Sibiro – ir dėl to yra viena atspariausių uogakrūmių kultūrų. Sausmedžiai gali ištverti net 40 laipsnių šaltį, jų žiedai nebijo ir pavasarinių šalnų, todėl derlius būna stabilesnis nei daugelio kitų uogų“, – pasakoja A. Vaitiekūnaitė, šiuo metu savo ūkį išplėtusi jau iki 9 hektarų.
Nepaisant atsparumo šalčiui, sausmedžių uogų derlius vis vien yra priklausomas nuo oro sąlygų – dirvos įšalo, drėgmės kiekio, saulėtų dienų skaičiaus ir pan.
Sausmedžio uogos vertinamos ne tik dėl skonio, bet ir dėl turtingos maistinės sudėties. „Sausmedžio uogose gausu vitamino C, skaidulų ir kitų biologiškai aktyvių junginių. Dėl natūraliai intensyvaus uogų skonio ir nedidelio kalorijų kiekio šios uogos yra puiki sveikos mitybos raciono dalis“, – sako jų augintoja.
Vitaminai kiekvienam skaniausia forma
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Sausmedžio uogų augintoja A. Vaitiekūnaitė sako, kad geriausias būdas pažinti jų skonį – uogas valgyti šviežias, ką tik nuskintas, tačiau jos puikiai tinka ir įvairiems patiekalams gardini.
„Sausmedžio uogas galima dėti į sveikuoliškus uogų ir vaisių kokteilius, valgyti su natūraliu jogurtu ar varške, sutrynus įmaišyti į košę ar patiekti prie blynelių. Sausmedžio uogų panaudojimas iš esmės nesiskiria nuo kitų uogų ir labiausiai priklauso nuo asmeninio skonio“, – pasakoja A. Vaitiekūnaitė ir dalijasi dviem savo mėgstamais receptais.
Sveikuoliškas uogų kokteilis
Pagaminti šiam vitaminais tiesiog sprogstančiam, nebrangiam ir karštą vasarą puikiai atgaivinsiančiam gėrimui reikės:
- 100 g šviežių sausmedžių uogų;
- po 50 g šviežių braškių, aviečių, gervuogių ar kitų mėgstamų uogų;
- 1 banano;
- 200 g natūralaus jogurto;
- 120 ml augalinio arba paprasto pieno.
Kokteilio gaminimas:
Visus ingredientus sudėkite į maisto trintuvą ir plakite, kol masė taps vientisa. Jei kokteilis per tirštas, įpilkite šiek tiek daugiau pieno. Papuoškite keliomis šviežiomis sausmedžio uogomis.
Vasariškas sausmedžio uogų dubenėlis
Sodraus, maloniai rūgštoko skonio nebrangus patiekalas, kurį pagaminsite per 5 minutes, tiks ir energijos suteiksiantiems pusryčiams, ir skrandžio neapkrausiantiems pietums, ir netgi kaip lengva vakarienė.
Jam pagaminti reikės:
- 150 g šviežių sausmedžių uogų;
- 200 g natūralaus jogurto arba varškės;
- 1 v. š. medaus;
- saujos granolos arba kapotų riešutų.
Patiekalo gaminimas.
Į dubenėlį sudėkite jogurtą ar varškę. Sausmedžio uogas galite dėti sveikas arba šiek tiek patraiškytas. Sudėkite medų, granolą ir gerai išmaišykite. Galite papuošti keliomis šviežiomis sausmedžio uogomis. Skanaus!