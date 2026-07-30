Dėl pavojingos infekcijos žmonės masiškai atsisako salotų: pasakė, kaip apsisaugoti

Infekcijos šaltinis gali būti salotos
JAV Maisto ir vaistų administracija (FDA) tiria galimą infekcijos šaltinį. Tarp tiriamų produktų – šviežios lapinės daržovės, salotos ir uogos.
Kaip skelbia „Cnn“, infekcijos protrūkis valstijose kilo dėl parazito Cyclospora. Vykstantis tyrimas rodo, kad galimas infekcijos šaltinis gali būti salotos arba kitos lapinės daržovės.
„Pirminiai tyrimo duomenys rodo, kad salotos yra produktas, kuris dažniausiai minimas atliekant epidemiologinį tyrimą“, – teigė Mičigano vyriausioji medicinos pareigūnė dr. Natasha Bagdasarian.
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Netrukus „nypost“ pranešė, kad susirgimai gali būti susiję su smulkintomis aisbergo salotomis, tiektomis populiariam restoranų tinklui. Šios salotos buvo tiekiamos iš bendrovės „Taylor Farms“ padalinių centrinėje Meksikoje. Ši įmonė salotas ir salotų mišinius tiekia didiesiems prekybos tinklams ir daugeliui kitų regioninių parduotuvių visoje JAV. Bendrovė atšaukė visas iš Meksikos tiektas aisbergo salotas.
Tačiau vėliau FDA pranešė, kad pirminis laboratorinis tyrimas, rodęs Cyclospora parazito buvimą salotose, buvo klaidingai teigiamas. Tiesa, FDA pabrėžia, kad atšauktų minėto tiekėjo aisbergo salotų vartoti negalima. Šie produktai per dviejų savaičių laikotarpį buvo išplatinti net 27 JAV valstijose.
Nors laboratorinis rezultatas pasirodė klaidingas, FDA teigia, kad epidemiologinio tyrimo duomenys ir tiekimo grandinės analizė vis dar rodo ryšį su centrinėje Meksikoje tiektomis smulkintomis aisbergo salotomis.
Pirkėjams rekomenduojama atidžiai tikrinti pakuotes, taip pat palyginti galiojimo datas su FDA paskelbtu atšauktų produktų sąrašu.
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Valgant restoranuose taip pat verta būti atsargiems, nes Meksikoje padalinį turinti bendrovė tiekia salotas didžiausiam JAV maisto produktų platintojui, kuris aprūpina restoranus, kavines, mokyklas, ligonines ir sporto arenas.
Kodėl tyrimas parodė klaidingai teigiamą rezultatą?
Ekspertai laikraščiui „The New York Times“ paaiškino, kad Cyclospora aptikti maisto produktuose yra labai sudėtinga. Tikruose užterštuose mėginiuose parazito kiekis būna itin mažas, todėl laboratoriniai tyrimai kartais gali sureaguoti į kitų panašių mikroorganizmų DNR ir pateikti klaidingą rezultatą.
Tiksliausias būdas nustatyti šį parazitą – tirti žmogaus išmatas, nes būtent žmogaus organizme jis dauginasi. Tačiau toks metodas nepadeda nustatyti konkretaus užteršto maisto produkto.
Ciklosporozės simptomai gali būti: stiprūs pilvo spazmai; pykinimas; vėmimas; nuovargis; gausus vandeningas viduriavimas. Kai kuriems žmonėms simptomai visai nepasireiškia, tačiau kitiems prireikia gydymo ligoninėje.
Specialistai kol kas nerekomenduoja atsisakyti visų salotų ar šviežių daržovių. Nors tyrimas nukreiptas į aisbergo salotas ir konkretų tiekėją, tai dar nereiškia, kad kitų rūšių salotos ar kiti tiekėjai taip pat yra susiję su protrūkiu.
Infekcinių ligų specialistas dr. Aaronas E. Glattas pabrėžė, kad visiškas žalių produktų atsisakymas būtų pernelyg kraštutinė priemonė.
„Vartotojai neturėtų liautis valgę šviežius vaisius ir daržoves. Jie yra svarbi sveikos mitybos dalis“, – pridūrė ekspertė Vaccaro.
Kaip apsisaugoti nuo ciklosporozės?
Ankstesni protrūkiai buvo siejami su fasuotais salotų mišiniais, kalendromis, bazilikais ir uogomis, ypač avietėmis.
Mičigano valstijos specialistai rekomenduoja rinktis visą salotos gūžę, o ne jau supakuotus salotų mišinius.
Ekspertai sutaria, kad terminis apdorojimas yra veiksmingiausias būdas sunaikinti galimus ligų sukėlėjus.
Jei produktus planuojama valgyti žalius, juos būtina kruopščiai nuplauti. Vis dėlto specialistai perspėja, kad vien plovimas ne visada visiškai pašalina parazitus.
„Tsn“ rašo, kad mikrobiologai pataria rinktis gūžines salotas, pavyzdžiui, romanines ar aisbergo. Prieš valgant rekomenduojama pašalinti išorinius lapus ir vartoti vidinę gūžės dalį, nes ji laikoma mažiau užteršta.
Dar vienu saugesniu pasirinkimu specialistai vadina salotas, užaugintas kontroliuojamos aplinkos sąlygomis, kai auginimo procesas vyksta griežtai kontroliuojamoje aplinkoje, sumažinant galimą užteršimo riziką.