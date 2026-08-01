Mokslininkai atrado natūralų „Ozempic“: šį produktą daugelis turi savo virtuvėje

Naujas tyrimas atskleidė, kad tam tikri augaliniai riebalai organizme skatina natūralų mechanizmą, dėl kurio sotumo jausmas išlieka ilgiau, todėl jie jau vadinami „natūraliu ozempiku“.
Augaliniai riebalai, kuriuose gausu oleino rūgšties, gali reikšmingai pailginti sotumo jausmą ir sumažinti alkio pojūtį. Svarbų vaidmenį šiame procese atlieka plonojoje žarnoje susidaranti molekulė, perduodanti signalą nervų sistemai ir atitolinanti alkio atsiradimą.
Tyrimo rezultatai, paskelbti žurnale Cell Metabolism, atskleidė naujų įžvalgų apie riebalų poveikį apetito reguliavimui. Mokslininkai nustatė, kad ne visi riebalai organizmą veikia vienodai – didžiausią reikšmę turi jų kilmė. Tai kelia klausimą, ar tinkamai parinkti maisto produktai gali padėti veiksmingiau kontroliuoti kūno svorį, nei manyta iki šiol.
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Oleino rūgšties veikimas
Mokslininkų komanda ištyrė, kad riebalų, o ne baltymų ar angliavandenių vartojimas plonojoje žarnoje skatina signalinės molekulės, vadinamos oleoiletanolamidu (OEA), gamybą.
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Ši medžiaga susidaro iš oleino rūgšties, kuri priklauso mononesočiosioms riebalų rūgštims. Jos gausu alyvuogių aliejuje, avokaduose ir riešutuose.
OEA veikia kaip biologinis „sotumo pasiuntinys“. Susidaręs plonojoje žarnoje, jis perduoda signalą nervų sistemai, kad organizmas gavo pakankamai energijos. Dėl to ilgiau išlieka sotumo jausmas, alkis atsiranda vėliau, o apetitą kontroliuoti tampa lengviau.
Procesai vyksta žarnyne
Publikacijos autoriai pabrėžia, kad lemiamą reikšmę turi vartojamų riebalų rūšis. OEA daugiausia gaminasi vartojant riebalus, kuriuose gausu oleino rūgšties, daugiausia augalinius riebalus.
Tuo metu sotieji riebalai, dažnai randami itin perdirbtuose maisto produktuose, tokios reakcijos nesukelia.
Tyrime aprašytas mechanizmas grindžiamas natūraliais procesais, vykstančiais žarnyne, o ne įprastais alkį reguliuojančiais hormonais.
Šis atradimas padeda geriau suprasti, kodėl Viduržemio jūros regiono mityba siejama su sveiko kūno svorio palaikymu ir kodėl per didelis riebalų ribojimas gali apsunkinti apetito kontrolę.
Vis dėlto tyrimo rezultatai nereiškia, kad vien riebalai yra svorio kontrolės sprendimas.
Mokslininkai pabrėžia, kad tinkamai parinkti augaliniai riebalai gali padėti palaikyti natūralius apetito reguliavimo mechanizmus ir ilgiau išlaikyti sotumo jausmą.
Parengta pagal „Fakt.pl“.
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