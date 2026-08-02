Penki paprasti produktai, kurie greitai mažina kraujospūdį: jų tikrai yra jūsų virtuvėje

Padidėjęs arterinis kraujospūdis yra viena dažniausių šių dienų problemų. Jam įtakos turi stresas, sėslus gyvenimo būdas, per didelis druskos vartojimas ir netinkama mityba.
Nors maisto produktai negali pakeisti gydytojo paskirto gydymo, kai kurie iš jų gali padėti palaikyti širdies ir kraujagyslių sistemos sveikatą. Geriausia yra tai, kad dauguma šių produktų jau yra beveik kiekvienoje virtuvėje.
Bananai – natūralus kalio šaltinis
Neįvertinti maisto produktai, kurie padės kovojantiems su padidėjusiu kraujospūdžiu
Bananai laikomi vienu geriausių produktų žmonėms, kurie stebi savo kraujospūdį. Juose gausu kalio – mineralo, kuris padeda organizmui pašalinti natrio perteklių ir palaikyti normalią širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą.
Reguliarus bananų vartojimas gali prisidėti prie geresnio elektrolitų balanso ir teigiamai paveikti kraujagyslių būklę.
Česnakas palaiko kraujagyslių sveikatą
Česnakas jau seniai naudojamas ne tik kaip aromatingas prieskonis, bet ir kaip natūralus pagalbininkas širdžiai. Jame yra biologiškai aktyvių junginių, kurie padeda plėsti kraujagysles ir gerina kraujotaką.
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Būtent todėl česnakas dažnai įtraukiamas į mitybos rekomendacijas žmonėms, turintiems padidėjusį arterinį kraujospūdį.
Raudonieji burokėliai padeda pagerinti kraujotaką
Burokėliuose yra natūralių nitratų, kurie organizme virsta azoto oksidu. Ši medžiaga padeda atpalaiduoti kraujagysles ir gerina kraujotaką.
Tyrimai rodo, kad reguliarus burokėlių ar burokėlių sulčių vartojimas gali turėti teigiamos įtakos arterinio kraujospūdžio rodikliams ir širdies darbui.
Avižinė košė naudinga širdžiai ir kraujagyslėms
Paprasta avižinė košė yra skaidulų ir beta gliukanų šaltinis, padedantis palaikyti normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Tai prisideda prie geresnės kraujagyslių būklės ir mažina širdies bei kraujagyslių sistemai tenkančią apkrovą.
Be to, avižinė košė gerai prisotina ir padeda kontroliuoti svorį, o tai taip pat svarbu žmonėms, sergantiems hipertenzija.
Natūralus jogurtas aprūpina organizmą kalciu
Kalcis vaidina svarbų vaidmenį palaikant normalų arterinį kraujospūdį. Todėl natūralus jogurtas be didelio cukraus kiekio yra laikomas naudingu produktu kasdienėje mityboje.
Jame taip pat yra baltymų ir naudingųjų bakterijų, kurios teigiamai veikia virškinimą ir bendrą savijautą, tsn.ua.