Socialiniuose tinkluose šiam gėrimui neretai priskiriamos kone stebuklingos savybės – teigiama, kad jis spartina medžiagų apykaitą, padeda deginti riebalus, „valo“ organizmą ir stiprina imuninę sistemą.
Tačiau specialistai įspėja, kad vanduo su citrina turi ir mažiau žinomų trūkumų.
Gali pakenkti dantims ir skrandžiui Pagrindinė rizika – didelis citrinų sulčių rūgštingumas. Pasak ekspertų, citrinų rūgštis ilgainiui gali pažeisti dantų emalį, ypač jei toks gėrimas reguliariai vartojamas kartu su saldumynais.
Specialistai įspėja: vanduo su citrina gali sukelti sveikatos problemų
Cukrus dar labiau padidina ėduonies riziką ir pagreitina apsauginio dantų emalio sluoksnio irimą.
Be to, vanduo su citrina gali paskatinti rūgšties refliuksą. Žmonėms, sergantiems gastroezofaginio refliukso liga (GERL), rekomenduojama šį gėrimą vartoti atsargiai.
Kokio maisto geriau nederinti?
Atskirą grėsmę kelia itin perdirbti produktai – traškučiai, įvairūs užkandžiai, saldumynai ir greitasis maistas. Jie dirgina skrandžio ir žarnyno gleivinę, o kartu su rūgščiu vandeniu su citrina gali sustiprinti uždegiminius procesus ir virškinimo diskomfortą.
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Ne mažiau problemišku laikomas ir vandens su citrina derinimas su keptu maistu. Bulvytės fri, vištienos gabalėliai („nuggets“) bei kiti riebūs patiekalai sunkiau virškinami ir gali sukelti stiprų rėmenį.
Specialistai taip pat pataria vengti vandens su citrina gerti kartu su aštriais patiekalais. Toks derinys gali dar labiau sudirginti stemplę ir skrandį.
Ekspertai pabrėžia, kad pats vanduo su citrina nėra kenksmingas, tačiau jį reikėtų vartoti saikingai ir atsižvelgti į individualius virškinimo sistemos ypatumus.
Gali būti geresnė alternatyva saldiems gėrimams
Mitybos specialistė Laura Parada pažymi, kad vanduo su citrina gali būti puiki alternatyva saldintiems gazuotiems gėrimams ar fasuotoms sultims, kuriose dažnai yra daug pridėtinio cukraus.
Ar vanduo su citrina gerina virškinimą?
Šiuo metu nėra mokslinių įrodymų, kad vanduo su citrina reikšmingai gerintų virškinamojo trakto veiklą ar skatintų tulžies gamybą.
Vis dėlto pakankamas skysčių vartojimas pats savaime padeda palaikyti normalią žarnyno veiklą, rašo „tsn“.
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