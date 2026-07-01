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G. Gineičiu susidomėjo futbolo milžinas iš Škotijos

2026 m. liepos 1 d. 16:36
Lrytas.lt
Lietuvos futbolo rinktinės lyderis Gvidas Gineitis sudomino Škotijos futbolo milžiną Glazgo „Celtic“.
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„The Scottish Sun“ skelbia, jog Škotijos čempionai susidomėjo „Torino“ klubo saugu G. Gineičiu.
Pasak dienrasčio, lietuvis klube pakeistų belgą Arne‘ą Engelsą, ant kurio tinklus meta Londono „Crystal Palace“, „Nottingham Forest“ ir „AS Roma“.
„Gvidas yra labai vertinamas „Torino“ klube ir yra tikima jo ateitimi. Žaidėjas nuolat tobulėja klube ir yra laikomas svarbia projekto dalimi.
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Tačiau Gvidas yra ambicingas, kaip ir turėtų būti bet kuris šiame lygyje rungtyniaujantis žaidėjas. Jau sulaukėmė susidomėjimo iš kitų klubų, kas natūralu, atsižvelgiant į jo amžių, rezultatus ir potencialą.
Jei būtų pateiktas įdomus pasiūlymas tiek „Torino“ komandai, tiek Gvidui, jis tikrai būtų atidžiai įvertintas“, – kalbėjo lietuvio agentas Dmitrijus Vinokurovas.
„Celtic“ ekipa pastaruosius 5 sezonus laimėjo Škotijos čempionus, o iš viso turi net 56 tokius trofėjus. Taip pat 1967 metais Glazgo ekipa triumfavo UEFA Čempionų lygoje.
Lietuvio sutartis su Italijos klubu galioja dar tris sezonus, tačiau saugu domisi ir keli Vokietijos „Bundesliga“ klubai.
Gvidas GineitisLietuvos vyrų futbolo rinktinėGlazgo Celtic
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