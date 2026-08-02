G. Gineičiu susidomėjo legendinis futbolo klubas: prašoma didžiulė išpirka

Kaip skelbia italų žurnalistas Nicolo Schira praneša, kad Glazgo „Celtic“ klubas yra pasiruošęs pateikti dar vieną pasiūlymą už 22-ejų lietuvį. „Celtic“ reiškė susidomėjimą lietuviu jau nuo liepos pradžios, tačiau derybos tarp dviejų klubų vis nepasiekdavo finišo tiesiosios.
Tuo tarpu G. Gineičio atstovaujamas „Torino“ klubas jo paleisti lengvai nenori bei už perėjimą prašo 14-15 milijonų eurų sumos, teigia žurnalistas. G. Gineitis yra projektuojamas kaip pamaina Arne Engelsui, kuris yra arti susitarimo su Londono „West Ham United“.
Mažeikiškis „Torino“ komandoje rungtyniauja nuo 2023-iųjų sausio. Per 76 pasirodymus „Serie A“ pirmenybėse saugo pozicijoje žaidžiantis G. Ginetis pelnė 3 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
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Lietuvos rinktinės sudėtyje G. Gineitis per 32 rungtynes pelnė 5 įvarčius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
„Celtic“ rungiasi atrankoje į UEFA Čempionų lygą. Nuo patekimo į šį prestižinį turnyrą juos skiria vos vienas žingsnis – atrankos etapo atkrintamosios. Savo potencialų varžovą jose Glazgo ekipa sužinos pirmadienį, rugpjūčio 3-iąją, kai bus traukiami burtai, o rungtynės vyks rugpjūčio 18-26 dienomis.
Nepaisant šios atkrintamųjų serijos rezultato, „Celtic“ mažų mažiausiai rungtyniaus UEFA Europos lygoje.