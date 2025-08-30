Lietuvos vardas mirga ne taip, kaip norėtume: rasizmo skandalą nušvietė ir pasaulio žiniasklaidos gigantai

Kaip jau skelbta anksčiau, po antrojo kėlinio Lietuvos rinktinės sirgalius metė rasistines remarkas ir rankomis parodė beždžionę imituojančius veiksmus. Šie gėdingi tautiečio veiksmai nebuvo nepastebėti ne tik Lietuvos, bet ir Vokietijos žiniasklaidos gigantų.
„Dennisą Schroederį įžeidė imituoti beždžionių garsai“, – skelbia Bild antraštė. „Rasizmo skandalas Europos krepšinio čempionate Tamperėje, Suomijoje!“, – prideda pirmasis sakinys.
„Net rasizmas prieš Schroederį nesutrikdo komandos“, – apie Vokietijos rinktinės pergalę ir jį lydėjusį skandalą skelbia kitas Vokietijos žiniasklaidos gigantas Der Spiegel.
„Vokietija po rungtynių su Lietuva pateko į atkrintamąsias varžybas. Įkaitusioje atmosferoje vokiečiai išliko ramūs. Net Dennisas Schroederis, kuris buvo įžeidinėjamas imituojant beždžionių garsus, nenukentėjo, – skelbia Spiegel, – Praėjus kelioms minutėms po visiškai įtikinamos pergalės prieš aukštai vertinamą Lietuvą, Dennisas Schroederis akivaizdžiai nusiminęs stovėjo mixed zonoje.“
Vokiečių sporto portalas „Kicker“ prideda: „Sėkmė buvo užgožta rasistinių Lietuvos fanų komentarų.“
Progos nušviesti įvykį nepraleido ir viso pasaulio sporto fanų žinomas portalas ESPN: „Vokietijos rinktinės kapitonas Dennisas Schroederis šeštadienį per savo komandos 107–88 pergalę prieš Lietuvą EuroBasket čempionate susidūrė su rasistiniu įžeidimu, o vienas sirgalius buvo pašalintas iš likusių čempionato rungtynių FIBA atstovų sprendimu.“
Tokia pačia naujiena, parengta naujienų agentūros „AP News“, pasidalijo ir „Washington Post“. Beje, ta pačia „AP News“ rengta publikacija dalijosi ir gerokai daugiau tiek JAV, tiek Europos naujienų portalų, o skandalas pasiekė net vietinių Nevados valstijos portalų puslapius.
Primename, kad dėl susiklosčiusios situacijos Vokietijos krepšinio federacija pateikė oficialų skundą FIBA, o greitai į situaciją sureagavo ir Lietuvos krepšinio vadovai. Išplatintame pranešime nurodyta, kad epizodą iš arti matęs Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza iškart ėmėsi veiksmų – pranešė apie netoleruotiną sirgaliaus elgesį apsaugos darbuotojams ir paprašė jį nedelsiant išvesti iš arenos.
Vėliau L.Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos ir krepšininkų už šį nepateisinamą sirgaliaus elgesį.
Kalbėdamas apie šią situaciją, Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas sakė: „Norime pasiųsti aiškią žinutę – mums tai visiškai nepriimtina ir nedera nei su krepšinio, nei su mūsų visuomenės vertybėmis. Tokie įvykiai ne tik žeidžia sportininkus, bet ir kenkia Lietuvos, kaip krepšinio šalies, reputacijai tarptautinėje arenoje. Kiekvienas sirgalius turi jausti atsakomybę už tai, kad mūsų palaikymas komandai būtų garbingas ir įkvepiantis, o ne žeidžiantis ar griaunantis.“
FIBA nurodė, kad skubiai peržiūrėjus arenos kamerų vaizdo įrašus asmuo buvo identifikuotas, jam uždrausta šiemet pasirodyti bet kuriose Europos čempionato rungtynėse, o incidento informacija perduota teisėsaugai. Plačiau apie visą incidentą skaitykite čia.