Kova dėl Eurolygos titulo: „Olympiakos“ – „Real“

Finalo pradžia – 21 valandą Lietuvos laiku. Rungtynių eigą kviečiame sekti Lrytas portale!
Pirmasis kėlinys. Dar prieš rungtynes tapo aišku, kad tribūnos priklauso „Olympiakos“ gerbėjams – pristatant „Real“ krepšininkus OAKA arenoje buvo girdimas kurtinantis triukšmas.
Mačą kur kas sėkmingiau pradėjo Madrido klubo krepšininkai – gynyboje varžovus surakinę ispanų čempionai įgijo ankstyvų pranašumą 9:1. Maža to, netrukus „Real“ pranašumas išaugo iki dviženklio (15:3).
Antrasis kėlinys. Ketvirtį kiek sėkmingiau pradėjusi „Olympiakos“ pirmosiomis minutėmis vėl sugebėjo sumažinti atsilikimą (25:29).
Ankstyvu šaltu dušu pavaišinta „Olympiakos“ atkuto to taiklių Thomaso Walkupo ir Aleksndro Vezenkovo metimų, įpusėjus pirmajam kėliniui komandas skyrė vienženklis skirtumas (15:12).
Vis dėlto vėliau sekė dar viena sėkminga „Real“ atkarpa – tris tolimus metimus pataikiusio Trey'aus Lyleso (13 taškų, 17 naudingumo balų per pirmąjį ketvirtį) atstovaujamas Madrido klubas po pirmojo kėlinio pirmavo 26:19.
Nuolat pildoma...
Primename, kad jau yra aišku, jog Eurolyga turės naujus čempionus – titulą gynusi Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ pusfinalyje nusileido „Olympiakos“ klubui.
Tuo metu „Real“ kitame pusfinalyje susitvarkė su „Valencia“ krepšininkais.
Madrido „Real“ ir Pirėjo „Olympiakos“ – Eurolygos finalo ketverto senbuviai. Abu klubai yra žaidę daug ypatingai svarbių rungtynių, tarp jų – ir finalo.
„Real“ ir „Olympiakos“ svarbiausio žemyno turnyro finale sekmadienį susitiks jau penktąjį kartą. Visuose keturiuose praėjusiuose finaluose, kuriuose santykius aiškinosi šiedu klubai, buvo lietuviškų motyvų.
1995 metais „Real“ milžinas Arvydas Sabonis tapo Eurolygos čempionu po pergalės prieš „Olympiakos“ komandą, 2013 metais ant „Olympiakos“ suolo sėdėjęs Martynas Gecevičius džiaugėsi finale pasiekta pergale prieš „Real“ ekipą, 2015 metais Jonas Mačiulis padėjo „Real“ laimėti lemiamas rungtynes su „Olympiakos“ klubu, o 2023 metais, kai Eurolygos finalo ketvertas vienintelį kartą buvo surengtas Kaune, paskutinėse sezono rungtynėse akis į akį stojo „Real“ ir „Olympiakos“ krepšininkai.
Sekmadienį „Olympiakos“ svarbiausio žemyno turnyro finale kovoja dešimtąjį kartą. „Raudoni-balti“ iki šiol čempionų vardą iškovojo tris kartus: 1997, 2012 ir 2013 metais.
„Real“ šiais metais į finalą pateko jau 22-ąjį kartą. „Baltųjų“ metraštyje yra net vienuolika pergalių svarbiausio žemyno turnyro finale. Jos pasiektos 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018 ir 2023 metais.
