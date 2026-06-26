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V. Ginevičius lieka „Gargžduose“

2026 m. birželio 26 d. 22:01
Lrytas.lt
„Gargždų“ krepšinio klubo trenerių štabas išlaiko svarbią patirties dalį – Vidas Ginevičius ir toliau darbuosis komandoje. Patyręs specialistas lieka trenerio asistento pozicijoje ir talkins naujajam ekipos vyriausiajam treneriui Pauliui Malašauskui.
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Praėjusiame sezone į „Gargždus“ atvykęs V. Ginevičius prisidėjo prie komandos pasiruošimo debiutui Lietuvos krepšinio lygoje.
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Buvęs ilgametis krepšininkas ir penkiskart LKL čempionas į klubą atsinešė sukauptą aukščiausio lygio patirtį – tiek aikštelėje, tiek trenerio darbe.
Prieš atvykdamas į Gargždus specialistas du sezonus dirbo Klaipėdos „Neptūno“ trenerių štabe, kur jam taip pat teko laikinai perimti vyriausiojo trenerio pareigas. „Džiaugiamės, kad Vidas tęsia pradėtus darbus Gargžduose.
Jo patirtis, žinios ir profesionalumas yra labai svarbūs kuriant komandą bei siekiant tobulėti kiekvieną dieną“, – teigia klubo vadovai.
Kartu su naujuoju komandos vairininku Pauliumi Malašausku V. Ginevičius padės formuoti ekipos žaidimo kryptį bei ruoštis artėjančiam sezonui.
P. Malašauskas į Gargždus atvyksta po darbo trenerio asistento pareigose Panevėžio „Lietkabelyje“ ir pirmą kartą karjeroje stos prie LKL komandos vairo.
„Gargždai“ tęsia pasiruošimą naujam sezonui – komanda siekia išlaikyti tęstinumą, stiprinti savo identitetą ir toliau augti Lietuvos krepšinio elite.
Gargždų GargždaiVidas Ginevičius

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