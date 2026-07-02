Vilniuje – trijulių krepšinio U23 Tautų lygos finišas: paaiškėjo, kaip sekėsi lietuviams

Kelias savaites sostinė tapo 3x3 jaunimo krepšinio Europoje traukos centru. Šalia Baltojo tilto įsikūrusiame aikštyne stebėti trijulių krepšinio ir palaikyti saviškių rinkosi minios žmonių. Nacionalines jaunimo rinktines treniruojantis Deividas Kumelis atidavė duoklę lietuvius palaikiusiems aistruoliams.
„Žaidžiant namuose, ir papildomas spaudimas, ir atsakomybės jausmas. Aš tai vadinu prabanga, kadangi tada turi atiduoti visą 100 procentų, kovoti ne tik už save, bet ir už namų sienas. Dėkoju visiems, kas atėjo ir palaikė. Jau matau daug tų pačių veidų, kuriems patinka 3x3 krepšinis. Tikiu, kad ateityje sirgalių susirinks dar daugiau“, – pasakojo treneris.
Galiausiai, praūžus šešiems etapams, paaiškėjo galutinė turnyro rikiuotė.
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Vaikinų rinktinė su 510 įskaitinių taškų tapo konferencijos nugalėtoja ir aplenkė Italiją (490), Kroatiją (450), Slovėniją (370), Vokietiją (340) ir Azerbaidžaną (270). Lietuviai triumfavo trijuose iš šešių etapų, o likusiuose užėmė 2, 3 ir 4 vietas.
Per visus šešis etapus Lietuvos rinktinės marškinėlius vilkėjo Gediminas Alisas, Kajus Leliukas, Nojus Vaivada, Paulius Velutis, Nojus Lebskas ir Rokas Jocys.
„Konferenciją laimėjome jau po kokių 4–5 etapų, – vaikinų pasirodymą apžvelgė D. Kumelis. – Išbandžiau keletą įdomesnių sudėčių. Žiūrėsime, koks tas ketvertas bus pasaulio čempionate. Atsakymų dar tikrai neturiu – visa vasara prieš akis, nuspręsime tai rugsėjo viduryje.
Tautų lygos turnyras pasitarnauja kaip atranka į U23 pasaulio čempionatą. Šios varžybos vyks rugsėjo 15–19 dienomis Kinijoje. Iš viso čia varžysis po 20 geriausių vaikinų ir merginų rinktinių.
Mūsiškiai vietą pasaulio čempionate jau buvo užsitikrinę kaip pernykščiai planetos pirmenybių čempionai.
Deja, to paties nepavyko padaryti merginoms. Įpusėjus varžyboms lietuvės, po sykį nuskynusios visas prizines vietas, buvo konferencijos lyderės, tačiau šios pozicijos nepavyko išlaikyti per likusius tris etapus, kuomet reikėjo tenkintis 4, 2 ir 3 vietomis.
Vis tik iki tikslo trūko išties nedaug – 460 taškų lietuvėms užtikrino 3 poziciją, o aukščiau žengusios slovėnės ir vokietės rinko po 470 taškų. Dėl aukštesnio pergalių procento tolyn žengė Slovėnija. Žemiau rikiavosi italės (450), kroatės (310) ir azerbaidžanietės (270).
Nepaisant to, viltis išvysti lietuves pasaulio čempionate tebėra gyva – sėkmingai susiklosčius rezultatams kitose konferencijose, mūsiškės dar gali gauti kelialapį į Kiniją.
Merginų rinktinei Tautų lygoje atstovavo Danielė Paunksnytė, Audronė Zdanevičiūtė, Urtė Čižauskaitė, Miglė Kisarauskaitė, Eglė Kisarauskaitė ir Danguolė Pupkevičiūtė.
„Tikrai labai apmaudu, kadangi vienas metimas, viena pozicija aukščiau – ir mūsų merginos būtų užsitikrinusios kelialapį į pasaulio čempionatą. Tačiau nespjaunu į tai, kad galime patekti pagal reitingą. Sekame kitas konferencijas ir manau, kad tikrai turime gana neblogus šansus į pasaulio čempionatą visgi patekti pagal reitingą, pagal surinktus taškus konferencijoje, taškų vidurkį ir pergalių procentą. Mūsų rodikliai tikrai geri.
Sportas nesustoja, toliau ruošiamės tiek pasaulio čempionatui, tiek individualiai. Stengiamės kai kurias merginas iš jaunimo rinktinės įtraukti ir į moterų rinktinę. Procesas nesustoja, mes turime toliau daryti tai, kam ir yra skirta jaunimo rinktinė – ugdyti jaunąjį talentą moterų rinktinei“, – teigė jaunimo rinktines treniruojantis specialistas.
Moterų rinktinėje debiutuoti šią savaitę spėjo A. Zdanevičiūtė, kuri su nacionaline ekipa kol kas sėkmingai varžosi dėl pergalės „Women‘s Series“ Bukarešto etape.