Viskas prasidėjo dar liepos pradžioje, kai po skaudaus pralaimėjimo Bolonijoje R. Kurtinaitis kartu su asistentu Tomu Pačėsu priėmė sprendimą atsistatydinti iš Lietuvos rinktinės trenerių štabo.
Nors šį pareiškimą šalies krepšiniui vadovaujanti asociacija „Lietuvos krepšinis“ gavo dar liepos 8-ąją, viskas nuo krepšinio bendruomenės buvo slepiama po 8 užraktais.
Pirmą kartą apie R. Kurtinaičio sprendimą pasitraukti M. Balčiūnas viešai užsiminė tik penktadienį vykusioje spaudos konferencijoje.
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Pastaroji spaudos konferenciją taip pat priminė savotišką anekdotų šou – nuo žurnalistų klausimų įvairiai išsisukti bandęs M. Balčiūnas kiek anksčiau buvo minėjęs, kad būtent tą lemtingąjį penktadienį jis praneš sprendimus, kuriuose bus „patenkinta ir nuraminta visa krepšinio bendruomenė“.
Vis dėlto spaudos konferencijoje treneris teigė, kad Vykdomasis komitetas išreiškė pasitikėjimą R. Kurtinaičiu, tiesa, pasitikėjimas treneriu buvo „toks didelis“, kad pats M. Balčiūnas neslėpė, jog rinktinės trenerio vairą jau buvo pasiruošęs perduoti Dariui Songailai.
Atsisakius tiek jam, tiek ir kitiems galimiems kandidatams M. Balčiūnas išdidžiai pareiškė, kad ir toliau nori matyti R. Kurtinaitį ir jo štabą prie trenerių posto.
M. Balčiūnas nori, o kaip pats R. Kurtinaitis? 66-erių krepšinio specialistas iki pat šeštadienio popietės laikė M. Balčiūną nežinioje ir tik tą lemtingą liepos 25-ąją pareiškė, kad vis dėlto sutiks užbaigti šį pasaulio čempionato atrankos langą.
Vis dėlto ši naujiena per daug krepšinio bendruomenės neįkvėpė – sirgaliai po oficialaus pranešimo komentarų sekcija reiškė savo nepasitenkinimą.
„Pamiršt galim apie Buzelį, Valančiūną, Jakučionį…“, – rašė vienas iš komentatorių.
„Absoliutus pasitikėjimas“, – ironizavo kitas.
„Primenu „visa bendruomenė pasikeitimais bus patenkinta“, – M. Balčiūno žodžius priminė dar vienas komentatorius.
„Turbūt tik norėtųsi atkreipt dėmesį, kad ne Kurtinaitis, norėjęs atsistatydinti, čia didžiausia problema. O federacijos valdžia, kuriai vadovaujant nei vienas rimtesnis treneris nenori pačio prestiziškiausio posto Lietuvos krepšinio scenoje“, – buvo akcentuojama viename iš komentarų.
„Dabar tuoj visi geriausi NKL ir RKL klubų žaidėjai atstovaus“, – stebėjosi kitas.
„Nelabai yra ką rinktis kai renkiesi iš vieno“, – tęsė dar vienas komentatorius.
Laukiančias J grupės varžybas – antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija. Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4).
Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Po prasto vasaros atrankos lango gerokai pasikeitė ir kai kurių Lietuvos rinktinės žaidėjų nuotaikos. Skelbiama, kad rugpjūčio pabaigoje lauksiančių rungtynių su turkais ir bosniais nežais iki šiol niekada rinktinei atstovauti neatsisakęs Jonas Valančiūnas.
Stipriai abejojama ir dėl dviejų NBA talentų – Mato Buzelio bei Kasparo Jakučionio – atvykimo.
Rimas Kurtinaitissirgaliaireakcija
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