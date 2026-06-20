SportasKitos naujienos

Europos fechtavimos čempionate – P. Bajorūnaitė-Stauskės pasirodymas: kovojo tarp 64 geriausiųjų

2026 m. birželio 20 d. 12:50
Lrytas.lt
2026 m. birželio 16–18 d. Paryžiuje (Prancūzija) vyko Europos fechtavimo čempionatas, kuriame špagos ir rapyros rungtyse varžėsi aštuoni Lietuvos sportininkai.
Daugiau nuotraukų (2)
Geriausiai čempionate pasirodė moterų špagos atstovė Paulina Bajorūnaitė-Stauskė, kuriai pavyko prasibrauti tarp 64 geriausiųjų. Pogrupių etape laimėjusi dvi kovas, į atkrintamąsias lietuvė pateko 71-uoju reitingo numeriu ir dėl vietos tarp 64 stipriausiųjų kovojo su 58-ąją vietą reitinge užėmusia suome O. Jaakkola.
Itin įtemptoje dvikovoje Paulinai Bajorūnaitei-Stauskei pavyko palaužti varžovę pasibaigus pagrindiniam kovos laikui – tiksint prioriteto minutei ji iškovojo pergalę rezultatu 11:10. Prasibrauti tarp 32 geriausiųjų nepavyko – lietuvė 6:15 nusileido tituluotai Estijos sportininkei J. Beljajavai.
Susiję straipsniai
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate – olimpietės G. Aleksandravičės pergalė, T. Puroną sustabdė trauma

Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės vilčių čempionate – olimpietės G. Aleksandravičės pergalė, T. Puroną sustabdė trauma

Lietuvė – Šiaurės šalių fechtavimo vicečempionė

Lietuvė – Šiaurės šalių fechtavimo vicečempionė

Imtynių pasaulis beviltiškai kapituliavo – rusams panaikintos visos sankcijos, už tai šlovinamas V. Putinas

Imtynių pasaulis beviltiškai kapituliavo – rusams panaikintos visos sankcijos, už tai šlovinamas V. Putinas

Olivija Mašalo į atkrintamąsias pateko 63-iuoju reitingo numeriu, taip pat iškovojusi dvi pergales pogrupyje. Deja, pirmoji atkrintamųjų kova iki 15 dūrių buvo lemtinga – lietuvė 12:15 pralaimėjo britei S. M. Sicai, kuri vėliau įveikė praėjusių metų Europos čempionę, neutralią atletę A. Murtazajevą. Dėl šio pralaimėjimo Olivija Mašalo nepateko tarp 64 geriausiųjų.
Vyrų špagos rungtyje Makaras Lozenko iškovojo dvi pergales, pateko į atkrintamąsias 75-uoju reitingo numeriu, tačiau peržengti pirmojo rato nepavyko – lietuvis 8:15 pralaimėjo šveicarui L. Malcotti.
Po vieną pergalę pogrupių etape iškovojusios Lurdė Grabovskytė ir Aušrinė Šimkutė neįveikė pogrupių etapo barjero ir savo pasirodymą Europos čempionate baigė nepatekusios į atkrintamąsias varžybas.
Geriausiai čempionate pasirodė moterų špagos atstovė Paulina Bajorūnaitė-Stauskė.  Daugiau nuotraukų (2)
Geriausiai čempionate pasirodė moterų špagos atstovė Paulina Bajorūnaitė-Stauskė. 
Į atkrintamąsias taip pat nepavyko patekti vyrų špagos atstovui Mindaugui Tamošiūnui, kuris pogrupių etape neiškovojo nė vienos pergalės. Vyrų rapyros varžybose debiutavęs jaunimo sportininkas Danielius Juras bei Kipre besitreniruojantis Iaroslavas Badrakas savo pasirodymus taip pat baigė pogrupių etape, pralaimėję visas kovas.
Liepos viduryje Olivija Mašalo ir Mindaugas Tamošiūnas išvyksta į pasaulio fechtavimo čempionatą Honkonge.
fechtavimasisPaulina Bajorūnaitė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.