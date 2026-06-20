Europos fechtavimos čempionate – P. Bajorūnaitė-Stauskės pasirodymas: kovojo tarp 64 geriausiųjų

Geriausiai čempionate pasirodė moterų špagos atstovė Paulina Bajorūnaitė-Stauskė, kuriai pavyko prasibrauti tarp 64 geriausiųjų. Pogrupių etape laimėjusi dvi kovas, į atkrintamąsias lietuvė pateko 71-uoju reitingo numeriu ir dėl vietos tarp 64 stipriausiųjų kovojo su 58-ąją vietą reitinge užėmusia suome O. Jaakkola.
Itin įtemptoje dvikovoje Paulinai Bajorūnaitei-Stauskei pavyko palaužti varžovę pasibaigus pagrindiniam kovos laikui – tiksint prioriteto minutei ji iškovojo pergalę rezultatu 11:10. Prasibrauti tarp 32 geriausiųjų nepavyko – lietuvė 6:15 nusileido tituluotai Estijos sportininkei J. Beljajavai.
Susiję straipsniai
Olivija Mašalo į atkrintamąsias pateko 63-iuoju reitingo numeriu, taip pat iškovojusi dvi pergales pogrupyje. Deja, pirmoji atkrintamųjų kova iki 15 dūrių buvo lemtinga – lietuvė 12:15 pralaimėjo britei S. M. Sicai, kuri vėliau įveikė praėjusių metų Europos čempionę, neutralią atletę A. Murtazajevą. Dėl šio pralaimėjimo Olivija Mašalo nepateko tarp 64 geriausiųjų.
Vyrų špagos rungtyje Makaras Lozenko iškovojo dvi pergales, pateko į atkrintamąsias 75-uoju reitingo numeriu, tačiau peržengti pirmojo rato nepavyko – lietuvis 8:15 pralaimėjo šveicarui L. Malcotti.
Po vieną pergalę pogrupių etape iškovojusios Lurdė Grabovskytė ir Aušrinė Šimkutė neįveikė pogrupių etapo barjero ir savo pasirodymą Europos čempionate baigė nepatekusios į atkrintamąsias varžybas.
Į atkrintamąsias taip pat nepavyko patekti vyrų špagos atstovui Mindaugui Tamošiūnui, kuris pogrupių etape neiškovojo nė vienos pergalės. Vyrų rapyros varžybose debiutavęs jaunimo sportininkas Danielius Juras bei Kipre besitreniruojantis Iaroslavas Badrakas savo pasirodymus taip pat baigė pogrupių etape, pralaimėję visas kovas.
Liepos viduryje Olivija Mašalo ir Mindaugas Tamošiūnas išvyksta į pasaulio fechtavimo čempionatą Honkonge.