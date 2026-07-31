Kovas dėl Europos irklavimo čempionato medalių pratęs 5 Lietuvos įgulos

Pirmąją varžybų dieną, svilinant daugiau nei 30 laipsnių karščiui, vyko atrankiniai plaukimai. Po jų paaiškėjo, kad 4 Lietuvos įgulos pateko į A finalus ir po vieną – į pusfinalį bei C finalą.
Šiemet pasaulio taurės etape sidabrą laimėjusi Viktorija Senkutė moterų vienviečių valčių (W1x) trečiame atrankos plaukime užėmė antrą vietą (7:26,45 min.) ir tiesiausiu keliu pateko į pusfinalį. Kitam vienvietininkui Dovydui Nemeravičiui atranka taip gerai nesusiklostė – tituluočiausias rinktinės narys vyrų (M1x) antrame atrankos plaukime finišavo šeštas (6:58,86 min.) ir rytoj startuos C finale.
Pirmą kartą į tarptautines varžybas po 2024 m. Paryžiaus olimpinių žaidynių sugrįžusi Dovilė Rimkutė kartu su dukart paplūdimio sprinto pasaulio čempione Martyna Kazlauskaitė puikiai startavo Varezės ežere – jų duetas moterų porinių dviviečių valčių (W2x) pirmame atrankos plaukime buvo antras (6:49,43 min.) ir tiesiausiu keliu pateko į A finalą.
Susiję straipsniai
Dėl medalių kovos ir visos trys pavienės įgulos. Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė (W2-) pirmame atrankos plaukime buvo trečios (7:09,07 min.) ir dėka užfiksuoto laiko pateko į A finalą, o Domantas Stankūnas ir Dovydas Stankūnas (M2-; 6:25,16 min.) bei Mantas Juškevičius, Povilas Stankūnas, Arnedas Kelmelis ir Saulius Aušbikavičius (M4-; 5:52,10 min.) savo atrankos plaukimuose buvo antri bei į A finalus žengė tiesiausiu keliu.
Visos mūsiškių įgulos startuos šeštadienį. Dovydas C finale irkluos nuo 10:05 val., Viktorija pusfinalyje – nuo 11:05 val., o A finalai prasidės 11:49 val. Lietuvos laiku.
irklavimasViktorija SenkutėDovydas Nemeravičius
Rodyti daugiau žymių