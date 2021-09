Mokslų daktaras Benas Bikmanas vadovauja biologijos ir fiziologijos laboratorijai Brigham Young universitete. Savo tyrimuose jis daugiausia dėmesio skiria insulino atsparumui ir sisteminėms ligoms, dažnai susijusioms su svorio padidėjimu ir nutukimu.

Neseniai jis prisidėjo prie vietinės Solt Leik Sičio televizijos interntetinėje svetainėje pasirodžiusio straipsnio. Jame B.Bikmanas aptarė kaip palaikyti sveikatai palankią medžiagų apykaitą, optimizuoti kūno svorį.

Vienas pagrindinių jo patarimų buvo skirti pakankamai laiko miegui, nes šis padeda organizmui reguliuoti hormonų kiekį. Jis taip pat sakė, kad reguliari mankšta yra būtina bet kokia forma, kuri įkvepia jus judėti ... tačiau be kokybiško miego vien fiziniai pratimai greičiausiai nesuteiks didžiausios naudos.

Kalbant apie mitybos įpročius, B.Bikmanas kalbėjo apie vieną valgymo elementą, kuris, jo teigimu, yra „absoliučiai būtinas“ norint sėkmingai valdyti svorį: išlaikyti mažą gliukozės kiekį kraujyje.

Mokslas parodė vieną to priežastį, nes kai gliukozės kiekis kraujyje, paprastai vadinamas „cukraus kiekiu kraujyje“, yra per didelis, organizmas turi rasti, kaip panaudoti tą cukrų. Jo perteklius kraujyje virsta riebalais.

B.Bikmanas siūlo mitybą sutelkti į baltymus ir sveikus riebalus, kartu apribojant cukraus vartojimą, o tai gali padėti išlaikyti stabilų gliukozės kiekį kraujyje, tuo pačiu padedant jaustis sotiems ir energingiems visą dieną.

Neseniai Amerikos kardiologijos koledžo žurnale paskelbtame dokumente pabrėžiama, kad nuo vaikystės svarbu sveikai maitintis ir išlikti fiziškai aktyviems, tam jog vėliau gyvenime būtų išvengta medžiagų apykaitos ir endokrinologinių sutrikimų, tokių kaip diabetas.

