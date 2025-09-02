Po pietų norisi miego ir trūksta energijos? Moteriai padėjo vienas maisto papildas

Žemiau pateikiame Alice istoriją pirmuoju asmeniu:
Dirbu biure, didžiąją dali dienos praleidžiu prie kompiuterio. Toks darbas vargina protiškai. Stengiuosi pasivaikščioti lauke, rasti laiko nueiti į sporto klubą, ar tiesiog pabūti be ekranų. Tačiau darbe po pietų pertraukos jau norėdavosi miego, dažnai griebdavausi kavos ar saldumynų, kad gaučiau energijos.
Supratau, kad tai nėra geras ilgalaikis sprendimas, ir pradėjau ieškoti būdų, kaip išlaikyti energijos lygį bent jau iki darbo dienos pabaigos.
Anksti guliausi į lovą, gerai išsimiegojau, valgiau sveikai, sportavau – iš tikrųjų atsirado daugiau energijos. Netgi paprašiau savo šeimos gydytojo atlikti kraujo tyrimą, kad įsitikinčiau, jog viskas gerai. Bet po pietų vis tiek jausdavausi pavargusi, dažnai negalėdavau susikaupti ties tuo, ką darau.
Kartą apie savo problemą pasiguodžiau tėvams. Mano tėtis pasakė, kad jam buvo tas pats, kol jis nepradėjo vartoti maisto papildo.
Jis pasakė, kad naudoja kreatiną. Aš turėjau stereotipinį įsivaizdavimą, kad jį vartoja tik kultūristai, norintys auginti raumenis. Tačiau pasidomėjau ir supratau, kad klydau.
Kreatinas yra vienas geriausiai ištirtų papildų pasaulyje, bet daug žmonių nežino apie tai.
Kokia kreatino nauda?
Kreatinas yra organizmui svarbi cheminė medžiaga, natūraliai gaminama kepenyse, inkstuose ir kasoje, o kaupiama mūsų raumenyse ir smegenyse. Vien kreatino, kurį pagamina organizmas, paprastai nepakanka visiems mūsų poreikiams patenkinti. Tiesa, kreatino gausu tam tikruose maisto produktuose, pavyzdžiui, mėsoje ir riebioje žuvyje.
Atsiranda naujų įrodymų, kad kai kuriems žmonėms gali būti naudingi kreatino papildai.
Nuo povirusinio nuovargio mažinimo iki kognityvinių funkcijų gerinimo ir netgi atminties stiprinimo, kreatino papildai gali suteikti reikšmingą kognityvinį postūmį. Taip pat buvo spėliojama, kad kreatinas gali padėti palengvinti Alzheimerio liga sergančių pacientų simptomus ir pagerinti nuotaiką.
Be to, tyrimai parodė kitus galimus kreatino privalumus sveikatai, įskaitant navikų progresavimo sustabdymą kai kuriuose tyrimuose su gyvūnais ir menopauzės simptomų palengvinimą.
Kreatinas taip pat gali būti naudingas mūsų psichinei sveikatai. Vieno tyrimo metu žmonėms, sergantiems depresija, kreatino milteliai buvo derinami kartu su kognityvinės elgesio terapijos (KET) kursu. Tyrėjai nustatė, kad per aštuonias savaites jų simptomai pagerėjo labiau nei tų, kuriems KET buvo taikoma be kreatino.
Kreatino privalumų sąrašas ilgas, todėl nusprendžiau jį išbandyti. Nusipirkau pakuotę ir dabar kiekvieną rytą sumaišau šaukštelį miltelių su stikline vandens. Pastebėjau, kad visą darbo dieną turiu energijos, nebesinori eiti pokaičio miego.
Jei jaučiate stiprų nuovargį, visada pasitarkite su savo šeimos gydytoju, o prieš pradėdami vartoti naują papildą apie tai pasikalbėkite su specialistu.
Trūksta įrodymų
Lrytas neseniai rašė apie išaugusį susidomėjimą kreatino maisto papildais dėl manomo šios cheminės medžiagos poveikio mūsų pažinimo funkcijoms ir nuotaikai.
Tačiau „Camelia“ vaistininkas Faustas Bertulis paaiškino, kad esamų tyrimų nepakanka, jog būtų galima daryti toli siekiančias išvadas apie kreatino poveikį kognityvinei funkcijai.
„Manoma, kad kreatinas gali padėti pagerinti smegenų funkciją padidindamas dopamino lygį, taip pat gali padėti sumažinti neurologinių sutrikimų riziką. Kai kurie tyrimai rodo, jog vartojant kreatiną gali pagerėti atmintis, mąstymas, kognityvinės funkcijos, sumažėti nuovargis. Vis dėlto, didžioji dalis tyrimų dėl kreatino vartojimo buvo nukreipti į energiją ir raumenis, tačiau ties smegenų funkcijų gerinimu svarių įrodymų dar trūksta“, – paaiškino F.Bertulis.
