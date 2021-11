Patekti į šventę buvo sudėtinga

Į naujienų portalą lrytas.lt kreipėsi kėdainietė Viktorija (vardas pakeistas), papasakojusi, jog spalio 31 d. su vyru, vaikais bei tėvais vyko į „Adomaitynės“ parką, kuriame turėjo būti didžiausias Helovino vakarėlis Lietuvoje.

Renginio programoje buvo numatytos šiurpą keliančios ekspozicijos, laužų šviesoje muzikuojanti gyvos muzikos grupė, didžėjus ir įvairūs žaidimai. Viktorija į renginį bilietus pirko internetu ir tam išleido beveik 60 eurų.

„Užtrukome dvi valandas ruošdamiesi, darėmės makiažą, vaikai šventei buvo nusiteikę. Bet jau atvažiavę į renginį pamatėme, kad eilės kilometrinės – be proto daug automobilių ir žmonių. Prie įvažiavimo mus pasitiko visiškai girtas vyras, stovėjęs su skardine rankoje. Jis valdė automobilių srautą. Prastovėjome dvi valandas automobilių eilėje, visai nejudėjome. Buvo visiškas bardakas“, – sakė Viktorija.

Šventėje rado ne tai, ko tikėjosi

Tačiau tuo viskas nesibaigė. Ji piktinosi, jog renginio programoje numatytų veiklų nebuvo. Pavyzdžiui, ji pasivaikščiojimą miške su šiurpą keliančiomis ekspozicijomis įsivaizdavo visiškai kitaip.

„Reklamose mačiau, kad turėtų būti visokių gąsdintojų, tad ėjau su vaikais susikaupusi, kad tik pati neišsigąsčiau. Bet praėjome visą mišką ir mūsų niekas negąsdino, nieko nebuvo.

O dar dukrai buvau pažadėjusi, kad ji galės pašokinėti ant batuto. Bet kai pamačiau... Gal tas batutas buvo sutrūnijęs, atrodė, kad jis tuoj su visais vaikais apsivers. Faktas, savo vaikui ten eiti neleidau. Ir programoje buvo žadėta vaikams įvairių atrakcijų, bet nieko nebuvo.

Tai už ką mes mokėjome 60 eurų? Gaila laiko, geriau būtume filmą pažiūrėję“ – dėstė kritiką Viktorija, paminėdama, kad šventėje užtruko ne ilgiau nei pusvalandį.

Jai pasirodė nepriimtinas ir kitą dieną feisbuke parašytas organizatorių komentaras apie tai, kad visi atvažiavę turėjo šventę susikurti patys, o tiems, kurie neturėjo nuotaikos, nepadės niekas.

„Aš tikėjausi, kad jie atsiprašys už visą bardaką. Aš tai iš Kėdainių, bet žmonės ir iš Vilniaus važiavo į neva geriausią Helovino vakarėlį. Jie sugaišo 3 val. važiuodami, išleido pinigų kurui, bilietams išleido kokį 100 eurų, tai kokį jie nuostolį patyrė.

Jų komunikacija tragiška, jie visus feisbuke kolioja, visaip vadina“, – patikino Viktorija.

Nepagalvojo apie tokį didžiulį kiekį žmonių?

Šventėje dalyvavo ir dainininkė Goda Alijeva, neradusi, kuo pagirti renginį: „Viskas buvo blogai.“

„Buvo problema su automobilių statymu, o pamačiusi parką pagalvojau: kur žiūri gyvūnų teisės? Gyvūnai, paklaikę nuo muzikos garsų, blaškėsi. Triušių erdvė buvo atvira, tai vaikai gaudė tuos triušius.

Renginyje buvo daug mažamečių vaikų, o grojo daina „Seksas pajūry“. Tokiose lauko šventėse dažnai būna prekiautojų, o jų buvo tik keli. Prie bulvių buvo didžiulės eilės, reikėjo laukti pusvalandį, o vaikai juk visko nori paragauti. Ir brangu, pavyzdžiui, už 100 gramų saldumyną – 4 eurai.

Dekoracijos – pirmokų teatro lygio. Namuose turimas užuolaidas pakabini ir sakai, kad čia neva dvasia kabo. Pas mane kieme vaikams tikrai yra daugiau pramogų, negu jų buvo ten. Vienintelė pramoga buvo labai mažas pripučiamas batutas. Dar buvo kažkokios karstynės, bet aš jomis lipti savo vaikams neleidau, man jos pasirodė nesaugios. Neduok Dieve, kokia nelaimė atsitiktų, tad visus vaikus laikiau šalia savęs.

Žmonių srautas tikrai buvo didelis, ir visi tie žmonės susimokėjo, bet grąžos tikrai negavo“, – portalui lrytas.lt komentavo G.Alijeva.

Visgi dainininkė paminėjo, kad šiurpusis miškas vaikams patiko – ekspozicijos jiems atrodė kraupios. Taip pat ji pagyrė, jog į renginį buvo pakviestas ir didžėjus: „Paaugliams buvo smagu ten pašokti, paklausyti geros muzikos. Ta vieta, buvusi toliau nuo „Sekso pajūry“ scenos, tikrai buvo nebloga.“

G.Alijeva ieškojo priežasčių, kodėl renginys galėjo pasirodyti toks nenusisekęs. Pasak jos, galbūt organizatoriai nepagalvojo, kad sulauks tokio didžiulio susidomėjimo ir tokio kiekio žmonių. Jei būtų žinoję, būtų geriau tam pasiruošę.

„Mėgstu pagirti žmones, nenoriu būti budelis, bet šį kartą negaliu nei vieno gero žodžio pasakyti. Gaila“, – teigė ji.

Neigiami komentarai trinami

Tokių automobilių spūstimis, neblaiviu prižiūrėtoju, veiklų ir animatorių stoka ar per trumpai vykusiu renginiu pasipiktinusių žmonių yra ir daugiau. Dalį lankytojų papiktino ir reikalavimas, atvykus be kaukės ar grimo, išsidažyti veidą raudonais dažais, kuriais buvo grimuojami ir visi likusieji Helovinui nepasipuošę svečiai. Vienas vyriškis rašė, jog už tai, kad atvyko be grimo, buvo pareikalautas susimokėti 15 eurų didesnę sumą.

Visgi daugelio jų komentarai, pasak Viktorijos, „Adomaitynės“ feisbuko puslapyje buvo ištrinti, o dalis tų žmonių – ir užblokuoti. Ji patikino, jog jau renka visų nusivylusių renginiu žmonių parašus ir kreipsis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

Tačiau „Adomaitynės“ savininkas ir renginio organizatorius Gytis Gaubys nukirto: „Taip, komentarus trinu, aš nesu šiukšliadėžė. Jei komentaras turi pagrindą, tokiems žmonėms padėkoju.“

Dėl neišpildytos programos jis taip pat turėjo atsaką: „Ar kas nors žadėjo gąsdintojus? Programoje apie tai neparašyta. Programoje parašyta, kad bus vienas gąsdintojas, persirengęs Pennywise‘u (filmo herojumi). Jei žmonės patys susigalvoja programas, kažko tada tikisi ir to nepamato – tai jų problema.“

G.Gaubys patikino, jog apskritai Kėdainių rajone tokių renginių daugiau nevyksta, o tokią masinę šventę jis suorganizavo ir dekoracijas parengė tik dviese – kartu su žmona. Tad dalyviams, kuriems nepatiko programa, organizatorius turi patarimą – tegu jie atvažiuoja ir padeda viską parengti arba kuria savo šventę.

Tikina, kad eilės susidarė dėl išsišokėlių

G.Gaubys tik patikino, jog kitąmet šventės aprangos kodas bus griežtas, nes neva visi tie, kurie nepasipuošė Helovinui, ir buvo labiausiai nepatenkinti. Taip pat keisis ir bilietų įsigijimo tvarka – juos bus galima nusipirkti tik internetu, kasoje prie įėjimo jų nebepardavinės.

„Prie įvažiavimo bus taip – jei neturi bilieto ar nusižengi aprangos kodui, iš karto apsisuki ir važiuoji namo. Dabar stengdamiesi tokius atbaidyti net didinome jiems kainas. Sakėme, kad jie mokės 20 ar net 30 eurų už bilietą – jie neva gavo baudą.

Nepasipuošusiems mes net paruošėme grimą, kad jie bent kryžiuką nusipieštų ar ką nors kita. Bet atsiranda tokių fyfų, kurios sako: oi, mano veidą alergizuos, kas už tai atsakys, aš jus į teismą paduosiu. Tai ir paduokite! Kodėl tada neužsidėjo kokios nors kaukės? Juk žinojo, kur važiuoja. Visas bilietų tikrinimas turėjo vykti greitai, bet per tokius išsišokėlius, kurie akis draskė, susidarė kamščiai“, – portalui lrytas.lt teigė G.Gaubys.

Be to, pasak jo, žmonės spūstyse ilgiausiai galėjo stovėti tik pusvalandį, o ne dvi valandas, kaip tikino Viktorija. Taip pat, jo teigimu, neblaivus srautų valdytojas buvo visai ne jo darbuotojas, o tiesiog prašalaitis.

„Vėliau atsirado tokių atvykėlių, prisiplakėlių, kurie neva nusprendė padėti. Mūsų darbuotojai buvo su liemenėmis, su Helovino kaukėmis ar makiažu. Jei žmogus buvo be makiažo, jis buvo ne mūsų darbuotojas“, – aiškino G.Gaubys.

Prabilo apie muštynes

Sulaukęs dalies renginio dalyvių kritikos G.Gaubys patikino taip pat turįs, ką pasakyti. Anot jo, pasitaikė atvejų, kada tie, kurie į renginį nebuvo įleisti, rado būdų, kaip apeiti bilietų tikrinimą, ir į šiurpųjį mišką pateko nemokamai kitais keliais.

„Ir jie dar sumušė du mūsų savanorius. Du provokavo, trečias spardė, o ketvirtas filmavo. Jiems tai tiesiog buvo prikolas“, – sakė savininkas.

Taip pat jis paminėjo, jog iš jo buvo pavogtos dvi dėžės specialiai šventei užsakytų Helovino saldainių, skirtų vaikams už atliktas užduotis. „Buvau išėjęs daugiausiai 5 minutėms ir grįžęs pamačiau, kad mamos tuos saldainius lupa, gerą 20 litrų kibirą saldainių išnešė“, – piktinosi ir G.Gaublys.

Jo teigimu, tėvai vaikams leido lipti ir ant parke esančių ekstremalaus bėgimo įrenginių, kuriuos visi vadino karstynėmis. Pasak G.Gaublio, tie įrenginiai buvo aptverti „stop“ juostomis, ruošiami kitam renginiui. „Bet žmonės darė, ką norėjo. Jiems vienodai... O jei vaikas būtų nukritęs? Ir vėl organizatoriai kalti, kad nesužiūrėjo. Mūsų visa vaikų žaidimų aikštelė yra lyg po karo, visa išlaužyta“, – sakė jis.

Dėl renginio laiko G.Gaublys patikino, jog viskas programoje buvo aiškiai nurodyta – šventė vyko nuo 12 val. iki 24 val. „Juk paskui lapkričio 1 d., Vėlinės, tai šventa diena, jau nebe Helovinas. 4 tūkst. apsilankiusių tai suprato, o tie 12 feisbuko komentatorių – ne“, – kalbėjo jis.

Dėl batuto G.Gaubys irgi turėjo atsaką – jei ant batuto buvo labai daug vaikų užlipę, akimirkai jis galėjo sulinkti.