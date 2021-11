Statybų sektoriuje rizikingų įmonių daugėja, o darbuotojų skaičiai siekia rekordus

Intensyviai augant verslui ir gerėjant jų veiklos rodikliams, auga ir nerizikingų įmonių skaičius – per metus tokių verslų dalis išaugo nuo 9 iki 11 proc.

„Bendrai vertinant, pernai lapkričio mėnesį buvo jau aišku, kad pandemijos poveikis ekonomikai nebuvo toks stiprus, kaip buvo spėjama, tad sektorių, kuriems veiklos pandemijos valdymo priemonės tiesiogiai nedarė įtakos, rizika stabiliai mažėjo, – sako „Scorify“ Verslo sprendimų vadovė Jurga Tamašauskaitė. – Tuo tarpu nukentėję sektoriai atsigauna skirtingai, pvz., prekybos sektorius intensyviai auga nuo pat karantino pabaigos, transporto sektoriuje, toliau mažėja aukštos rizikos ir auga mažos rizikos įmonių, nors šio sektoriaus kurį laiką rizikos lygiu lygiavosi statybos įmonėmis“.

Vieno rizikingiausių – statybos – sektoriaus įmonės iš dalies gerina savo reitingus, tačiau auga ir aukštos rizikos įmonių skaičius. Prieš metus tokių įmonių sektoriuje buvo 21 proc., tačiau šiuo metu jau beveik trečdalis – 27 proc. Taip pat auga rizikingų gamybos įmonių dalis – pramonės įmonių aukštos rizikos įmonių dalis išaugo nuo 11 iki 14 proc., o rizikingų maisto pramonės įmonių – nuo 15 iki 18 proc.

„Kadangi gamybos įmonių veiklos ciklas yra ilgesnis, taip pat joms įtaką turi ir vis intensyvėjantys gamybos sutrikimai pasaulinėse logistikos grandinėse, tad mes greičiausiai matome pavėluotą pandemijos įtaką“, – sako analitikos bendrovės atstovė.

Smulkus ir vidutinis verslas atsparesnis rizikai

SVV segmentas rodo tvaresnės ir stabilesnės veiklos požymius. Šiuo metu tik 4 proc. SVV įmonių galima vertinti kaip aukštos rizikos – pernai tuo metu tokių buvo 8 proc. Sparčiai didėja mažiausios rizikos įmonių – nuo 14 proc. pernai iki 18 proc. šiuo metu. Per metus savo reitingus pasigerino 46 proc. įmonių. Verta pastebėti, kad nebeliko SVV veiklos sektorių, kuriuose aukštos rizikos įmonių būtų daugiau nei 10 proc. – net statybos sektoriuje per metus tokių įmonių dalis sumažėjo nuo 14 iki 7 proc.

Darbuotojų skaičius nesustojamai auga

Per 12 mėn. darbuotojų skaičius Lietuvos įmonėse išaugo 3,47 proc. – per spalį dar ūgtelėjo dar 0,5 proc. Statybų sektorius siekia rekordus – čia šiuo metu dirba 10 proc. daugiau nei prieš metus. Ne ką mažiau auga ir paslaugų sektorius – darbuotojų skaičius per metus augo 8 proc. Visuose kituose sektoriuose darbuotojų skaičius taip pat sėkmingai auga, išskyrus žemės ūkį, kur darbuotojų skaičius vis dar 1 proc. mažesnis nei pernai.

„Darbuotojų skaičiaus didėjimas labai tiksliai identifikuoja spartų įmonių augimą, – sako J.Tamašauskaitė. – Ir nors įmonės skundžiasi, kad trūksta darbuotojų, akivaizdu, jog jų įdarbinama vis daugiau – tai reiškia, kad įmonės randa būdų pritraukti jų vis daugiau“.

Metų rezultatų rekordininkė yra Vilniaus apskritis, kurios įmonėse dirbo 3 proc. daugiau darbuotojų nei pernai.