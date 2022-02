„Kalio trąšų tiekimas per Ukrainą vyko ir tebevyksta. Maža to, Ukraina rodo susidomėjimą galimybėmis didinti krovą jos pajėgumuose“, – ketvirtadienį popiet pareiškė R. Haloučanka per vaizdo komentarą, kurį išplatino jo spaudos tarnyba.

„Ten, kur mums patogu ir naudinga, tai ir darysime. Su Ukraina problemų neturime“, – pabrėžė jis.

R. Haloučanka pridūrė, jog „Rusija yra strateginė mūsų prekių srautų perorientavimo kryptis“.

„Mes visiškai glaudžiai bendraujame su kolegomis iš Rusijos. Jie laikosi tikrai sąjunginės pozicijos, eina į priekį daugeliu klausimų, įskaitant ir komercinio pobūdžio“, – sakė Baltarusijos vyriausybės vadovas.

Lietuva Baltarusijos eksportuojamų trąšų tranzitą nutraukė nuo vasario, praėjus beveik dviem mėnesiams po to, kai gruodžio 8-ąją įsigaliojo JAV sankcijos Baltarusijos valstybinei įmonei „Belaruskalij“.