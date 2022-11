Dalis šio prekybos tinklo parduotuvių netrukus dirbs kitaip – kur ir kaip keisis darbo laikas

Darbą pradės valanda vėliau

„Artėja tamsusis metų sezonas, tad siekiame užtikrinti, kad mūsų parduotuvės atlieptų klientų poreikius bei pageidavimus. Parduotuvių darbo laiką koreguojame pagal nuolat stebimas apsipirkimo tendencijas, kurios žiemą skiriasi nuo įprastų“, – sako „Rimi Lietuva“ prekybos centrų valdymo vadovė Irena Miklienė.

Visomis savaitės dienomis valanda vėliau nei įprastai, nuo 9:00 val., duris atvers Panevėžio prekybos centre „Ryo“ įsikūrusi „Rimi“ parduotuvė, taip pat Vilniaus Fabijoniškių (Ukmergės g. 233) ir Pilaitės (V. Pociūno g. 8) mikrorajonuose dirbančios parduotuvės. Valanda vėliau darbą pradės ir Klaipėdos Tauralaukio mikrorajone (Pajūrio g. 5A) įsikūrusi „Rimi Super“ parduotuvė. Tuo tarpu nuo 10:00 val. visomis savaitės dienomis dirbs „Rimi“ Druskininkuose.

Šeštadieniais nuo 9:00 val. pradės dirbti Vilniaus Antakalnio mikrorajone įsikūrusi „Rimi“ (Šeimyniškių g. 19), o sekmadieniais pirkėjai nuo 9:00 val. laukiami dvejose parduotuvėse Kaune: Pramonės pr. 61a ir Viržupio g. 1, Ringaudų kaime. Taip pat ir trijose Vilniaus parduotuvėse – Tarandės (Vaivadiškių g. 2), Galgių (Žvaigždikių g. 2) bei Lazdynų (Šeimyniškių g. 19) mikrorajonuose įsikūrusiose parduotuvėse.

Dalis parduotuvių duris užvers valanda anksčiau

Vasarą buvo įprasta į parduotuves užsukti vėliau, tačiau artėjant žiemai ankstaus ryto ir vėlaus vakaro valandomis pirkėjų srautai mažėja. Nors dauguma „Rimi“ parduotuvių ir toliau dirbs kaip įprasta, atsižvelgiant į sezoninius pokyčius, sekmadieniais nuo 22:00 val. užsidarys dvi Vilniaus Pilaitės mikrorajone (Vydūno g. 4 ir V. Pociūno g. 8) bei viena Galgiuose (Žvaigždikių g. 2) esančios parduotuvės. Dar po vieną parduotuvę sekmadieniais iki 21:00 val. trumpina darbo laiką Tarandėje (Vaivadiškių g. 2) ir prekybos centre „Nordika“ (Vikingų g. 3).

Daugiau parduotuvių rudens ir žiemos sezonu sekmadieniais dirbs iki 21:00 val. Po vieną tokių bus Kaune (Viržupio g. 1, Ringaudų km.), Mažeikiuose (Žemaitijos g. 38) ir Kretingoje (Šventosios g. 27B). Keletas jų iki 21:00 val. dirbs visomis dienomis – tai Biržuose (J. Janonio aikštė 5), Utenoje (J. Basanavičiaus g. 52), Alytuje (Pulko g. 51A, išskyrus sekmadienius) ir Klaipėdoje (Pajūrio g. 5) įsikūrusios parduotuvės. Dar viena Klaipėdos parduotuvė iki 21:00 val. dirbs savaitgaliais (Šiaurės pr. 15).

Pasak prekybos centrų valdymo vadovės I. Miklienės, svarbu kasdien užtikrinti sklandų visų „Rimi“ tinklo parduotuvių veikimą, todėl, atėjus naujam sezonui, norima atsižvelgti į pirkėjų įpročius ir prie jų prisitaikyti. „Mūsų siekiamybė – kad kiekvienas pirkėjas „Rimi“ parduotuvėje apsipirktų be jokių trikdžių ir iš jos išeitų gero ūpo, be to, norintiems patogiai apsipirkti visada yra galimybė pasinaudoti elektroninės „Rimi“ parduotuvės „Rimi.lt“ paslaugomis. Toliau stebėsime situaciją rinkoje ir besikeičiančius pirkėjų poreikius, atsižvelgdami į tai atitinkamai organizuosime mūsų parduotuvių darbą“, – sako I. Miklienė.