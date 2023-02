Pasaulio banko vadovas netikėtai paskelbė apie atsistatydinimą

D. Malpassas atsistatydins likus metams iki Pasaulio banko vadovo kadencijos pabaigos. D. Malpassas smarkiai kritikuojamas dėl savo pozicijos klimato kaitos klausimu. Jis kaltinamas neigiąs klimato krizę.

Rugsėjį ekonomistas vengė atsakyti į klausimą, ar iškastinio kuro deginimas prisideda prie visuotinio klimato šilimo. Vietoj to jis pareiškė: „Aš nesu mokslininkas.“ Dėl to Pasaulio banko vadovas sulaukė didelės kritikos, be kita ko, iš Baltųjų rūmų.

D. Malpassas Pasaulio banko prezidentu tapo 2019 metais pasiūlius tuometiniam JAV prezidentui Donaldui Trumpui. Jis į postą buvo paskirtas penkeriems metams.

Pasaulio bankas neturtingoms šalims skolina lėšas palankiomis sąlygomis, siekdamas stiprinti jų ekonomiką ir mažinti skurdą.