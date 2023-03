„Karališki“ ledai – tik karaliams? Išvydę jų kainą, pirkėjai pakraupo – laiko spjūviu į veidą

Tapo prabangos preke?

„Karališkų“ ledų mėgėjai lieja tulžį internete – pernai sumažėjus ledų tūriui (1000 mililitrų pakuotės pakeistos į 800 mililitrų), šiemet dar ir rekordiškai pakilo kaina – įvairiose parduotuvėse ledų dėžutė kainuoja apie 9 eurus.

„Kaip spjūvis į veidą“, – išvydęs, kiek prašoma už jo mėgstamus ledus, pyko Ruslanas.

„Prabangos prekė. Kokie ledai, tokia ir kaina“, – ironizavo Laima.

„Negana to, kad pakėlė kainą, sumažino gryno produkto svorį, bet dar ir šokolado pradėjo mažiau dėti“, – skundėsi Raimondas.

Prekybos tinklo „Iki“ parduotuvėse šiuo metu minėti ledai kainuoja 9,09 euro.

„Lentynos kainoms tiesioginę įtaką daro tiekimo kainos. Gamintojas geriausiai gali pakomentuoti, kodėl tokios jo gaminio kainos“, – portalui lrytas.lt sakė „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė.

Tie patys ledai „Rimi“ – vos pigesni, bet vis tiek brangoki: 8,49 euro.

„Didelės pakuotės „Karališkų“ ledų kaina rinkoje augo apie 60 proc., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Tai lėmė kylanti infliacija, kuri sąlygojo išaugusias transportavimo sąnaudas.

„Karališkų“ ledų pardavimai mūsų tinkle nuo šių metų pradžios, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, nukrito maždaug trečdaliu“, – komentavo „Rimi“ Komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva.

Prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse už „Karališkus“ ledus tektų pakloti 8,29 euro.

Spėja, kad kainą lėmė gobšumas

„Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas situacijoje įžvelgia ir nesąžiningumo, esą tokias kainas lėmė ne tik infliacija, bet ir godumas.

„Pabrango todėl, kad lietuviai labai turtingi, nemažina vartojimo. „Karališki“ ledai – tik karaliams. Jei neuždirbate tiems ledams, vadinasi, jie jums nepriklauso. O jei rimtai, tai susidėjo kelios priežastys: žaliavų, cukraus, energetikos brangimas ir gamintojų gobšumas.

Tiesą sakant, praėjusiais metais sumažintas ir jų kiekis, dabar jie – 800 mililitrų. Tad jie pabrango daugiau nei dvigubai“, – portalui lrytas.lt aiškino P.Čepkauskas.

Anot jo, „Karališkų“ ledų gamintojas UAB „Unilever Lietuva distribucija“ iš dalies naudojasi susidariusia infliacine situacija.

„Jie tuo naudojasi, aišku, pasakodami, kad vartotojas vis tiek perka. Bet jei pažiūrėtume į statistiką, vartotojas perka mažiau. Mažmeninė prekyba nuo praėjusių metų sausio mėnesio tik krito – apie 10 proc.“, – šnekėjo ekspertas.

Infliacijos fone vartotojai pirmiausia atsisako impulsyvių pirkimų, nebūtinųjų prekių: rūbų, pramogų, saldumynų, atideda ilgalaikius pirkinius.

„Savaime aišku, jei žmogus pirko duoną, tai ją perka ir toliau, gal tik pereina prie pigesnės. Iš karto kenčia šokoladukų, sulčių, ledų pardavimai. Be to, dabar ledams – ne sezonas. Jei kažkas per tokį šaltį nusprendė pirkti ledus, vadinasi, labai nori, tad ir gali permokėti“, – teigė P.Čepkauskas.

Anot eksperto, kai ateis šiltasis sezonas, „Karališkų“ ledų mėgėjai bus bandomi vilioti akcijomis, nuolaidomis, nors iš tiesų kainos tiesiog grįš į tokias, kokios ir turėtų būti.

„Manau, kad tiekėjai žaidžia su kainomis ir kelia jas į viršų, kad per sezoną parodytų savo 50 proc. nuolaidas: „Žiūrėkit, kaip atpigo! Du perki, vieną gauni nemokamai!“ ir kiti panašūs žaidimėliai, pakėlus kainas. Tai nėra racionalu“, – šnekėjo jis.

Pašnekovas pridūrė, kad pabrango ne tik „Karališki“ ledai – tiesiog jie visuomet buvo vieni brangiausių ir dabar tas ypač išryškėjo.

„Šie ledai visuomet buvo vieni brangiausių ledų, nes jų sudėtyje kiaušiniai, cukrus ir pan. Kiti ledai irgi brango, bet jei seniau jie kainavo 20 centų, o dabar – 50 centų, tai ne taip baisiai vizualiai atrodo. Impulsinių produktų kainas pasikėlė beveik visi praktiškai dvigubai“, – šnekėjo P.Čepkauskas.

Su ledų gamintoja UAB „Unilever Lietuva distribucija“ portalui susisiekti nepavyko.