„Birštono elektra“ klientams paskelbė – nutraukia nepriklausomo tiekimo veiklą, sutartys perduodamos kitai įmonei

Įmonė laiške, kuriuo feisbuke dalinasi klientai, nurodė, kad perleidžia savo teises ir pareigas pagal elektros energijos tiekimo sutartis kitam nepriklausomam tiekėjui – „Elektrum Lietuva“.

„Kuris užtikrins Jums tolimesnį elektros energijos tiekimą“, – rašoma klientams išsiuntinėtame laiške.

„Svarbu pažymėti: „Elektrum Lietuva“ užtikrins energijos tiekimą Jums tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos mūsų abipusiu sutarimu sudarytose sutartyse. Jums nereikia iš naujo pasirašyti sutarčių su naujuoju tiekėju, jos lieka galioti tokios, kokios buvo sudarytas su „Birštono elektra“, – rašoma laiške.

Klientams išsiųstame laiške nurodoma, kad „kai tik ESO atliks privalomas perjungimo procedūras, nuo gegužės mėnesio 1 dienos „Elektrum Lietuva“ pradės tiekti Jums elektros energiją.“

Lrytas.lt portalas užfiksavo, kad klientams gavus tokį laišką, birstonoelektra.lt interneto puslapyje dar buvo galima kreiptis į įmonę dėl sutarties sudarymo.

„Elektrum Lietuva“ paskelbė apie perimamus klientus

„Birštono elektros“ klientams ėmus piktintis dėl tokios situacijos ir dalintis įmonės laišku, netrukus sureagavo ir „Elektrum Lietuva“. Įmonė 20 val. 39 min. išplatino pranešimą spaudai, kuriame nurodo, kad perima 1 tūkstantį veiklą nutraukiančios „Birštono elektros“ klientų.

„Elektra yra kritiškai svarbi kiekvienam būstui, todėl tiekėjų sprendimai pasitraukti iš šios veiklos visų pirma neturėtų kelti nepatogumų vartotojams. Lietuvos buitinių elektros vartotojų rinkoje tai nėra pirmasis atvejis, kuomet traukiasi nepriklausomas elektros tiekėjas, mes ir vėl esame pasiruošę geriausiu įmanomu būdu pasirūpinti be pasirinkto tiekėjo likusiais vartotojais“, – pranešime cituojamas „Elektrum Lietuva“ direktorius Martynas Giga, kuris teigė, kad itin intensyvi konkurencija yra neatsiejama rinkos formavimosi dalis, todėl tokie pokyčiai neturėtų stebinti. Pasak jo, tokiu atveju svarbiausia apsaugoti elektros vartotojų, šiuo atveju – gyventojų, interesus.

Pabrėžiama, kad visi tūkstantis klientų – buitiniai vartotojai.

Šiuo metu „Elektrum Lietuva“ aptarnauja per 146 tūkst. fizinių elektros vartotojų bei apie 12 tūkst. juridinių klientų.

„Elektrum Lietuva“ pranešime nurodoma, kad „Birštono elektros“ klientams jokių veiksmų imtis nereikia. Jų pasirašytos sutartys lieka galioti, privalomas perjungimo procedūras atliks „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), o sąskaitas už gegužės mėnesį suteiktas paslaugas jie jau gaus iš „Elektrum Lietuva“.

„Lietuvoje galiojantis teisinis reglamentavimas yra nukreiptas į maksimalią elektros vartotojų apsaugą, todėl elektros rinkoje dėl to neverta nerimauti. Taip pat ir šiuo konkrečiu atveju – gyventojai neliks be elektros tiekimo, „Elektrum Lietuva“ teiks paslaugas tomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo su „Birštono elektra“. Šalia to, jie galės naudotis visais privalumais, kuriuos šiandien turi mūsų klientai: ypatingai konkurencingi elektros planai, lanksčios sutarčių sąlygos, patogi savitarna, įvairūs deklaravimo ir sąskaitų apmokėjimo būdai“, – cituojamas M. Giga.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) duomenimis, 877 tūkst. trečiojo elektros rinkos liberalizavimo etapo vartotojų nepriklausomą elektros tiekėją turi pasirinkti iki 2025 m. gruodžio 18 d., beveik pusė (47 proc.) tą jau padarė. Pirmasis ir antrasis liberalizavimo etapai jau užbaigti ir šiandien nepriklausomu elektros tiekimu naudojasi 1,2 mln. Lietuvos gyventojų (70 proc. visų elektros vartotojų).

Skaičiuojant su „Birštono elektra“, Lietuvos rinkoje iki šiol konkuravo 7 nepriklausomi elektros tiekėjai.