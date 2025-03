Tarp brangiausių pasaulio patiekalų – ir pica, ir omletas: kitas tiek nė per metus neuždirba

Įsivaizduokime situaciją, kad vykstate ilgai lauktų atostogų prie jūros. Bangų ošimas, saulėtas oras (nors ir negarantuotas) ir daugybė skirtingų įstaigų, kuriose siūloma įvairių rūšių žuvies. Įeinate į vidų ir vėl patiriate nuostabą: „Kodėl taip brangu?“. Tačiau čia verta suprasti, kad taip yra ne tik kurortuose, bet tiesiog visur, kur tik pasirodo daug turistų.

Tačiau tikrai brangių patiekalų galime sutikti tik užsienyje – ypač Vakaruose.

Brangiausią pasaulio patiekalą turi sudaryti ypatingi ingredientai.

Po šiuo terminu slepiasi itin aukštos virtuvės patiekalų, patiekiamų geriausiuose pasaulio restoranuose ir viešbučiuose, apibrėžimas.

Tai nėra tas maistas, kuriuo galime / turėtume pasisotinti. Aukštosios virtuvės patiekalai pirmiausia yra vizualiniai (o kartais ir skonio) šedevrai. Jie kruopščiai paruošti, išdėlioti tam tikromis formomis ir kompozicijomis.

Ingredientai dažniausiai būna iš specifinių šaltinių, dažnai – egzotiškų šalių, specifinių vietovių, o tai dar labiau padidina jų kainą. Nuėję į tokį snobišką restoraną, patiekiant patiekalą būsime pagerbti aukščiausios klasės aptarnavimu. Mūsų viešnagė tokioje vietoje neapsieina be dviejų dalykų – vyno degustacijos ir įspūdingos sąskaitos.

Aukštojoje virtuvėje labai dažnai naudojamas vienas netikėtas ingredientas. Kalbame apie valgomąjį auksą, kuris yra ES ir JAV leidžiamas maisto priedas, turintis savo kodą E175.

Tačiau nereikia bijoti jokių neigiamų aukso valgymo pasekmių. Jis yra visiškai neutralus mūsų organizmui. Atsižvelgiant į tai, kad jis nesioksiduoja ir nerūdija, galime jį valgyti be jokių nemalonių pasekmių. Tačiau kodėl?

Valgomasis auksas – išskirtinis brangiausių patiekalų priedas

Valgomasis auksas puikiai tinka kaip įspūdingas išskirtinių patiekalų priedas. Dažniausiai juo puošiami desertai, pyragaičiai, tortai, keksiukai ir pan.

Jau senovės egiptiečiai eksperimentavo su aukso savybėmis. Tuo metu jie tikėjo, kad auksas turi dievišką poveikį, todėl naudojo jį kaip vaistą. Pasakojama, kad pati Kleopatra maudėsi vandenyje su auksu ir naudojo iš šio metalo pagamintas veido kaukes.

Vėlesniais amžiais aukso šlovė nemažėjo. Ant stalų Viduramžiais jis atsirado kaip puošmena arba prabangos simbolis. Auksas vis dar atliko medicininės priemonės funkciją, kuri padėdavo užpildyti mineralinių medžiagų trūkumą organizme.

Pastaraisiais metais auksas tapo tikru hitu aukštojoje virtuvėje. Čia padėjo ir socialinės žiniasklaidos populiarumas.

4 brangiausi pasaulio patiekalai

Dabar iš dalies suprasdami priežastis, kodėl maistas gali būti itin brangus, susipažinkime su keliais brangiausiais pasaulio patiekalais.

Parinkti konkrečius pavyzdžius palyginimui pasirodė sunki užduotis. Internete nėra patikimo šaltinio, kuriame būtų surinktos naujausios gurmaniškų patiekalų kainos.

Nepadeda ir Guinnesso rekordų knyga, nes joje pateikiama kelerių ar keliolikos metų senumo informacija.

Kaip žinome, viskas brangsta, todėl šiandien konkrečių patiekalų kainos gali būti dar didesnės. Be to, aukštąją virtuvę siūlantys restoranai savo interneto svetainėse neskelbia brangiausių patiekalų kainoraščių. Taip yra dėl to, kad dažniausiai išskirtinį maistą tenka užsisakyti specialiai ir iš anksto.

Kaip bebūtų, apžvelkime keletą brangiausių pasaulyje patiekalų pavyzdžių ir sužinokime, kiek jie kainuoja.

Šokoladinis pudingas iš „Lindeth Howe Country House“ – 35 tūkst. JAV dolerių

Ši Anglijos užmiesčio rezidencija atrodo kaip puiki vieta ramioms atostogoms su gardžiu maistu.

Vietos virtuvė, vadovaujama Marko Gilberto, siūlo neįprastą šokoladinį desertą už 35 tūkst. JAV dolerių. Jį sudaro keturių skirtingų rūšių belgiškas šokoladas, kuris suformuotas Faberge kiaušinio forma.

Po šiuo kiaušiniu slepiasi aksominis pudingas, gausiai padengtas šampano želė sluoksniais, papuoštas blizgančiais valgomojo aukso lapeliais ir patiekiamas kartu su aukščiausios kokybės šampano buteliu bei ikrais. Kiti ingredientai – 24 karatų auksas ir 2 karatų deimantas.

Liudviko XIII pica – 12 tūkst. JAV dolerių

Ne tik desertai gali kainuoti tiek daug – antroje rekordininkų vietoje randame picą.

Čia verta paminėti garsiąją Renato Violos picą „Louis XIII“. Ją paruošti užtrunka kelias dienas, o pagrindiniai ingredientai, rodantys didelę kainą, yra trijų rūšių prabangūs ikrai: „Oscietra Royal Prestige“, „Kaspia Oscietra Royal Classic“ iš Irano pakrantės ir „Kaspia Beluga“.

Be ikrų picos viršuje taip pat yra norvegiškų omarų ir pabarstyta septynių rūšių sūriu. Šios labai brangios picos skersmuo yra tik 20 cm, todėl ji skirta dviem žmonėms.

„Zillion Dollar Lobster Omelette Frittata“ – 2 tūkst. JAV dolerių

Kiaušinienė ar omletas vis dėlto neskamba kaip kažkas prabangaus. Nustebsite, jei nueisite į Niujorko (JAV) viešbutyje „Le Parker Meridien“ esantį „Norma's“ restoraną.

Apie šį neįprastą omletą pasaulis sužinojo 2004 m. ir nuo to laiko jo kaina spėjo padvigubėti. Kaip pusryčių omletas „Zillion Dollar Lobster Frittata“ gaminamas iš šešių šviežių kiaušinių, 300 g Sevrugos ikrų, omarų, grietinėlės, žaliųjų svogūnų ir omarų padažo. Patiekalui viskas patiekiama ant bulvių, kurios auga Kanados Jukono valstijoje.

Tuo pat metu viešbučio administracija teigia, kad iš šio brangaus patiekalo beveik neuždirba ir parduoda jį praktiškai už savikainą. Kai kuriais duomenimis, kasmet šį omletą pusryčiams užsisako apie 12 klientų.

„Golden Opulence Sundae“ ledai – 1 tūkst. JAV dolerių

Už „tik“ tūkstantį dolerių galime paragauti neįprastų vanilinių ledų Niujorko restorane „Serendipity 3“.

Tai trys rutuliukai Taičio ledų su Madagaskaro vanile, padengti 23 karatų valgomojo aukso dribsniais. Viskas apliejama sirupu, pagamintu iš brangiausio „Amedei Porcelana“ šokolado, ir apibarstoma gabalėliais kitos retos kakavos veislės – Chuao, kurios pupelės auga Venesuelos pakrantėje.

Ledų desertas papildomai papuošiamas auksiniais triufeliais ir marcipaninėmis vyšniomis. O visas gardumas patiekiamas su Amerikos auksiniais ikrais. Restorano vadovybės teigimu, per mėnesį jie parduoda bent vieną tokių ledų porciją.