M. Sinkevičius: ketvirtadalį „Ignitis grupės“ akcijų būtų galima išpirkti įmonės uždirbtu pelnu

Finansų ministerija valdo 74,99 proc. grupės akcijų, dar daugiau nei 25 proc. priklauso privatiems investuotojams – instituciniams (15,06 proc.) ir mažmeniniams (9,95 proc.), iš kurių didžioji dalis – Lietuvoje.
„Buvo deklaruojamas noras išpirkti (privačių investuotojų valdomas grupės akcijas – ELTA) per grupės „Ignitis“ uždirbamus dividendus ir pelnus, bet natūralu, kad yra didžiulės bet kuriuo atveju išlaidos, net jei (…) ir dividendais tas išpirkimas yra apmokamas, bet dividendų išleidimas išpirkimui reiškia dividendų nesumokėjimą tuo pačiu ir biudžetui“, – LRT televizijai trečiadienį sakė M. Sinkevičius.
„Tas klausimas turės dar turbūt rimtų ir ekonominių, ir įvairių vertinimų, tą daryti mes nusiteikę – iki galutinio sprendimo, to tikrojo sprendimo dar ilgas kelias“, – pridūrė jis.
Pasak M. Sinkevičiaus, toks siūlymas koalicijoje svarstomas partnerių „Nemuno aušros“ iniciatyva.
Politikas pats teigė, kad jam svarbi ir ekonominė siūlymo delistinguoti grupės akcijas argumentacija – esą prieš priimant sprendimą reikės tinkamai įvertinti jo poveikį akcijų rinkoms, akcijų kainai biržoje.
„Suprantu, kad nuosavybė socialdemokratams įprastai patinka, kad daugiau nuosavybės yra valstybės rankose nei privataus sektoriaus ar privačių asmenų rankose, tai čia šiaip yra socialdemokratiška, bet tai neturėtų būti savitikslis dalykas“, – tikino M. Sinkevičius.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau trečiadienį sakė, kad valdančiojoje koalicijoje bus kalbamasi apie galimybes valstybei palaipsniui, „akcija po akcijos“ išpirkti privatiems investuotojams priklausančią „Ignitis grupės“ akcijų dalį.
„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas Baltijos šalių akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį.
Pirmą metų pusmetį grupės koreguotas grynasis pelnas siekė 146,2 mln. eurų – 11,2 proc. mažiau nei pernai tuo pat laikotarpiu (164,6 mln. eurų).
Tuo metu koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) siekė 300,8 mln. eurų – augo 3,8 proc., palyginti su 2024 m. pirmu pusmečiu (289,7 mln.)
Pagal dividendų politiką, už sausio-birželio laikotarpį „Ignitis grupė“ dividendų žada išmokėti 0,683 euro už akciją, iš viso – 49,4 mln. eurų.
Už visus praėjusius metus grupė išmokėjo 96 mln. eurų dividendų.
