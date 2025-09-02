„Pigu.lt“ gerina rodiklius: 94 proc. pristatymų – pagal planą arba greičiau

„Teigiamų rezultatų duoda mūsų pasirinkta strategija – nuo prekių asortimento kiekybės į produktų ir aptarnavimo kokybę. Geriau pildyti pažadus klientams padeda ir sustiprinti kokybės kontrolės mechanizmai, tarp kurių – sprendimas daugiau nei 80 proc. sumažinti Kinijos pardavėjų prekių kiekį mūsų pasiūloje“, – sako Vytautas Romeika, „Pigu.lt“ rinkodaros direktorius.
Pirkėjus greičiausiai pasiekia tos prekės, kurias Marketplace prekiaujantys pardavėjai, o taip pat ir pats „Pigu.lt“ laiko sandėlyje.
„Siekdami didinti tiksliai laiku arba greičiau nei numatyta pristatomų prekių skaičių ne tik plečiame savo pačių asortimentą, bet ir skatiname pardavėjus naudotis specialiai jiems sukurta paslauga „Fulfillment by Pigu“. Ji prekeivius įgalina savo populiariausias prekes ne tik laikyti mūsų sandėlyje, bet ir nesirūpinti jų pakavimu bei siuntimu klientams – šiuos rūpesčius patikėti mūsų komandai“, – teigia V.Romeika.
„Pigu.lt“ duomenimis, šią paslaugą pasitelkę pardavėjai ne tik užtikrina didesnį pristatymo tikslumą, bet ir 2–2,5 karto augina savo pardavimus. „Pirkėjai linkę rinktis tas prekes, kurios pristatomos greičiau, o tai labai aiškiai nurodome prie kiekvieno produkto. Pristatymo greitis ypač aktualus tampa prieškalėdiniu laikotarpiu, kuriam pradėti ruoštis pardavėjus raginame jau šiandien“, – sako V.Romeika.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. Parduotuvių platformas Suomijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Grupės valdomoje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) prekiauja daugiau nei 4 000 pardavėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.