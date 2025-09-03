Įsileido į istorines statybas Vilniuje: A. Avulis pasakė, kuo futbolo aikštė čia bus kitokia ir kodėl prilygs geriausiems pasaulio stadionams

„Kitų metų pradžioje, pirmąjį ketvirtį, miestas pamatys dideles virš kelio pakilusias kranų „kojas“, - teigė rangovės „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Jis planuoja, kad per mėnesį ar du bus pasiektas būsimos aikštės lygis – pradės kilti antžeminės konstrukcijos.
Bendra indeksuota investicijų į kompleksą vertė – 156 mln. eurų. Anot Vilniaus mero Valdo Benkunsko, pinigai bus sumokėti, kai bus baigtos visos statybos ir gauti raktai.
A.Avulis trečiadienį, rugsėjo 3 d., kalbėjo, kad kol kas statybų startas – sėkmingas, o visi darbai vyksta pagal planą.
Iš visų komplekse suplanuotų statybų ilgiausiai truks Nacionalinio stadiono statybos.
Stadione tilps 18 tūkst. žiūrovų – tai bus didžiausias stadionas Baltijos šalyse. 5 tūkst. vietų numatyta arenoje.
A.Avulis aiškino, kad įrengta futbolo aikštė bus skirta tik futbolui – aplink nebus bėgimo takelių, todėl žiūrovai žaidėjus matys iš arčiau. „Tai – išskirtinis dalykas. Geriausi futbolo stadionai tiek Europoje, tiek pasaulyje neturi bėgimo takelių“, – sakė jis.
Sporto centras, dar vadinamas arena – vienintelis objektas komplekse, kuriam šiandien nėra išduotas statybų leidimas.
„Jį šiemet būtinai turime gauti. Jau rytoj susitinkame su architektais, operatoriais, kad suprastume, kaip jie įsivaizduoja sceną, ko jiems reikia“, – minėjo A.Avulis.
Paskutinėmis rugpjūčio dienomis pranešta, kad „Hanner“ per artimiausius porą mėnesių turėtų pasirašyti 100 mln. eurų kredito sutartį minėtam projektui finansuoti. „Hanner“ valdybos pirmininkas A.Avulis neatskleidė, koks bankas prisidės prie statybų finansavimo.
„Mes nusiteikę įrodyti, kad Vilniuje gali būti stadionas, – kalbėjo „Hanner“ valdybos pirmininkas. – Turiu didelę asmeninę ambiciją pabaigti tai, ko nepadarė per 38 metus.“
„Darbų dar liko daug, bet tikiu, kad tai jau šios mūsų gėdos pabaigos pradžia. Tiesa, kaip esu sakęs, tai bus pirmas man žinomas projektas, kai kapsulę įkasime ne projekto pradžioje, bet jau atlikus darbus“, – teigė V.Benkunskas.
Kaip rašė naujienų agentūra „Elta“, kad būtų galima pradėti naudoti kreditą, NT bendrovė pirmiausia statyboms turi išleisti 30 mln. eurų savo lėšų.
Primename, jog „Hanner“ liepą susitarė pasirašyti rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“, taip pat susitarė su projektuotojais „Cloud architektai“. Pagal sutartį „Naresta“ už 70 mln. eurų sutartį įrengs į Daugiafunkcį kompleksą įeinantį 18 tūkst. vietų stadioną, dvi treniruočių aikštes, nuties visų komplekso objektų inžinerinius tinklus. Likusių etapų stadiono įrengimo darbus vykdys „Kalvasta statyba“.
Teigiamą išvadą Vilniaus Nacionalinio stadiono projektui Europos Komisija pateikė gegužės pabaigoje. Tuomet A.Avulis teigė, kad stadiono statybos gali trukti maždaug 30 mėnesių, o Vilniaus meras sakė, kad stadionas galėtų būti baigtas per mažiau nei dvejus metus.
Iš Viešųjų pirkimų tarnybos – pastabos
Liepos pabaigoje tyrimą atlikusi Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) paskelbė, kad Vilniaus savivaldybė bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) netinkamai laikėsi Nacionalinio stadiono statybos koncesijos sutarties ir pažeidė skaidrumo principus.
VPT išvadoje rašo, jog abi koncesininkės 2023 m. rudenį atsisakė sutarties prievolių įvykdymo garantijos, dėl ko privati koncesininkė – bendrovė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, kurią tuo metu valdė „Baltcap“ fondas – patyrė ekonominę naudą ir nusimetė dalį atsakomybės dėl neįvykdytų įsipareigojimų.
Kaip nurodo Tarnyba, savivaldybė ir ministerija minėtos garantijos neturėjo 18 mėnesių, todėl sutartis vykdyta netinkamai.
Tokią išvadą VPT padarė įvertinusi 2021 m. spalio 8 d. koncesijos sutartį, kurią pasirašė Vilniaus savivaldybė, ŠMSM ir bendrovės „Axis Industries“, „Venetus Capital“, „Kauno Arena“ bei „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“.
Vilniaus miesto savivaldybė, aiškina, kad VPT nustatyti pažeidimai nėra esminiai ir jau yra ištaisyti, netrukdo įgyvendinti atnaujintos sutarties sąlygų.
