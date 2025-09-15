Teisme – Laurinaičio ieškinys dėl pirmumo teisės įsigyjant „Achemos grupės“ akcijas

„Teisme ginu ne tik save – šis procesas svarbus mums visiems (smulkiesiems grupės akcininkams – ELTA). Koncernas „Achemos grupė“ dėl ekonominės ir socialinės įtakos buvo reikšmingas visada, o šiandien jis gali ženkliai prisidėti prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo. Siekiu įsigyti koncerną ir jo nuosmukį pagaliau pakeisti augimu“, – pranešime teigė A.Laurinaitis.
Kaip jis sakė anksčiau, kontrolinio akcijų paketo vertė siekia apie 302,7 mln. eurų.
A. Laurinaičio teigimu, šių akcijų įsigijimui jis užsitikrino partnerių finansavimą – nacionalinio saugumo kriterijus atitinkančių verslų, taip pat Lietuvos ir Vakarų šalių finansinių institucijų.
Ginčijama, kad pirmumo teisė buvo pažeista dabartiniams kontrolinio akcijų paketo valdytojams pasiūlius savo akcijas užsienio pirkėjui ir nesuteikus galimybės atlikti būtiną parduodamo turto vertinimą.
Byla bus nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.
„Achemos grupės“ kontrolinį akcijų paketą valdo Nepriklausomybės akto signataro Bronislovo Lubio žmona Lyda Lubienė ir dukra Viktorija Lubytė.
Smulkusis koncerno akcininkas A. Laurinaitis teigė siūlymą šias akcijas įsigyti pateikęs pernai balandį, tačiau neišgirdęs aiškaus atsakymo.
Planus įgyti grupės kontrolę turėjusi Šveicarijos energetikos bendrovė „MET Group“ šią gegužę paskelbė nutraukusi 54,07 proc. „Achemos grupės“ akcijų įsigijimo procesą.
Grupės generalinis direktorius Benjaminas Lakatosas tokio sprendimo priėmimą aiškino teisminiais ginčais su A. Laurinaičiu dėl pirmumo įsigyti akcijų paketą teisės, sudėtinga situacija Europos trąšų pramonės sektoriuje.