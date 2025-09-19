„Swedbank Vilniaus maratono“ nauda ekonomikai – verslo apyvarta augo 28 proc.

„Tai – reikšmingas šuolis, lyginant su praėjusiais metais, kai apyvartų augimas siekė 19 proc. Šiemet maratono savaitgalio rezultatai taip pat net 11 proc. pranoko ir „Vilniaus dienų“ sekmadienio rodiklius“, – pastebi Deimantas Trumpickas, „Swedbank“ Lėšų valdymo pardavimų palaikymo departamento direktorius.
Apžvelgdamas duomenis, ekspertas atkreipia dėmesį, kad labiausiai augo kavinių ir viešbučių apyvarta. „Maratono dieną Vilniaus kavinėse apyvarta buvo 60 proc. didesnė nei įprasta, viešbučiuose – 31 proc. Šie duomenys aiškiai rodo, kad Vilniaus maratonas tapo svarbiu miesto ekonomikos varikliu. Į sostinę atvyksta tūkstančiai dalyvių ir jų palaikytojų, kurie ne tik bėga, bet ir leidžia laiką miesto kavinėse, restoranuose, muziejuose, apsistoja viešbučiuose. Tai kuria apčiuopiamą naudą vietos verslams“, – sako D.Trumpickas.
Rekordinis dalyvių skaičius
Šiemet „Swedbank Vilniaus maratonas“ dalyvavo 13 741 žmogus. Rekordiškai daug dalyvių sulaukta maratono ir pusmaratonio distancijose.
„Pilną maratono distanciją šiemet pasirinko 1 949 dalyviai, pusmaratonį bėgo 3 417. Tai – rekordiniai skaičiai. Džiaugiamės kasmet augančia bėgimo entuziastų bendruomene ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Šiemet į maratoną atvyko 2 330 užsieniečių iš daugiau nei 74 skirtingų šalių – daugiausia iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų“, – džiaugiasi Vilius Jaujininkas, maratoną organizuojančios įstaigos „Tarptautinis maratonas“ projektų vadovas.
Jis pabrėžia, kad miesto ekonomikai svarbūs ne tik bėgikai, bet ir jų palaikytojai: „Mūsų apklausos rodo, kad net 85 proc. dalyvių atvyksta bent su vienu palaikančiu asmeniu. Tai reiškia, kad šiais metais maratono trasose ir miesto centre buvo dar mažiausiai 11 tūkst. palaikytojų. Bendrai renginys į Vilnių pritraukė apie 25 tūkst. žmonių. Džiugu, kad Vilnius pamažu tampa viena svarbiausių bėgimo sostinių regione.“
Nauda – ne tik ekonominė
Anot V.Jaujininko, svarbu ir tai, kad tokie renginiai kaip „Swedbank Vilniaus maratonas“ prisideda ir prie visuomenės fizinio aktyvumo skatinimo.
„Likus keliems mėnesiams iki renginio organizuojame nemokamas pasiruošimo treniruotes, buriasi naujos bėgikų bendruomenės, žmonės į aktyvų laisvalaikį įtraukia savo šeimas ir draugus. Taip pat rengiame specialius komandinius iššūkius įmonėms ir organizacijoms. Gyventojai noriai įsitraukia į šias veiklas, atranda ir sustiprina pomėgį judėti – tai svarbus indėlis į fizinę ir emocinę gerovę“, – sako V.Jaujininkas.
Apie tyrimą
„Swedbank“ analizė atlikta remiantis elektroninių kortelių skaitytuvų duomenimis iš prekybininkų, sudariusių sutartis su banku. Lyginta 2025 m. rugsėjo 14 d. (maratono sekmadienio) atsiskaitymų apyvarta su visų vasaros sekmadienių vidurkiu, neįtraukiant veiklų, kurių maratonas negalėtų paveikti (pvz., notarų ar autoservisų paslaugų).