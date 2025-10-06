Siuvimo įmones purto nesėkmės: atleidimų skaičius šiemet – vienas didžiausių per penkmetį

Tarnybos žiniomis, užsidarant Raseinių įmonei „Šatrija“, darbo neteks 117 darbuotojų, daugiausiai – siuvėjai (59), siuvimo operatoriai (20), pagalbiniai darbininkai (6), technologai (4), sukirpėjai (3), komplektuotojai (3).
Metų pradžioje sostinės siuvimo įmonė „Viltex“ paskelbė bankrotą ir darbo neteko 34 žmonės. Rugsėjo pabaigoje gautas pranešimas apie įmonės „Saguva“ bankrotą Kėdainiuose ir atleidžiamus 30 siuvėjų. Darbo organizavimo pakeitimus nurodė Šiaulių „Modestina ir ko“, vidurvasarį įspėjusi apie atleidimą 16 iš 107 darbuotojų.
Vis tik, nepaisant drabužių siuvimo įmonių patiriamų iššūkių, šios profesijos paklausa rinkoje išlieka, tvirtina Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
„Laisvų darbo vietų siuvėjams skelbiame du kartus daugiau, nei įregistruojame tokio darbo ieškančių žmonių“, – pranešime teigė ji.
Tarnybos duomenimis, šiemet aprangos ir tekstilės pramonės darbdaviai įregistravo 1,5 tūkst. laisvų darbo vietų siuvėjams – tiek pat kiek pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau 400 mažiau nei prieš dvejus metus. Daugiausiai siuvėjų ieškota Kaune – beveik 400.
Tuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Kėdainiuose ir Raseiniuose – miestuose, kur vykdomi siuvimo įmonių grupės darbuotojų atleidimai – šiemet laisvų darbo vietų paskelbta atitinkamai 224, 179 11ir 7.