Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasRinkos pulsas

Siuvimo įmones purto nesėkmės: atleidimų skaičius šiemet – vienas didžiausių per penkmetį

2025 m. spalio 6 d. 10:52
Keturios šalies siuvimo įmonės šiemet paskelbė atsisveikinančios su 205 darbuotojais. Užimtumo tarnybos teigimu, tai – vienas didžiausių drabužių siuvimo sektoriaus atleidimų per penkerius metus.
Daugiau nuotraukų (3)
Tarnybos žiniomis, užsidarant Raseinių įmonei „Šatrija“, darbo neteks 117 darbuotojų, daugiausiai – siuvėjai (59), siuvimo operatoriai (20), pagalbiniai darbininkai (6), technologai (4), sukirpėjai (3), komplektuotojai (3).
Metų pradžioje sostinės siuvimo įmonė „Viltex“ paskelbė bankrotą ir darbo neteko 34 žmonės. Rugsėjo pabaigoje gautas pranešimas apie įmonės „Saguva“ bankrotą Kėdainiuose ir atleidžiamus 30 siuvėjų. Darbo organizavimo pakeitimus nurodė Šiaulių „Modestina ir ko“, vidurvasarį įspėjusi apie atleidimą 16 iš 107 darbuotojų.
Vis tik, nepaisant drabužių siuvimo įmonių patiriamų iššūkių, šios profesijos paklausa rinkoje išlieka, tvirtina Užimtumo tarnybos direktorės pavaduotoja Giedrė Sinkevičė.
„Laisvų darbo vietų siuvėjams skelbiame du kartus daugiau, nei įregistruojame tokio darbo ieškančių žmonių“, – pranešime teigė ji.
Tarnybos duomenimis, šiemet aprangos ir tekstilės pramonės darbdaviai įregistravo 1,5 tūkst. laisvų darbo vietų siuvėjams – tiek pat kiek pernai tuo pačiu laikotarpiu, tačiau 400 mažiau nei prieš dvejus metus. Daugiausiai siuvėjų ieškota Kaune – beveik 400.
Tuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Kėdainiuose ir Raseiniuose – miestuose, kur vykdomi siuvimo įmonių grupės darbuotojų atleidimai – šiemet laisvų darbo vietų paskelbta atitinkamai 224, 179 11ir 7.
siuvimo įmonėatleidimaiUžimtumo tarnyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.