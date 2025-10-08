Lrytas Premium prenumerata tik
Per vieną dieną „Ryanair“ atstovai aplankė visas Baltijos šalis: parodė, kokiu lėktuvu atskrido

2025 m. spalio 8 d. 16:33
Lrytas.lt
Trečiadienį, spalio 8 d., pigių oro linijų „Ryanair“ atstovai lankėsi Lietuvos sostinėje. Aiškėja, kad čia jie popiet atskrido iš Talino (Estija), o jau po kiek daugiau nei dviejų valandų pakėlė sparnus į Rygą (Latvija). Lietuvos oro uostų (LTOU) generalinis direktorius Simonas Bartkus parodė lėktuvą, kuriuo Baltijos šalis lanko bendrovės atstovai.
Kaip matyti iš nuotraukų, tai – nedidelis oro linijų „Ryanair“ lėktuvas „Bombardier Challenger 3500“.
Remiantis flightradar24.com duomenimis, lėktuvas Vilniuje nusileido spalio 8 d., 12.04 val. Čia bendrovės komercijos direktorius Jasonas McGuinness’as bei „Ryanair“ oro uostų ir komercinių finansų direktorius Raymondas Kelliheris surengė spaudos konferenciją, kurioje pranešė, kad dėl aukštų Lietuvos oro uostuose taikomų mokesčių bendrovė 2025 m. žiemą šalyje neplanuoja pasiūlyti jokių naujų krypčių. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Sudalyvavę renginyje, 14.45 val. oro linijų atstovai išskrido į Rygą.
„Ryanair“ private jet'as skrenda į Rygą, rytoj tokios pat komunikacijos Rygoje eilė“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė lėktuvo nuotrauka pasidalijęs S.Bartkus.
Ryanairoro linijosLėktuvas
Rodyti daugiau žymių

