Per vieną dieną „Ryanair“ atstovai aplankė visas Baltijos šalis: parodė, kokiu lėktuvu atskrido

Kaip matyti iš nuotraukų, tai – nedidelis oro linijų „Ryanair“ lėktuvas „Bombardier Challenger 3500“.
Remiantis flightradar24.com duomenimis, lėktuvas Vilniuje nusileido spalio 8 d., 12.04 val. Čia bendrovės komercijos direktorius Jasonas McGuinness’as bei „Ryanair“ oro uostų ir komercinių finansų direktorius Raymondas Kelliheris surengė spaudos konferenciją, kurioje pranešė, kad dėl aukštų Lietuvos oro uostuose taikomų mokesčių bendrovė 2025 m. žiemą šalyje neplanuoja pasiūlyti jokių naujų krypčių. Plačiau apie tai galite skaityti čia.
Sudalyvavę renginyje, 14.45 val. oro linijų atstovai išskrido į Rygą.
„Ryanair“ private jet'as skrenda į Rygą, rytoj tokios pat komunikacijos Rygoje eilė“, – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė lėktuvo nuotrauka pasidalijęs S.Bartkus.
